বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে দিল পাকিস্তান

সিরিজের প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯৩ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো
কাগিসো রাবাদাকে বোল্ড করে শাহিন শাহ আফ্রিদির সেই চিরচেনা উদযাপন। দুই হাত প্রসারিত করলেন শূন্যে। শাহিনের এই উদযাপন যে পুরো পাকিস্তান দলেরই প্রতীকী উদযাপন হয়ে গেল। লাহোরে সিরিজের প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯৩ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান।

লর্ডসে এ বছরের জুনে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৩-২৫ চক্রের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার প্রোটিয়ারা নেমেছে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে। লাহোরে সিরিজের প্রথম টেস্টে পাকিস্তানি বোলারদের দাপটে রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়ে প্রোটিয়ারা। ৯৩ রানে জিতে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল পাকিস্তান।

