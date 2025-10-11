Ajker Patrika
শুধু সিরিজ বাঁচানো নয়, বাংলাদেশের আছে অন্য হিসাবও

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ৫৫
আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা বাংলাদেশের জন্য ছিল অনেক কিছু প্রমাণের মঞ্চ। র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি, ২০২৭ বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়া—সব মিলিয়ে তিন ওয়ানডের সিরিজ থেকে পাঁচটি রেটিং পয়েন্ট তুলে নেওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। কিন্তু প্রথম ওয়ানডে হেরে সেই লক্ষ্য থেকে ছিটকে পড়েছে বাংলাদেশ।

পাঁচ রেটিং পয়েন্ট নয়, এখন বাংলাদেশের লক্ষ্য সিরিজ বাঁচানো। আবুধাবিতে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ আজ। সিরিজে টিকে থাকতে হলে আজ আফগানদের বিপক্ষে জিততেই হবে দলকে।

আজ ও সিরিজের শেষ ম্যাচ জিতে যদি বাংলাদেশ সিরিজ জয় করে এবং পরের সিরিজে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ওয়ানডের তিনটিতেই জেতে, তাহলেই সরাসরি বিশ্বকাপ খেলার পথে একটা ‘লাইফ লাইন’ পাবে বাংলাদেশ। তখন র‍্যাঙ্কিংয়ের ৯-এ উঠে আসবে বাংলাদেশ। সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার জন্য যদিও ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ দলগত র‍্যাঙ্কিং বিবেচিত হবে, সেরা আট দল সরাসরি খেলবে বিশ্বকাপে। তবে র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা ৯-এর মধ্যে থাকলেও সুযোগ আসবে। কারণ, ২০২৭ বিশ্বকাপ হবে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায়। দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাগতিকের কোটায় বিশ্বকাপ খেললে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ৯ নম্বর দলের জন্যও কপাল খুলবে।

সে সময় আসতে এখনো অনেক বাকি। কিন্তু সমস্যা হলো আফগানিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের পর বাংলাদেশ যাদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলবে, তারা এই সংস্করণে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক ভালো দল। তাই চলতি ওয়ানডে সিরিজে শেষ দুটি ম্যাচ শুধু সিরিজের জন্যই নয়, বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার জায়গা করে নেওয়ার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

তাই সিরিজ জিতে ‘লাইফ লাইন’ কাজে লাগানোর একটা চাপ মেহেদী হাসান মিরাজদের মাথার ওপর। ৭৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের ১০ নম্বরে বাংলাদেশ। এক ধাপ ওপরে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮০ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে। তাই র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে ওঠার জন্য আফগান সিরিজের পরের ম্যাচ দুটি জিততেই হবে বাংলাদেশকে। এর ব্যতিক্রম হলে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার আরও জটিল সমীকরণে পড়বে বাংলাদেশ। কাল সংবাদমাধ্যমকে তানজিম হাসান সাকিব বললেন, ‘কোয়ালিফাই খেলাটা বাংলাদেশের মানায় না।’

আফগানদের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ডট বল খেলেছে ১৬৯টি, যা মোট বলের ৫৬ শতাংশ! এই জায়গায় উন্নতি আনতে না পারলে সিরিজ বাঁচানো কঠিন হবে। কাল উন্নতির কথাই বলছিলেন তানজিমও, ‘আমাদের এখন মূল লক্ষ্য স্ট্রাইক রোটেশনে মনোযোগ দেওয়া। অনেক বেশি ডট বল হয়ে যাচ্ছে। ৫০ ওভারের ম্যাচে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ স্কোর না দেওয়া যায়, তাহলে জয়ের আশা করাটা কঠিন।’

