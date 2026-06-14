Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাদ মিরাজ, অধিনায়ক শান্ত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ জুন ২০২৬, ১১: ১৮
বাদ মিরাজ, অধিনায়ক শান্ত
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আজ তৃতীয় ওয়ানডের একাদশ থেকে বাদ মিরাজ। অধিনায়কত্ব করবেন শান্ত। ছবি: বিসিবি

টসের সময় অধিনায়ক হিসেবে আসার কথা ছিল মেহেদী হাসান মিরাজের। কিন্তু মিরপুরে আজ তৃতীয় ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক জশ ইংলিসের সঙ্গে টস করেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। কারণ, মিরাজ একাদশ থেকেই বাদ পড়েছেন। সহঅধিনায়ক শান্ত আজ তাই করবেন অধিনায়কত্ব।

মিরপুরে গত ১১ জুন দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাথায় আঘাত পেয়ে বমিও করেছিলেন মিরাজ। তবু তিনি দমে যাননি। ম্যাচ নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন। কিন্তু আজ তাঁকে খেলানোর ঝুঁকি নেয়নি টিম ম্যানেজমেন্ট। টসের সময় শান্তর কাছে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসেছে মিরাজের কী অবস্থা? উত্তরে শান্ত বলেন, ‘মিরাজ ঠিক আছে। চিকিৎসকেরা তাঁর দেখাশোনা করছেন।’

অস্ট্রেলিয়াকে আজ ধবলধোলাইয়ের মিশনে নেমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শান্ত। একাদশে দুই পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। মিরাজের পরিবর্তে এসেছেন শেখ মেহেদী হাসান। নাহিদ রানাকে দেওয়া হয়েছে বিশ্রাম। একাদশে ফিরেছেন বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম। লিটন দাস পরবেন উইকেটরক্ষকের গ্লাভস।

তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ দুই স্পিনার ও তিন পেসার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। শরীফুলের সঙ্গে স্বীকৃত পেসার হিসেবে আছেন তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান। সৌম্য সরকারও পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। আছেন দুই স্বীকৃত স্পিনার মেহেদী ও তানভীর ইসলাম। অন্যদিকে ধবলধোলাই এড়াতে অস্ট্রেলিয়াও তাদের একাদশে এনেছে দুই পরিবর্তন। ম্যাথু শর্টের পরিবর্তে এসেছেন অলিভিয়ার পিক। শর্ট টানা তিন ওয়ানডেতে শূন্য রানে আউট হয়েছেন। আর এলিসকে বিশ্রাম দিয়ে খেলানো হচ্ছে বেন ডাওয়ারশুইসকে।

আজ অস্ট্রেলিয়াকে হারালে সপ্তম দল হিসেবে কাউকে ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাই করবে বাংলাদেশ। এর আগে জিম্বাবুয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, কেনিয়া, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ডকে ওয়ানডেতে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ।

তৃতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশ একাদশ

তানজিদ হাসান তামিম, সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), শেখ মেহেদী হাসান, লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, নাহিদ রানা, শরীফুল ইসলাম, তানভীর ইসলাম

অস্ট্রেলিয়ার একাদশ

কুপার কনোলি, জশ ইংলিস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), ম্যাট রেনশ, অ্যালেক্স ক্যারি, ক্যামেরন গ্রিন, মারনাস লাবুশেন, অলি পিক, জেভিয়ার বার্টলেট, বেন ডাওয়ারশুইস, রাইলি মেরেডিথ, অ্যাডাম জাম্পা

বিষয়:

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