ওয়াসিম আকরামকে পেছনে ফেলে সবার ওপরে স্টার্ক

ক্রীড়া ডেস্ক    
স্টার্কের উইকেট উদযাপন। ছবি: ক্রিকইনফো
স্টার্কের উইকেট উদযাপন। ছবি: ক্রিকইনফো

রেকর্ডের হাতছানি নিয়েই ব্রিজবেন টেস্টে নেমেছিলেন মিচেল স্টার্ক। ৪০ তম ওভারে এসে অপেক্ষা ফুরায় তাঁর। হ্যারি ব্রুককে আউট করে ওয়াসিম আকরামকে পেছনে ফেলে টেস্টে বাঁহাতি পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক বনে গেছেন স্টার্ক।

গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে স্টার্কের নামের পাশে শোভা পাচ্ছিল ৪১২ উইকেট। চার বিরতি থেকে ফিরেই স্টার্কের হাতে বল তুলে দেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। ৩ উইকেট হারানোর ইংল্যান্ডের সংগ্রহ তখন ১৭৬ রান। বোলিংয়ে এসে দ্বিতীয় ডেলিভারিতেই বাজিমাত করেন স্টার্ক।

তার বলে ড্রাইভের চেষ্টায় ব্যর্থ হন ব্রুক। বল চলে যায় স্মিথের হাতে। কোনো ভুল করেননি স্বাগতিক দলপতি। টেস্টে এটা স্টার্কের ৪১৫ তম উইকেট। ৪১৪ উইকেট নিয়ে এতদিন টেস্টে বাঁ হাতি পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের রেকর্ডটি নিজের দখলে রেখেছিলেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার আকরাম। ১০৪ টেস্টের ১৮১ ইনিংস বল করেছেন তিনি। সেখানে ১০২ টেস্টের ১৯৫ ইনিংস বল করে রেকর্ড গড়লেন স্টার্ক।

ইংল্যান্ডের পতন হওয়া প্রথম ৩ উইকেটর মধ্যে দুইটাই নেন স্টার্ক। বেন ডাকেট ও ওলি পোপকে ফিরিয়ে আকরামের পাশে বসেন এই গতি তারকা। ব্রুককে প্যাভিলিয়নের পথ দেখিয়ে সাবেক পেসারকে পেছন ফেললেন তিনি।

এর আগে পার্থ টেস্টেও দুর্দান্ত বোলিং করেছেন স্টার্ক। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডকে ১৭২ রানে অলআউট করার পথে ৫৮ রানে ৭ উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর শিকার ৩ উইকেট। রেকর্ড গড়ার পর স্টার্ককে অভিনন্দন জানিয়েছেন আকরাম। এক্সে দেওয়া বার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘তোমার জন্য আমি গর্বিত। তোমার অসাধারণ পরিশ্রম তোমাকে আলাদা করেছে। উইকেট সংখ্যায় আমাকে ছাড়িয়ে যাওয়া তোমার জন্য কেবল সময়ের ব্যাপার ছিল।’

