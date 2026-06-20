Ajker Patrika
ক্রিকেট

সিরিজ হারা বাংলাদেশের সামনে এবার মান বাঁচানোর লড়াই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিরিজ হারা বাংলাদেশের সামনে এবার মান বাঁচানোর লড়াই
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আশা জাগিয়েও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। ৭ রানের হারে সিরিজ হাতছাড়া করেছে হৃদয়ের দল। ছবি: এএফপি

দুই সিরিজে দুই রকমের অভিজ্ঞতা হলো বাংলাদেশের। নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবার শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের মুহূর্ত ধরা দিয়েছিল সম্প্রতি। তবে মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখতেও বেশি সময় লাগেনি।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দীর্ঘ ২১ বছরের অপেক্ষা শেষে দ্বিতীয় ওয়ানডে জয়ের স্বাদ পাওয়ার পরের ম্যাচেই আসে স্মরণীয় সিরিজ জয়ের মুহূর্ত। যেটা নিঃসন্দেহে দেশের ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্যতম সেরা সাফল্য। ওয়ানডে সিরিজ হেরে অজিরা কতটা তেঁতে ছিল, সেটা বুঝিয়েছে সংস্করণ বদলে যেতেই। টানা দুই টি-টোয়েন্টি জিতে সিরিজ নিজেদের করে নেয় মিচেল মার্শের দল। সংস্করণ বদলালেও এভাবে ঘুরে দাঁড়ানো সফরকারীদের জন্য ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার মতো বৈকি।

টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। শেষ ম্যাচের আগে চট্টগ্রামে টিম হোটেলে বেশ ফুরফুরে মেজাজেই দেখা গেল সফরকারীদের। বার্ষিক পরীক্ষার আগের রাতে নির্ভার থাকা তুখোড় ছাত্রের মতো। সিরিজ জিতে অস্ট্রেলিয়া যখন হেসেখেলে সময় কাটাচ্ছে, বাংলাদেশ দল তখন মান বাঁচানোর পরিকল্পনায় ব্যস্ত। শেষ ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় আদায় করতে না পারলে যে ধবলধোলাই হতে হবে। ওয়ানডে সিরিজে যে লজ্জা অস্ট্রেলিয়াকে দেওয়ার সুযোগ এসেছিল, সে বিব্রতকর পরিস্থিতির সামনে এখন বাংলাদেশই দাঁড়িয়ে আছে। এমন সমীকরণে জয়ই শেষ কথা তাওহীদ হৃদয়দের জন্য।

ওয়ানডে সিরিজের সঙ্গে টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের পারফরম্যান্সের তুলনা করলে বেশ হতাশই হতে হয়। নাহিদ রানা, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদদের দুর্দান্ত বোলিং, সঙ্গে অদম্য আত্মবিশ্বাসে নতজানু ছিল অস্ট্রেলিয়া। টি-টোয়েন্টি সিরিজ আসতেই যেন সব হারিয়ে গেছে পাখির ডানায় ভর করে। প্রথম দুই ম্যাচে ক্রিকেটারদের শরীরী ভাষায় ওয়ানডে সিরিজের সেই আত্মবিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও ছিল না। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ৪ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে ১৯৭ রান তাড়া করতে নেমে তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসানরা আশা জাগালেও শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়েছে ৭ রানের হার। এমন একটি হারের পর বোলারদের পারফরম্যান্স নিয়ে কিছুটা আফসোস হয়েছে—ইস রানটা যদি আরেকটু কম হতো! সে আফসোস ভুলে আবার মাঠে নামবে বাংলাদেশ। লজ্জা এড়াতে যে সব বিভাগেই ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে, সেটা হৃদয়রা ভালোভাবেই বুঝতে পারছে।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত