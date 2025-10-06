বিসিবির নির্বাচনে জিতলেন যাঁরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পরিষদ নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এই নির্বাচনে যাঁরা জয়ী হয়েছেন, তাঁদের নাম নিচে দেওয়া হলো—
ক্যাটগরি ১: বিভাগ ও জেলা ক্রিকেট সংস্থা
পরিচালক পদ ১০
ঢাকা বিভাগ (পদ-২)
আমিনুল ইসলাম বুলবুল (ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)
নাজমুল আবেদীন ফাহিম (ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থা)
চট্টগ্রাম বিভাগ (পদ-২)
আহসান ইকবাল চৌধুরী (চট্টগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)
আসিফ আকবর (কুমিল্লা জেলা ক্রীড়া সংস্থা)
খুলনা বিভাগ (পদ-২)
খান আব্দুর রাজ্জাক (খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)
জুলফিকার আলী খান (খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা)
রাজশাহী বিভাগ (পদ-১)
মুখলেসুর রহমান (চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা)
রংপুর বিভাগ (পদ-১)
মো. হাসানুজ্জামান (রংপুর বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)
সিলেট বিভাগ (পদ-১)
রাহাত সামস (সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)
বরিশাল বিভাগ (পদ-১)
শাখাওয়াত হোসেন (ভোলা জেলা ক্রীড়া সংস্থা)
ক্যাটাগরি ২: ঢাকা মহানগর ক্লাব প্রতিনিধি
পরিচালক পদ ১২
ইসতিয়াক সাদেক (ধানমন্ডি স্পোর্টস ক্লাব)
আদনান রহমান দীপন (রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব)
ফায়াজুর রহমান (উত্তরা ক্রিকেট ক্লাব)
আবুল বাশার (প্রাইম ধলেশ্বর স্পোর্টিং ক্লাব)
আমজাদ হোসেন (ঢাকা স্পারটান্স ক্রিকেট ক্লাব)
শানিয়ান তানিম নাভিন (ঢাকা মেরিনার ইয়াংস ক্লাব)
মোখছেদুল কামাল (গোল্ডেন ঈগলস স্পোর্টিং ক্লাব)
এম নাজমুল ইসলাম (ট্যালেন্ট হান্ট ক্রিকেট একাডেমি)
ফারুক আহমেদ (রেঞ্জার্স ক্রিকেট একাডেমি)
মনজুর আলম (রেগুলার স্পোর্টিং ক্লাব)
মেহরাব আলম চৌধুরী (যাত্রাবাড়ী ক্রীড়া চক্র)
ইফতেখার রহমান মিঠু (ভাইকিংস ক্রিকেট একাডেমি)
ক্যাটাগরি ৩ : অন্যান্য প্রতিনিধি
পরিচালক পদ ১
খালেদ মাসুদ পাইলট
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মনোনয়ন
এম ইসফাক হোসেন
ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিক।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পরিষদ নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এই নির্বাচনে যাঁরা জয়ী হয়েছেন, তাঁদের নাম নিচে দেওয়া হলো—
ক্যাটগরি ১: বিভাগ ও জেলা ক্রিকেট সংস্থা
পরিচালক পদ ১০
ঢাকা বিভাগ (পদ-২)
আমিনুল ইসলাম বুলবুল (ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)
নাজমুল আবেদীন ফাহিম (ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থা)
চট্টগ্রাম বিভাগ (পদ-২)
আহসান ইকবাল চৌধুরী (চট্টগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)
আসিফ আকবর (কুমিল্লা জেলা ক্রীড়া সংস্থা)
খুলনা বিভাগ (পদ-২)
খান আব্দুর রাজ্জাক (খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)
জুলফিকার আলী খান (খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা)
রাজশাহী বিভাগ (পদ-১)
মুখলেসুর রহমান (চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা)
রংপুর বিভাগ (পদ-১)
মো. হাসানুজ্জামান (রংপুর বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)
সিলেট বিভাগ (পদ-১)
রাহাত সামস (সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)
বরিশাল বিভাগ (পদ-১)
শাখাওয়াত হোসেন (ভোলা জেলা ক্রীড়া সংস্থা)
ক্যাটাগরি ২: ঢাকা মহানগর ক্লাব প্রতিনিধি
পরিচালক পদ ১২
ইসতিয়াক সাদেক (ধানমন্ডি স্পোর্টস ক্লাব)
আদনান রহমান দীপন (রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব)
ফায়াজুর রহমান (উত্তরা ক্রিকেট ক্লাব)
আবুল বাশার (প্রাইম ধলেশ্বর স্পোর্টিং ক্লাব)
আমজাদ হোসেন (ঢাকা স্পারটান্স ক্রিকেট ক্লাব)
শানিয়ান তানিম নাভিন (ঢাকা মেরিনার ইয়াংস ক্লাব)
মোখছেদুল কামাল (গোল্ডেন ঈগলস স্পোর্টিং ক্লাব)
এম নাজমুল ইসলাম (ট্যালেন্ট হান্ট ক্রিকেট একাডেমি)
ফারুক আহমেদ (রেঞ্জার্স ক্রিকেট একাডেমি)
মনজুর আলম (রেগুলার স্পোর্টিং ক্লাব)
মেহরাব আলম চৌধুরী (যাত্রাবাড়ী ক্রীড়া চক্র)
ইফতেখার রহমান মিঠু (ভাইকিংস ক্রিকেট একাডেমি)
ক্যাটাগরি ৩ : অন্যান্য প্রতিনিধি
পরিচালক পদ ১
খালেদ মাসুদ পাইলট
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মনোনয়ন
এম ইসফাক হোসেন
ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিক।
৯১ রানের লক্ষ্য বর্তমান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তেমন কিছুই নয়। এ ধরনের ম্যাচে প্রথম ইনিংসের পরই বোঝা যায় ম্যাচের ফল কী হতে যাচ্ছে। কিন্তু গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে যেকোনো সময় ঘটতে পারে যেকোনো কিছু। সিলেটে আজ জাতীয় লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের রংপুর-ঢাকা মহানগর ম্যাচটাই যে জলজ্যান্ত প্রমাণ।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে নাটকীয়তা ও বিতর্ক তো কম হয়নি। তামিম ইকবাল তো আগেই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। পরবর্তীতে তাঁর পাশাপাশি লুৎফর রহমান বাদল, হাসিবুল আলম, আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদোয়ানরা নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আজ নির্বাচনের দিন বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য বার্নার্ড জুলিয়েন। গত শনিবার ত্রিনিদাদের ভ্যালসেইনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সাবেক এই অলরাউন্ডার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।৪ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে থাকলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে নিয়মিত খেলছেন সাকিব আল হাসান। শিরোপাও জিতছেন নিয়মিত। এ বছরের মে মাসে লাহোর কালান্দার্সের হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার এবার শিরোপা জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে।৪ ঘণ্টা আগে