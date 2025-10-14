মুখরক্ষার ম্যাচে ৪ পরিবর্তন নিয়ে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়ানডে সিরিজে কোনো আশা নেই বাংলাদেশের। প্রথম ২ ম্যাচ হেরে আফগানিস্তানের হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছে তারা। এখন তাদের সামনে ধবলধোলাই এড়ানোটাই শেষ কথা। সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে টস জিতেছেন আফগানদের অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শাহিদি। বাংলাদেশকে আগে ফিল্ডিংয়ে পাঠিয়েছেন তিনি।
মুখরক্ষার ম্যাচে ৪ পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। বাদ পড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম, জাকের আলী, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব। একাদশে নেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ নাইম, শামীম হোসেন, নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদকে।
৫ উইকেটে হেরে ওয়ানডে সিরিজ শুরু করে বাংলাদেশ। সিরিজে টিকে থাকার ম্যাচে ৮১ রানে হেরে যায় ফিল সিমন্সের দল। পরিসংখ্যানই বলছে–দুই ম্যাচের একটিতেও লড়াই করতে পারেনি বাংলাদেশ।
এর আগে ৩ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করেছে তারা। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজ শেষে নিজেদের সেরা শক্তির জায়গা ওয়ানডেতেই ধুঁকছে বাংলাদেশ। তাদের শেষ ম্যাচ হারিয়ে টি–টোয়েন্টি সিরিজের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ আফগানদের সামনে।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ: মোহাম্মদ নাইম, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), শামীম হোসেন, রিশাদ হোসেন, নাহিদ রানা, তানভীর ইসলাম, হাসান মাহমুদ।
আফগানিস্তান: রহমানুল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ আতাল, ইকরাম আলীখিল, হাশমতুল্লাহ শাহিদি (অধিনায়ক), আজমতুল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান, গজনফর, নাঙ্গেলিয়া খারোতি, বিলাল সামি।
ওয়ানডে সিরিজে কোনো আশা নেই বাংলাদেশের। প্রথম ২ ম্যাচ হেরে আফগানিস্তানের হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছে তারা। এখন তাদের সামনে ধবলধোলাই এড়ানোটাই শেষ কথা। সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে টস জিতেছেন আফগানদের অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শাহিদি। বাংলাদেশকে আগে ফিল্ডিংয়ে পাঠিয়েছেন তিনি।
মুখরক্ষার ম্যাচে ৪ পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। বাদ পড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম, জাকের আলী, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব। একাদশে নেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ নাইম, শামীম হোসেন, নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদকে।
৫ উইকেটে হেরে ওয়ানডে সিরিজ শুরু করে বাংলাদেশ। সিরিজে টিকে থাকার ম্যাচে ৮১ রানে হেরে যায় ফিল সিমন্সের দল। পরিসংখ্যানই বলছে–দুই ম্যাচের একটিতেও লড়াই করতে পারেনি বাংলাদেশ।
এর আগে ৩ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করেছে তারা। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজ শেষে নিজেদের সেরা শক্তির জায়গা ওয়ানডেতেই ধুঁকছে বাংলাদেশ। তাদের শেষ ম্যাচ হারিয়ে টি–টোয়েন্টি সিরিজের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ আফগানদের সামনে।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ: মোহাম্মদ নাইম, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), শামীম হোসেন, রিশাদ হোসেন, নাহিদ রানা, তানভীর ইসলাম, হাসান মাহমুদ।
আফগানিস্তান: রহমানুল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ আতাল, ইকরাম আলীখিল, হাশমতুল্লাহ শাহিদি (অধিনায়ক), আজমতুল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান, গজনফর, নাঙ্গেলিয়া খারোতি, বিলাল সামি।
বাংলাদেশ–হংকং ম্যাচের লাইভ কমেন্ট্রিতে আপনাকে স্বাগতম। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আজ বাংলাদেশের সামনে লড়াইটি বাঁচা–মরার। ৯ অক্টোবর প্রথম দেখায় ঘরের মাঠে হংকংয়ের কাছে ৪–৩ গোলে হেরেছিল হাভিয়ের কাবরেরার দল। কাই তাক স্টেডিয়ামে আজ সেই দুঃখ কি ঘুচাতে পারবেন হামজা–শমিতরা।৪৩ মিনিট আগে
টানা ৩ জয়ের পর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে হোঁচট খেয়েছে ফ্রান্স। আইসল্যান্ডের সঙ্গে ২–২ গোলে ড্র করেছে তারা। পয়েন্ট ভাগের পর একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রেফারির উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ফরাসিদের প্রধান কোচ দিদিয়ের দেশম।১ ঘণ্টা আগে
খেলোয়াড়ি জীবনেও প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারের সঙ্গে হুটহাট লেগে যেত গৌতম গম্ভীরের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, আইপিএল-সব জায়গাতেই দেখা গেছে এমন ঘটনা। ভারতের প্রধান কোচ হওয়ার পর গত ১৫ মাসে শুনেছেন অনেক সমালোচনা। সেই তুলনায় মাথা গরম খুব কমই করেছেন। কিন্তু ক্রিকেটারদের ওপর আঘাত এলে তিনি সেটা কিছুতেই মানতে পারেন না।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগেই দুঃসংবাদ পেয়েছিল বাংলাদেশ। ব্যাটিং অনুশীলনের সময় বাঁ পাশের পেটের মাংসপেশিতে চোট পেয়েছিলেন লিটন দাস। এরপর আর খেলতে নামেননি তিনি। তখন থেকে যে শুরু হয়েছে তাঁর পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া, সেটা এখনো চলছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও তাঁর খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।২ ঘণ্টা আগে