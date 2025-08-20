চিকিৎসা করাতে বিসিবি যে সব দেশে পাঠাবে ক্রিকেটারদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চোটের কারণে খেলোয়াড়দের সিরিজ মিস করার ঘটনা খুবই পরিচিত। বিশেষ করে, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, সৌম্য সরকাররা প্রায়ই চোটে পড়ে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ থেকে ছিটকে যান। এমনকি তাসকিনকে বিসিবি খেলাচ্ছে বিশ্রামনীতি মেনে। এবার বোর্ড ক্রিকেটারদের চিকিৎসার বিষয়ে নিচ্ছে নতুন উদ্যোগ।
উন্নত চিকিৎসার জন্য বিসিবি ক্রিকেটারদের এখন অস্ট্রেলিয়া, কাতারে পাঠানোর চিন্তাভাবনা করছে বলে নিশ্চিত করেছেন মেডিকেল বিভাগের চেয়ারম্যান ডাঃ মনজুর আলম। আজকের পত্রিকাকে আজ ডাঃ মনজুর বলেন, ‘আমাদের ক্রিকেটারদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়া বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে গিয়েছে। ভিসা প্রক্রিয়াটা বড় বাধা হয়ে গেছে। এরই মধ্যে ভারতে আমরা কিছু চিকিৎসা করিয়েছি। তবে সেই ভিসা পেতেও এখন বেশ সময় লাগছে। তাই আমরা ভিন্ন কিছু দেশে চেষ্টা করছি। আমরা চেষ্টা করছি বিদেশে ক্যাটাগরি ভিত্তিতে ক্রিকেটারদের চিকিৎসার জন্য পাঠাতে। জাতীয় দলের জন্য আমরা অস্ট্রেলিয়া ও কাতারের কিছু হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।’
নেইমার, আনহেল দি মারিয়ার মতো তারকা ফুটবলাররা প্রায়ই কাতারের এসপেটার হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। ২০২৩ সালে নেইমার কাতারের এই হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করেছিলেন। এসপেটার হাসপাতাল সম্পর্কে মনজুর বলেন, ‘সেখানে একটা হাসপাতাল আছে এসপেটার। ওটা দারুণ নাকি শুনেছি। এখানে বিশ্বের খুবই নামীদামি খেলোয়াড়রা সেখানে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে খেলায় ফিরেছে। ওটা ফিফা ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষ সার্টিফায়েড। আমরা চাইছি আমাদের জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের জন্য সেখানে চিকিৎসা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে।’
২০২২ সালে কাতারে জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজিত হয়েছে ফুটবল বিশ্বকাপ। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ ছাড়াও ঘরোয়া লিগ তো আয়োজন করা হয়ই। তাতে বিভিন্ন দেশের তারকা ফুটবলাররা খেলে থাকেন বলে দেশটিতে খেলোয়াড়দের আসা-যাওয়া থাকে বছর জুড়েই। আজকের পত্রিকাকে ডাঃ মনজুর বলেন, ‘ক্রীড়াবিদদের জন্য কাতারের ভিসার পাওয়া তুলনামূলক সহজ। তাই আমি আমার প্রতিবেদনে বিসিবি সভাপতিকে সেখানকার কথা উল্লেখ করেছি। এইচপি ক্রিকেটারদের জন্য মালয়েশিয়া ও ব্যাংকক কিছু বড় হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তি করে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য বিসিবিকে প্রস্তাব দিয়েছে। বয়সভিত্তিক দলের জন্য ভারতসহ আর কিছু দেশে চিকিৎসার জন্য ক্ষেত্রে পাঠানোর প্রস্তাব করেছি।’
মেলবোর্নে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়েও বিসিবির সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ক্রিকেট বোর্ডের নানা কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এর মধ্যে তিনি খেলোয়াড়-কোচিং স্টাফদের মধ্যে আটটি প্রশ্ন ঠিক করে জরিপ চালিয়েছেন। সেই জরিপের ফল নিয়ে কাল তিনি হোটেল সোনারগাঁওয়ে ‘শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার’ নামের মতবিনিময় সভায় বসেছিলেন ক্রিকেটার, কোচিং স্টাফ, পরিচালক, প্রধান নির্বাচক ও কর্মকর্তাদের নিয়ে। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত একাধিক সূত্র থেকে গতকালই জানা গিয়েছিল, গুরুতর চোটে পড়লে কোথায় যেতে পারেন ক্রিকেটাররা। জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের কাতার, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ায় চিকিৎসা করানো আর টাইগার্স-এইচপির ক্রিকেটারদের থাইল্যান্ড বা মালয়েশিয়ায় চিকিৎসার জন্য পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।
মানসিক স্বাস্থ্য রাখতে ভালো রাখতে ক্রিকেটারদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে দূরে রাখার পরামর্শ বিসিবি সভাপতি বুলবুলের। বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্স বলেছিলেন, ‘জাতীয় দল হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রতিনিধিত্বের প্রতীক (ফ্ল্যাগশিপ)। অপরিণত অনেক প্রতিভা রয়েছে, যাদের বিপুল সম্ভাবনা। অনেক দল এর জন্য অনেক পরিশ্রম করছে। এই প্রতিভা আর প্রচেষ্টা ঐক্য আর দিকনির্দেশনার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে।’
