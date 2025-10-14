Ajker Patrika
মুখরক্ষার ম্যাচে ৪ পরিবর্তন নিয়ে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ০০
প্রথম ২ ওয়ানেড হেরে সিরিজ হাতছাড়া করেছে মেহেদি হাসান মিরাজের দল। এবার তাঁদের সামনে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশন। ছবি: এসিবি
ওয়ানডে সিরিজে কোনো আশা নেই বাংলাদেশের। প্রথম ২ ম্যাচ হেরে আফগানিস্তানের হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছে তারা। এখন তাদের সামনে ধবলধোলাই এড়ানোটাই শেষ কথা। সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে টস জিতেছেন আফগানদের অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শাহিদি। বাংলাদেশকে আগে ফিল্ডিংয়ে পাঠিয়েছেন তিনি।

মুখরক্ষার ম্যাচে ৪ পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। বাদ পড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম, জাকের আলী, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব। একাদশে নেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ নাইম, শামীম হোসেন, নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদকে।

৫ উইকেটে হেরে ওয়ানডে সিরিজ শুরু করে বাংলাদেশ। সিরিজে টিকে থাকার ম্যাচে ৮১ রানে হেরে যায় ফিল সিমন্সের দল। পরিসংখ্যানই বলছে–দুই ম্যাচের একটিতেও লড়াই করতে পারেনি বাংলাদেশ।

এর আগে ৩ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করেছে তারা। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজ শেষে নিজেদের সেরা শক্তির জায়গা ওয়ানডেতেই ধুঁকছে বাংলাদেশ। তাদের শেষ ম্যাচ হারিয়ে টি–টোয়েন্টি সিরিজের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ আফগানদের সামনে।

দুই দলের একাদশ:

বাংলাদেশ: মোহাম্মদ নাইম, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), শামীম হোসেন, রিশাদ হোসেন, নাহিদ রানা, তানভীর ইসলাম, হাসান মাহমুদ।

আফগানিস্তান: রহমানুল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ আতাল, ইকরাম আলীখিল, হাশমতুল্লাহ শাহিদি (অধিনায়ক), আজমতুল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান, গজনফর, নাঙ্গেলিয়া খারোতি, বিলাল সামি।

