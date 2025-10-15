বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে দিল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক
কাগিসো রাবাদাকে বোল্ড করে শাহিন শাহ আফ্রিদির সেই চিরচেনা উদযাপন। দুই হাত প্রসারিত করলেন শূন্যে। শাহিনের এই উদযাপন যে পুরো পাকিস্তান দলেরই প্রতীকী উদযাপন হয়ে গেল। লাহোরে সিরিজের প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯৩ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান।
লর্ডসে এ বছরের জুনে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৩-২৫ চক্রের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার প্রোটিয়ারা নেমেছে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে। লাহোরে সিরিজের প্রথম টেস্টে পাকিস্তানি বোলারদের দাপটে রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়ে প্রোটিয়ারা। ৯৩ রানে জিতে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল পাকিস্তান।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই স্বর্ণালী যুগ এখন আর নেই। ‘প্রিয়’ সংস্করণ টি-টোয়েন্টিতেই কদিন আগে ক্যারিবীয়রা সিরিজ খুইয়েছে নেপালের কাছে। ক্রিকেটের অপর দুই সংস্করণ ওয়ানডে ও টেস্টে শুধু হতাশা আর হতাশা। হারিয়ে খুঁজতে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর।১ ঘণ্টা আগে
রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে চলেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। বয়সকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ছুটে চলেছেন আপন গতিতে। আল নাসর, পর্তুগালের জার্সিতে গোল করে চলছেন তিনি। তবে রোনালদোর রেকর্ড গড়ার রাতেও যে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করতে পারল না পর্তুগিজরা।২ ঘণ্টা আগে
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান। কিন্তু এখনো জয়ের দেখা পায়নি। আজ তারা নামবে টুর্নামেন্টে প্রথম জয়ের খোঁজে। কলম্বোতে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায় বিশ্বকাপের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান।২ ঘণ্টা আগে
বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। ৪ অক্টোবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে আফগানিস্তানের পেসার বিলাল সামি লিখেছিলেন, ‘গট ম্যারিড’। কিন্তু সামি কি তখনো জানতেন, বিয়ের দুই সপ্তাহের মধ্যেই এমন কিছু করে ফেলবেন, যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে।৩ ঘণ্টা আগে