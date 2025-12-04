ওয়াসিম আকরামকে পেছনে ফেলে সবার ওপরে স্টার্ক

ক্রীড়া ডেস্ক
রেকর্ডের হাতছানি নিয়েই ব্রিজবেন টেস্টে নেমেছিলেন মিচেল স্টার্ক। ৪০ তম ওভারে এসে অপেক্ষা ফুরায় তাঁর। হ্যারি ব্রুককে আউট করে ওয়াসিম আকরামকে পেছনে ফেলে টেস্টে বাঁহাতি পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক বনে গেছেন স্টার্ক।
গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে স্টার্কের নামের পাশে শোভা পাচ্ছিল ৪১২ উইকেট। চার বিরতি থেকে ফিরেই স্টার্কের হাতে বল তুলে দেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। ৩ উইকেট হারানোর ইংল্যান্ডের সংগ্রহ তখন ১৭৬ রান। বোলিংয়ে এসে দ্বিতীয় ডেলিভারিতেই বাজিমাত করেন স্টার্ক।
তার বলে ড্রাইভের চেষ্টায় ব্যর্থ হন ব্রুক। বল চলে যায় স্মিথের হাতে। কোনো ভুল করেননি স্বাগতিক দলপতি। টেস্টে এটা স্টার্কের ৪১৫ তম উইকেট। ৪১৪ উইকেট নিয়ে এতদিন টেস্টে বাঁ হাতি পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের রেকর্ডটি নিজের দখলে রেখেছিলেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার আকরাম। ১০৪ টেস্টের ১৮১ ইনিংস বল করেছেন তিনি। সেখানে ১০২ টেস্টের ১৯৫ ইনিংস বল করে রেকর্ড গড়লেন স্টার্ক।
ইংল্যান্ডের পতন হওয়া প্রথম ৩ উইকেটর মধ্যে দুইটাই নেন স্টার্ক। বেন ডাকেট ও ওলি পোপকে ফিরিয়ে আকরামের পাশে বসেন এই গতি তারকা। ব্রুককে প্যাভিলিয়নের পথ দেখিয়ে সাবেক পেসারকে পেছন ফেললেন তিনি।
এর আগে পার্থ টেস্টেও দুর্দান্ত বোলিং করেছেন স্টার্ক। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডকে ১৭২ রানে অলআউট করার পথে ৫৮ রানে ৭ উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর শিকার ৩ উইকেট। রেকর্ড গড়ার পর স্টার্ককে অভিনন্দন জানিয়েছেন আকরাম। এক্সে দেওয়া বার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘তোমার জন্য আমি গর্বিত। তোমার অসাধারণ পরিশ্রম তোমাকে আলাদা করেছে। উইকেট সংখ্যায় আমাকে ছাড়িয়ে যাওয়া তোমার জন্য কেবল সময়ের ব্যাপার ছিল।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে না উঠলেও বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন ১৭ নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করা। সেই লক্ষ্যে আজ স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ওমানকে ১৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে মেহরাব হোসেন সামিনের দল। হ্যাটট্রিক করেছেন আমিরুল ইসলাম ও রাকিবুল হাসান রকি।
মাদুরাই আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়ামে ১১ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন আমিরুল। ১৫ মিনিটে পরপর দুটি পেনাল্টি কর্নার পান তিনি। হ্যাটট্রিক পেতেও তাই কোনো অসুবিধা হয়নি। টুর্নামেন্টে এটি তাঁর তৃতীয় হ্যাটট্রিক।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও দুটি গোল করে বাংলাদেশ। ১৯ ও ২৫ মিনিটে জাল কাঁপান রকি। তৃতীয় কোয়ার্টারে ৩৩, ৩৪ ও ৪০ মিনিটে গোল করেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আমিরুল ও ওবায়দুল হাসান জয়।
শেষ কোয়ার্টারে ওমানের ওপর আরও আধিপত্য দেখায় বাংলাদেশ। ৪৭ মিনিটে ফিল্ড গোলে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ম্যাচসেরা রকি। সেই সময় আব্দুল্লাহও তাঁর দ্বিতীয় গোল করেন। ৫১ ও ৬০ মিনিটে জোড়া গোল করেন মোহাম্মদ সাজু। এর মাঝে ৫৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নারে পঞ্চমবার জাল কাঁপান আমিরুল। ১২ গোল করে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে বাংলাদেশের এই ডিফেন্ডার।
বাংলাদেশ সময় ঘড়ির কাঁটা সকাল ১০টা ছুঁতেই হয়ে গেল ইতিহাস। ব্রিসবেনের গ্যাবায় ভরদুপুরে শুরু হলো অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের এই টেস্টে মাঠে নেমেই অ্যাশেজে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে অভিষেক হয়ে গেল শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকতের।
অ্যাশেজের দিবারাত্রির টেস্টে সৈকতের সঙ্গে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক। তবে ক্রিকেটের ঐতিহাসিক সিরিজে আম্পায়ারিংয়ে অভিষেক হওয়া সৈকতের দিকেই যে ‘লাইমলাইট’, সেটা না বললেও চলছে। বাংলাদেশের এই আম্পায়ারকে অভিনন্দন জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন ইমরুল কায়েস। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ইমরুল লিখেছেন, ‘সৈকত ভাই, অ্যাশেজ টেস্টে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যাওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। এটি শুধু আপনার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্যও এক গৌরবময় ও ঐতিহাসিক মুহূর্ত।’
বাংলাদেশের একমাত্র আম্পায়ার হিসেবে আইসিসির এলিট প্যানেলে আছেন সৈকত। আইসিসি ইভেন্ট তো বটেই, বিদেশের অনেক দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও আম্পায়ারিং করতে দেখা যায় তাঁকে। কখনো মাঠের আম্পায়ার, কখনোবা টিভি আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। সৈকতের এমন অর্জন দেখে বাংলাদেশের আরও অনেকে অনুপ্রাণিত হবেন বলে মনে করেন ইমরুল। ফেসবুকে ইমরুল বলেন, ‘বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম বৃহৎ মঞ্চে পা রাখতে চলেছেন। আপনার জন্য রইল অসীম শুভকামনা। আপনার এই অর্জন ভবিষ্যতে আরও অনেককে অনুপ্রাণিত করবে। এটাই কামনা করি।’
ভারতের বিভিন্ন সিরিজেও আম্পায়ারিং করেছেন সৈকত। ২০২৪-২৫ মৌসুমে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে যশস্বী জয়সওয়ালের আউটের ক্ষেত্রে সৈকতের সিদ্ধান্ত নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল। অনেকেই বাংলাদেশি আম্পায়ারের প্রশংসা করেছিলেন। কেউবা আবার তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিলেন। এ বছরের জুন-জুলাইয়ে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজেও আম্পায়ারিং করেছিলেন সৈকত। এবার তাঁর সঙ্গে লেগে গিয়েছিল ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসের। এবারও বিতর্ক জয়সওয়ালকে নিয়ে। পার্থে এবার অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে সৈকত ছিলেন মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে। দুই দিনে শেষ হওয়া টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।
প্রসিধ কৃষ্ণাকে মিড অন দিয়ে চার মারলেন করবিন বশ। চার মারার পর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শূন্যে ঘুষি মারলেন বশ। যতই ব্যাটিংবান্ধব উইকেট হোক, ৩৫৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জেতা তো চাট্টিখানি কথা নয়। বশের এই উদযাপনের রেশ ছড়িয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাগআউটেও।
ভারতের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতেই টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। রাঁচিতে রোববার প্রথম ওয়ানডেতে ৩৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে প্রোটিয়ারা হেরে গিয়েছিল। গতকাল রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ৩৫৮ রান ভারত যখন করেছে, তখন জয়ের জন্য তারা নিজেদের ফেবারিট ভাবলেও ভুল কিছু ছিল না। কিন্তু গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে কখন যে কী হয়, সেটা বলা কঠিন। ৪৯.২ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছে ৬ উইকেটে ৩৬২ রান। তাতে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড নিজেদের করে নিল প্রোটিয়ারা।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভারতীয় অধিনায়ক লোকেশ রাহুল কথা বলার সময় হেসেছেন ঠিকই। কিন্তু মনের ভেতরের একটা হতাশা তো কাজ করেছে। রাহুল বলেন, ‘হজম করা কঠিন। কী পরিমাণ শিশির ছিল ও দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করা অনেক কঠিন ছিল। শেষ ম্যাচে (প্রথম ওয়ানডে) ভালো করেছিলাম। সেটা ভেবেছিলাম আজও (গতকাল)। টস এখানে অনেক বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। নিজেকে এখন লাথি মারতে মন চাচ্ছে।’ ভারতের এই ম্যাচ হারের পেছনে নিজেদেরও দায় রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩ ওভার কম করায় স্লো ওভার রেটের শাস্তি পেয়েছে স্বাগতিকেরা। শাস্তিস্বরূপ শেষ দুই ওভার বৃত্তের বাইরে চার ফিল্ডার নিয়ে ফিল্ডিং করতে হয়েছে রাহুলদের।
রাঁচিতে রোববার প্রথম ওয়ানডেতে খেলতে পারেননি টেম্বা বাভুমা। গতকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তিনি ফিরেছেন অধিনায়ক হয়েই। তাঁর ফেরার ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকা করল রেকর্ড। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘জিততে পেরে ভালো লাগছে। বোলিংয়ে কীভাবে ভালো করতে পারি, সেটা নিয়েই চিন্তা করছিলাম। ব্যাটিংটা আমাদের দারুণ হয়েছে।’
ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত দুইবার ৩৫০ বা তার বেশি রান তাড়া করে জয়ের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে মোহালিতে ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়াকে ৩৫৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল ভারত। অজিরা ১৩ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছিল। অস্ট্রেলিয়া সেবার ৩৫৯ রানই করেছিল। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বিশাখাপত্তনমে শনিবার সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে।
ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে ঘণ্টা দেড়েক আগে। নিউজিল্যান্ড এখন এগিয়ে ৪৮১ রানে। তাদেরই প্রতিবেশী দেশে চলছে অ্যাশেজ। ব্রিসবেনে বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ১০টায় শুরু হয়েছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের এই টেস্টে ৫ রানেই ২ উইকেট হারিয়ে ফেলে ইংল্যান্ড। দুটি উইকেটই নিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২৬ ওভারে ২ উইকেটে ১১৩ রান করেছে ইংলিশরা। জো রুট ৩৪ রানে ও জ্যাক ক্রলি ৭৪ রানে ব্যাটিং করছেন। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরও ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
ব্রিসবেন টেস্ট: ১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
নেপাল প্রিমিয়ার লিগ
দুপুর ১২টা ও বিকেল ৪টা ১৫মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান. ইউনাইটেড-ওয়েস্ট হাম
রাত ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
