এক মাস পর ধর্ষণের অভিযোগ থেকে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের রেহাই

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হায়দার আলীকে নিয়ে তেমন একটা আলোচনা হয় না। একাদশেই যিনি নিয়মিত নন, নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন কী করে! কিন্তু ইংল্যান্ডে নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গত এক মাস ধরে আলোচনায় পাকিস্তানি এই ক্রিকেটার।
হায়দারের বিরুদ্ধে মূলত ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। প্রায় ১ মাস পর অবশেষে সেই অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেন ২৪ বছর বয়সী পাকিস্তানি ক্রিকেটার। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ গত রাতে জানিয়েছে ধর্ষণের অভিযোগ থেকে তাঁর মুক্তির কথা। গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ (জিএমপি) এবং ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস (সিপিএস) হায়দারের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ পায়নি। তারা তাই আর তদন্ত করবে না বলে জিও নিউজের বরাতে জানা গেছে। পুলিশের কাছ থেকে হায়দার তাঁর পাসপোর্ট ফেরত পেয়েছেন। এখন তাঁর যুক্তরাজ্য ছাড়তে কোনো বাধা নেই। যুক্তরাজ্যভিত্তিক ফৌজদারি আইনবিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার মঈন খান এখানে হায়দারের পক্ষে কাজ করেছেন।
ব্রিটিশ-পাকিস্তানি এক নারী ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন হায়দারের বিরুদ্ধে। ৪ আগস্ট এই অভিযোগ পেয়েছিল পুলিশ। তৎক্ষণাৎ কেন্টের স্পিটফায়ার কাউন্টি ক্রিকেট গ্রাউন্ড থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে। অভিযোগকারী নারী জানিয়েছেন, ২৩ জুলাই ম্যানচেস্টারের একটি হোটেলে তিনি প্রথমে হায়দারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তখনই এ ঘটনা ঘটেছিল বলে অভিযোগে উল্লেখ করেছিলেন নারী। হায়দারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তখন পুরোপুরি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। পাকিস্তানি ক্রিকেটার তখন জানিয়েছিলেন, অভিযোগকারী নারীকে তিনি চিনতেন। তাঁকে (নারী) বন্ধু মনে করতেন হায়দার।
পাকিস্তান শাহিনস এ বছরের জুন-জুলাই মাসে ইংল্যান্ড সফরে তিনটি ওয়ানডে ও দুটি তিন দিনের ম্যাচ খেলেছে। এই সিরিজ খেলতে গিয়েই মূলত ঝামেলায় পড়েছিলেন হায়দার। এক মাস পর অবশেষে তাঁর মুক্তি মিলেছে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা শুরু হায়দারের। ২০২৩ পর্যন্ত ৩৫ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও ২ ওয়ানডে খেলেছেন। ওয়ানডেতে করেছেন ৪২ রান। পাকিস্তানের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ৩ ফিফটিতে করেছেন ৫০৫ রান।
