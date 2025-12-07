সাকিব এই ভালো, এই খারাপ

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকটা মনে রাখার মতো হলো না সাকিব আল হাসানের। ব্যাটিংয়ে নেমে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। বোলিংয়ে মুক্ত হস্তে রান বিলিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার মাঠ ছেড়েছেন খুশি মনেই।
৪ ডিসেম্বর এমআই এমিরেটসের প্রথম ম্যাচে একাদশে সুযোগ পাননি সাকিব। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে গালফ জায়ান্টস জিতেছিল ৬ উইকেটে। আজ শারজার পড়ন্ত বিকেলে শারজা ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে একাদশে সুযোগ পেয়েছেন সাকিব। ব্যাটিংয়ে নেমে ১২ বলে করেছেন ১৬ রান। ২ ওভার বোলিং করে ২৭ রান খরচ করেও পাননি কোনো উইকেট। সাকিবের বাজে অভিষেকের দিনে এমআই এমিরেটস ৪ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে।
১৮৬ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৯.৪ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৯ রান হয়ে যায় শারজা ওয়ারিয়র্স। শেষ ২ বলে ৭ রানের সমীকরণ যখন দরকার, তখন দুর্দান্ত বোলিং করেছেন সাকিবের সতীর্থ রোমারিও শেফার্ড। শেষ দুই বলেই সিঙ্গেল দিয়েছেন তিনি। ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮১ রানে থেমে যায় শারজার ইনিংস। সিকান্দার রাজার ৩৩ বলে ৩ চার ও ৫ ছক্কায় ৬৪ রানের ইনিংসও যথেষ্ট হয়নি শারজার জয়ের জন্য। এমআই এমিরেটসের মোহাম্মদ গজনফার ও নাভিন উল হক নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন ফজলহক ফারুকি, জহুর খান ও শেফার্ড।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৫ রানে থেমে যায় এমআই এমিরেটস। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন মুহাম্মদ ওয়াসিম। সাকিব ১২ বলে ২ চারে ১৬ রান করে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। তবে সাত নম্বরে নামা শেফার্ডের ১০ বলে ৩১ রানে অপরাজিত ইনিংসে এমিরেটস ১৮০ রানের বেশি করেছে। এক চার ও চার ছক্কা মেরেছেন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। এর আগে সাকিব আমিরাতে রয়্যাল চ্যাম্পসের হয়ে খেলেছেন আবুধাবি টি-টেনে। ১০ ওভারের এই টুর্নামেন্টে দুই ম্যাচ খেললেও ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। বোলিংয়ে ২ ওভারে ৩১ রান দিলেও পাননি কোনো উইকেট।
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকটা মনে রাখার মতো হলো না সাকিব আল হাসানের। ব্যাটিংয়ে নেমে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। বোলিংয়ে মুক্ত হস্তে রান বিলিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার মাঠ ছেড়েছেন খুশি মনেই।
৪ ডিসেম্বর এমআই এমিরেটসের প্রথম ম্যাচে একাদশে সুযোগ পাননি সাকিব। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে গালফ জায়ান্টস জিতেছিল ৬ উইকেটে। আজ শারজার পড়ন্ত বিকেলে শারজা ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে একাদশে সুযোগ পেয়েছেন সাকিব। ব্যাটিংয়ে নেমে ১২ বলে করেছেন ১৬ রান। ২ ওভার বোলিং করে ২৭ রান খরচ করেও পাননি কোনো উইকেট। সাকিবের বাজে অভিষেকের দিনে এমআই এমিরেটস ৪ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে।
১৮৬ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৯.৪ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৯ রান হয়ে যায় শারজা ওয়ারিয়র্স। শেষ ২ বলে ৭ রানের সমীকরণ যখন দরকার, তখন দুর্দান্ত বোলিং করেছেন সাকিবের সতীর্থ রোমারিও শেফার্ড। শেষ দুই বলেই সিঙ্গেল দিয়েছেন তিনি। ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮১ রানে থেমে যায় শারজার ইনিংস। সিকান্দার রাজার ৩৩ বলে ৩ চার ও ৫ ছক্কায় ৬৪ রানের ইনিংসও যথেষ্ট হয়নি শারজার জয়ের জন্য। এমআই এমিরেটসের মোহাম্মদ গজনফার ও নাভিন উল হক নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন ফজলহক ফারুকি, জহুর খান ও শেফার্ড।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৫ রানে থেমে যায় এমআই এমিরেটস। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন মুহাম্মদ ওয়াসিম। সাকিব ১২ বলে ২ চারে ১৬ রান করে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। তবে সাত নম্বরে নামা শেফার্ডের ১০ বলে ৩১ রানে অপরাজিত ইনিংসে এমিরেটস ১৮০ রানের বেশি করেছে। এক চার ও চার ছক্কা মেরেছেন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। এর আগে সাকিব আমিরাতে রয়্যাল চ্যাম্পসের হয়ে খেলেছেন আবুধাবি টি-টেনে। ১০ ওভারের এই টুর্নামেন্টে দুই ম্যাচ খেললেও ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। বোলিংয়ে ২ ওভারে ৩১ রান দিলেও পাননি কোনো উইকেট।
ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকটা মনে রাখার মতো হলো না সাকিব আল হাসানের। ব্যাটিংয়ে নেমে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। বোলিংয়ে মুক্ত হস্তে রান বিলিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার মাঠ ছেড়েছেন খুশি মনেই।
৪ ডিসেম্বর এমআই এমিরেটসের প্রথম ম্যাচে একাদশে সুযোগ পাননি সাকিব। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে গালফ জায়ান্টস জিতেছিল ৬ উইকেটে। আজ শারজার পড়ন্ত বিকেলে শারজা ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে একাদশে সুযোগ পেয়েছেন সাকিব। ব্যাটিংয়ে নেমে ১২ বলে করেছেন ১৬ রান। ২ ওভার বোলিং করে ২৭ রান খরচ করেও পাননি কোনো উইকেট। সাকিবের বাজে অভিষেকের দিনে এমআই এমিরেটস ৪ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে।
১৮৬ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৯.৪ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৯ রান হয়ে যায় শারজা ওয়ারিয়র্স। শেষ ২ বলে ৭ রানের সমীকরণ যখন দরকার, তখন দুর্দান্ত বোলিং করেছেন সাকিবের সতীর্থ রোমারিও শেফার্ড। শেষ দুই বলেই সিঙ্গেল দিয়েছেন তিনি। ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮১ রানে থেমে যায় শারজার ইনিংস। সিকান্দার রাজার ৩৩ বলে ৩ চার ও ৫ ছক্কায় ৬৪ রানের ইনিংসও যথেষ্ট হয়নি শারজার জয়ের জন্য। এমআই এমিরেটসের মোহাম্মদ গজনফার ও নাভিন উল হক নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন ফজলহক ফারুকি, জহুর খান ও শেফার্ড।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৫ রানে থেমে যায় এমআই এমিরেটস। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন মুহাম্মদ ওয়াসিম। সাকিব ১২ বলে ২ চারে ১৬ রান করে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। তবে সাত নম্বরে নামা শেফার্ডের ১০ বলে ৩১ রানে অপরাজিত ইনিংসে এমিরেটস ১৮০ রানের বেশি করেছে। এক চার ও চার ছক্কা মেরেছেন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। এর আগে সাকিব আমিরাতে রয়্যাল চ্যাম্পসের হয়ে খেলেছেন আবুধাবি টি-টেনে। ১০ ওভারের এই টুর্নামেন্টে দুই ম্যাচ খেললেও ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। বোলিংয়ে ২ ওভারে ৩১ রান দিলেও পাননি কোনো উইকেট।
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকটা মনে রাখার মতো হলো না সাকিব আল হাসানের। ব্যাটিংয়ে নেমে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। বোলিংয়ে মুক্ত হস্তে রান বিলিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার মাঠ ছেড়েছেন খুশি মনেই।
৪ ডিসেম্বর এমআই এমিরেটসের প্রথম ম্যাচে একাদশে সুযোগ পাননি সাকিব। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে গালফ জায়ান্টস জিতেছিল ৬ উইকেটে। আজ শারজার পড়ন্ত বিকেলে শারজা ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে একাদশে সুযোগ পেয়েছেন সাকিব। ব্যাটিংয়ে নেমে ১২ বলে করেছেন ১৬ রান। ২ ওভার বোলিং করে ২৭ রান খরচ করেও পাননি কোনো উইকেট। সাকিবের বাজে অভিষেকের দিনে এমআই এমিরেটস ৪ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে।
১৮৬ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৯.৪ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৯ রান হয়ে যায় শারজা ওয়ারিয়র্স। শেষ ২ বলে ৭ রানের সমীকরণ যখন দরকার, তখন দুর্দান্ত বোলিং করেছেন সাকিবের সতীর্থ রোমারিও শেফার্ড। শেষ দুই বলেই সিঙ্গেল দিয়েছেন তিনি। ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮১ রানে থেমে যায় শারজার ইনিংস। সিকান্দার রাজার ৩৩ বলে ৩ চার ও ৫ ছক্কায় ৬৪ রানের ইনিংসও যথেষ্ট হয়নি শারজার জয়ের জন্য। এমআই এমিরেটসের মোহাম্মদ গজনফার ও নাভিন উল হক নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন ফজলহক ফারুকি, জহুর খান ও শেফার্ড।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৫ রানে থেমে যায় এমআই এমিরেটস। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন মুহাম্মদ ওয়াসিম। সাকিব ১২ বলে ২ চারে ১৬ রান করে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। তবে সাত নম্বরে নামা শেফার্ডের ১০ বলে ৩১ রানে অপরাজিত ইনিংসে এমিরেটস ১৮০ রানের বেশি করেছে। এক চার ও চার ছক্কা মেরেছেন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। এর আগে সাকিব আমিরাতে রয়্যাল চ্যাম্পসের হয়ে খেলেছেন আবুধাবি টি-টেনে। ১০ ওভারের এই টুর্নামেন্টে দুই ম্যাচ খেললেও ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। বোলিংয়ে ২ ওভারে ৩১ রান দিলেও পাননি কোনো উইকেট।
অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল। চাইলে সহজেই সেটাকে কাভার, পয়েন্ট এলাকা দিয়ে উড়িয়ে মারবেন যেকোনো ক্রিকেটার। কিন্তু জাকের আলী অনিক বেশির ভাগ সময় সেটা না করে লেগে মারতে যান। এমনটা করতে গিয়ে নিজের উইকেটটাও বিলিয়ে দিয়ে আসছেন বারবার।১ ঘণ্টা আগে
পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে স্মৃতি মান্ধানার বিয়ে হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা নিয়ে আলোচনা চলছিল গত কদিন ধরেই। অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন মান্ধানা। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ভারতীয় নারী ক্রিকেটার জানালেন, তাঁর বিয়ে বাতিল করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
তিন দিনের সিরিজে সমানে সমানে লড়াই হয়েছিল বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের। দুই ম্যাচের সিরিজ ড্র হয়েছিল ১-১ সমতায়। তবে লাল বল থেকে লড়াইটা সাদা বলের সিরিজে বদলাতেই দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।৪ ঘণ্টা আগে
ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে টেবিলের শীর্ষে আছে সিলেট। তাদের সংগ্রহ ২৬ পয়েন্ট। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে ময়মনসিংহ। টেবিলের চিত্র বলছে, হার এড়াতে পারলেই চলমান জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) শিরোপা জিতবে সিলেট। দ্বিতীয় দিন শেষেই সেই সুবাস পাচ্ছে দলটি।৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল। চাইলে সহজেই সেটাকে কাভার, পয়েন্ট এলাকা দিয়ে উড়িয়ে মারবেন যেকোনো ক্রিকেটার। কিন্তু জাকের আলী অনিক বেশির ভাগ সময় সেটা না করে লেগে মারতে যান। এমনটা করতে গিয়ে নিজের উইকেটটাও বিলিয়ে দিয়ে আসছেন বারবার।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টি দিয়ে বাংলাদেশের এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ততা শেষ হয়েছে কদিন আগে। সেই সিরিজে পাঁচ ম্যাচের মধ্যে কেবল একটিতে সুযোগ পেয়েছেন জাকের। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৬ বলে এক ছক্কায় করেছেন ২০ রান। আইরিশ পেসার ব্যারি ম্যাকার্থির অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল লেগ স্টাম্পে ঘোরাতে গিয়ে জাকের থার্ড ম্যানে জশ লিটলের ক্যাচের শিকার হয়েছেন।
অফস্টাম্পের বাইরের বল জোর করে লেগে মারতে গিয়ে জাকের যে বারবার আউট হচ্ছেন, সেটা দৃষ্টিকটু। এটা নিয়ে চলছে তুমুল সমালোচনা। আজ বাংলাদেশ দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুলকেও জিজ্ঞেস করা হয়েছে জাকেরের লেগ সাইডে টেনে মারতে গিয়ে আউট হওয়ার বিষয়ে। সংবাদমাধ্যমকে আশরাফুল বলেন, ‘আমি একটু দুর্ভাগা বলব জাকের আলী অনিককে। চমৎকার অনুশীলন করলেও টেস্ট সিরিজে একটা ম্যাচও খেলতে পারেননি। তারপর একটা ম্যাচ খেলল। ওই ম্যাচে দুইটা বল বাদ দিলে অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল লেগে মারতে গেছে, যেটাতে আউট হয়েছে। এই দুইটা বল বাদ দিলে বাকি ১৪ বল খেলেছে মেরিট অনুযায়ী। ভালো ব্যাটিং করছিল। আনলাকি যে সে ম্যাচ পায়নি। যদি টানা দুইটা ম্যাচ পেত, তাহলে আমি নিশ্চিত যে বড় রানই করত। কারণ, সে মানসিকভাবে অনেক শক্তিশালী।’
বাংলাদেশের হয়ে সবশেষ জাকের ফিফটি পেয়েছেন জুলাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। সেই ম্যাচে ৫৫ রানের পর তিন সংস্করণ মিলে ১৮ ম্যাচের মধ্যে ১৬ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু পাননি কোনো ফিফটি। এখন তো তাঁর একাদশেও জায়গাটা অনিশ্চিত হয়ে গেছে। আশরাফুলের মতে বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে জাকের গেলেও সুযোগ পেলে তিনি ঠিকই ঘুরে দাঁড়াবেন। বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচ আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘সে কিন্তু পারফরমার। যখন সে বাংলাদেশ দলে ঢুকেছে, ঢোকার আগে তিন মৌসুম ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ, এনসিএল, বিসিএল, বিপিএল বলেন, সব জায়গায় পারফর্ম করেই কিন্তু বাংলাদেশ দলে ঢুকেছে। বাংলাদেশ দলে ঢোকার পরও তিন সংস্করণই ভালো খেলেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে একটু বাজে যাচ্ছে।’
২০২৬ বিপিএলের নিলাম থেকে জাকেরকে নিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। প্রথমবারের মতো বিপিএলে অংশ নিতে যাওয়া দলটির প্রধান কোচ হিসেবে আছেন খালেদ মাহমুদ সুজন। ১২তম বিপিএল অফফর্মে থাকা জাকেরের জন্য ফর্মে ফেরার মঞ্চ মনে করছেন আশরাফুল। বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ বলেন,
‘সেই জায়গা থেকে বিপিএলটা তার জন্য ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম। ভালো জায়গায় সে গিয়েছে। সুজন ভাই আছেন প্রধান কোচ হিসেবে। অনেক দিন তিনি কাজ করেছেন। আবাহনীর হয়ে খেলেছেন। তাঁর সবকিছুই সুজন ভাই ভালো করে জানেন। আমি নিশ্চিত যে বিপিএলে সে ভালো ছন্দে চলে আসবে ইনশা আল্লাহ।’
সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ যে এশিয়া কাপ খেলেছিলেন, সেখানে জাকের চার ম্যাচ খেলেছিলেন। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে সব মিলিয়ে ৬ ম্যাচে ২৩.৬৭ গড় ও ১০৭.৫৭ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ৭১ রান। টি-টোয়েন্টির সঙ্গে মানানসই স্ট্রাইকরেটে খেলতে তো পারেননি, এমনকি মারতে পারেননি একটি ছক্কাও। শুধু ২০২৫ এশিয়া কাপই নয়, ২০২৩ এশিয়ান গেমস ক্রিকেট, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ—ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে অনুষ্ঠিত এই চার টুর্নামেন্ট ছক্কাশূন্য হিসেবে কাটিয়েছেন তিনি। লিটনের অনুপস্থিতিতে অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন জাকের। জাকেরের নেতৃত্বে আফগানদের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবেও তিনি বলার মতো কিছু করতে পারেননি।
অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল। চাইলে সহজেই সেটাকে কাভার, পয়েন্ট এলাকা দিয়ে উড়িয়ে মারবেন যেকোনো ক্রিকেটার। কিন্তু জাকের আলী অনিক বেশির ভাগ সময় সেটা না করে লেগে মারতে যান। এমনটা করতে গিয়ে নিজের উইকেটটাও বিলিয়ে দিয়ে আসছেন বারবার।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টি দিয়ে বাংলাদেশের এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ততা শেষ হয়েছে কদিন আগে। সেই সিরিজে পাঁচ ম্যাচের মধ্যে কেবল একটিতে সুযোগ পেয়েছেন জাকের। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৬ বলে এক ছক্কায় করেছেন ২০ রান। আইরিশ পেসার ব্যারি ম্যাকার্থির অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল লেগ স্টাম্পে ঘোরাতে গিয়ে জাকের থার্ড ম্যানে জশ লিটলের ক্যাচের শিকার হয়েছেন।
অফস্টাম্পের বাইরের বল জোর করে লেগে মারতে গিয়ে জাকের যে বারবার আউট হচ্ছেন, সেটা দৃষ্টিকটু। এটা নিয়ে চলছে তুমুল সমালোচনা। আজ বাংলাদেশ দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুলকেও জিজ্ঞেস করা হয়েছে জাকেরের লেগ সাইডে টেনে মারতে গিয়ে আউট হওয়ার বিষয়ে। সংবাদমাধ্যমকে আশরাফুল বলেন, ‘আমি একটু দুর্ভাগা বলব জাকের আলী অনিককে। চমৎকার অনুশীলন করলেও টেস্ট সিরিজে একটা ম্যাচও খেলতে পারেননি। তারপর একটা ম্যাচ খেলল। ওই ম্যাচে দুইটা বল বাদ দিলে অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল লেগে মারতে গেছে, যেটাতে আউট হয়েছে। এই দুইটা বল বাদ দিলে বাকি ১৪ বল খেলেছে মেরিট অনুযায়ী। ভালো ব্যাটিং করছিল। আনলাকি যে সে ম্যাচ পায়নি। যদি টানা দুইটা ম্যাচ পেত, তাহলে আমি নিশ্চিত যে বড় রানই করত। কারণ, সে মানসিকভাবে অনেক শক্তিশালী।’
বাংলাদেশের হয়ে সবশেষ জাকের ফিফটি পেয়েছেন জুলাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। সেই ম্যাচে ৫৫ রানের পর তিন সংস্করণ মিলে ১৮ ম্যাচের মধ্যে ১৬ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু পাননি কোনো ফিফটি। এখন তো তাঁর একাদশেও জায়গাটা অনিশ্চিত হয়ে গেছে। আশরাফুলের মতে বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে জাকের গেলেও সুযোগ পেলে তিনি ঠিকই ঘুরে দাঁড়াবেন। বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচ আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘সে কিন্তু পারফরমার। যখন সে বাংলাদেশ দলে ঢুকেছে, ঢোকার আগে তিন মৌসুম ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ, এনসিএল, বিসিএল, বিপিএল বলেন, সব জায়গায় পারফর্ম করেই কিন্তু বাংলাদেশ দলে ঢুকেছে। বাংলাদেশ দলে ঢোকার পরও তিন সংস্করণই ভালো খেলেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে একটু বাজে যাচ্ছে।’
২০২৬ বিপিএলের নিলাম থেকে জাকেরকে নিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। প্রথমবারের মতো বিপিএলে অংশ নিতে যাওয়া দলটির প্রধান কোচ হিসেবে আছেন খালেদ মাহমুদ সুজন। ১২তম বিপিএল অফফর্মে থাকা জাকেরের জন্য ফর্মে ফেরার মঞ্চ মনে করছেন আশরাফুল। বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ বলেন,
‘সেই জায়গা থেকে বিপিএলটা তার জন্য ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম। ভালো জায়গায় সে গিয়েছে। সুজন ভাই আছেন প্রধান কোচ হিসেবে। অনেক দিন তিনি কাজ করেছেন। আবাহনীর হয়ে খেলেছেন। তাঁর সবকিছুই সুজন ভাই ভালো করে জানেন। আমি নিশ্চিত যে বিপিএলে সে ভালো ছন্দে চলে আসবে ইনশা আল্লাহ।’
সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ যে এশিয়া কাপ খেলেছিলেন, সেখানে জাকের চার ম্যাচ খেলেছিলেন। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে সব মিলিয়ে ৬ ম্যাচে ২৩.৬৭ গড় ও ১০৭.৫৭ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ৭১ রান। টি-টোয়েন্টির সঙ্গে মানানসই স্ট্রাইকরেটে খেলতে তো পারেননি, এমনকি মারতে পারেননি একটি ছক্কাও। শুধু ২০২৫ এশিয়া কাপই নয়, ২০২৩ এশিয়ান গেমস ক্রিকেট, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ—ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে অনুষ্ঠিত এই চার টুর্নামেন্ট ছক্কাশূন্য হিসেবে কাটিয়েছেন তিনি। লিটনের অনুপস্থিতিতে অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন জাকের। জাকেরের নেতৃত্বে আফগানদের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবেও তিনি বলার মতো কিছু করতে পারেননি।
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকটা মনে রাখার মতো হলো না সাকিব আল হাসানের। ব্যাটিংয়ে নেমে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। বোলিংয়ে মুক্ত হস্তে রান বিলিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার মাঠ ছেড়েছেন খুশি মনেই।১ ঘণ্টা আগে
পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে স্মৃতি মান্ধানার বিয়ে হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা নিয়ে আলোচনা চলছিল গত কদিন ধরেই। অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন মান্ধানা। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ভারতীয় নারী ক্রিকেটার জানালেন, তাঁর বিয়ে বাতিল করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
তিন দিনের সিরিজে সমানে সমানে লড়াই হয়েছিল বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের। দুই ম্যাচের সিরিজ ড্র হয়েছিল ১-১ সমতায়। তবে লাল বল থেকে লড়াইটা সাদা বলের সিরিজে বদলাতেই দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।৪ ঘণ্টা আগে
ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে টেবিলের শীর্ষে আছে সিলেট। তাদের সংগ্রহ ২৬ পয়েন্ট। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে ময়মনসিংহ। টেবিলের চিত্র বলছে, হার এড়াতে পারলেই চলমান জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) শিরোপা জিতবে সিলেট। দ্বিতীয় দিন শেষেই সেই সুবাস পাচ্ছে দলটি।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে স্মৃতি মান্ধানার বিয়ে হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা নিয়ে আলোচনা চলছিল গত কদিন ধরেই। অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন মান্ধানা। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ভারতীয় নারী ক্রিকেটার জানালেন, তাঁর বিয়ে বাতিল করা হয়েছে।
নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে আজ সকালে দেওয়া এক পোস্টে মান্ধানা বিয়ে সংক্রান্ত সবকিছু খোলাসা করেছেন। একই সঙ্গে সবার কাছে প্রাইভেসি রক্ষা করতে অনুরোধ করেছেন তিনি। ভারতীয় এই বাঁহাতি ওপেনার লিখেছেন, ‘আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে। আমি চুপচাপ থাকতে পছন্দ করি। তবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট করে জানাতে চাই বিয়ে বাতিল করা হয়েছে। আপনারা দুই পরিবারের প্রাইভেসিকে সম্মান করুন।’
এ বছরের ২ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ঐতিহাসিক এক মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছেন স্মৃতি। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে ভারত। শিরোপা জয়ে ভারতের এই নারী ক্রিকেটার অসামান্য অবদান রেখেছেন। ৫৪.২৫ গড় ও ৯৯.০৮ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৪৩৪ রান। এক সেঞ্চুরি ও দুই ফিফটি ছিল টুর্নামেন্টে। আপাতত ক্রিকেট নিয়েই ধ্যানধারণা ভারতীয় এই নারী ক্রিকেটারের। ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘সময়টা এখন এগিয়ে যাওয়ার। দেশের হয়ে আরও শিরোপা জিততে চাই।’
স্মৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পলাশ মুচ্ছলও। তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে পলাশের বিরুদ্ধে যেসব সংবাদ প্রচার হয়েছে, সেগুলো ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। পলাশ বলেন, ‘আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়। ভিত্তিহীন গুজবের কারণে মানুষ যা বলছেন, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। যারা মিথ্যা ও মানহানিকর কনটেন্ট প্রচার করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২০ নভেম্বর হয়েছিল স্মৃতি-পলাশের বাগদান অনুষ্ঠান। সেই বাগদান অনুষ্ঠানের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। স্মৃতিকে চমকে দিতে তাঁর চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় নারী ক্রিকেটার পরেন লাল স্কার্ট।পলাশের পরনে ছিল স্যুট। পিচের ঠিক মাঝখানে এনে স্মৃতির চোখ খুলে দেন পলাশ। চোখের বান্ধন খুলতেই হাসেন স্মৃতি। এরপর হাঁটু গেড়ে বসে পলাশ বিয়ের প্রস্তাব দেন সদা হাস্যোজ্জ্বল স্মৃতিকে। পলাশের হাতে ছিল লাল গোলাপ। ভারতীয় এই সংগীত পরিচালক ছবিটি নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছিলেন। ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘সে হ্যাঁ বলেছে।’ তাঁরা দুজন (স্মৃতি-পলাশ) একে অপরকে আংটি পরিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। মুম্বাইয়ের এই স্টেডিয়ামে একে অপরকে জড়িয়েও ধরেছিলেন।
২৩ নভেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে বসার কথা ছিল মান্ধানা-পলাশের। কিন্তু বাগদানের পর বাবার অসুস্থতার কারণে মান্ধানার বিয়ে সাময়িক স্থগিত করা হয়েছিল। পলাশও অসুস্থ হয়ে সাময়িক সময়ের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মান্ধানা-পলাশের বিয়ে ভেঙেই গেল।
পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে স্মৃতি মান্ধানার বিয়ে হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা নিয়ে আলোচনা চলছিল গত কদিন ধরেই। অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন মান্ধানা। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ভারতীয় নারী ক্রিকেটার জানালেন, তাঁর বিয়ে বাতিল করা হয়েছে।
নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে আজ সকালে দেওয়া এক পোস্টে মান্ধানা বিয়ে সংক্রান্ত সবকিছু খোলাসা করেছেন। একই সঙ্গে সবার কাছে প্রাইভেসি রক্ষা করতে অনুরোধ করেছেন তিনি। ভারতীয় এই বাঁহাতি ওপেনার লিখেছেন, ‘আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে। আমি চুপচাপ থাকতে পছন্দ করি। তবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট করে জানাতে চাই বিয়ে বাতিল করা হয়েছে। আপনারা দুই পরিবারের প্রাইভেসিকে সম্মান করুন।’
এ বছরের ২ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ঐতিহাসিক এক মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছেন স্মৃতি। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে ভারত। শিরোপা জয়ে ভারতের এই নারী ক্রিকেটার অসামান্য অবদান রেখেছেন। ৫৪.২৫ গড় ও ৯৯.০৮ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৪৩৪ রান। এক সেঞ্চুরি ও দুই ফিফটি ছিল টুর্নামেন্টে। আপাতত ক্রিকেট নিয়েই ধ্যানধারণা ভারতীয় এই নারী ক্রিকেটারের। ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘সময়টা এখন এগিয়ে যাওয়ার। দেশের হয়ে আরও শিরোপা জিততে চাই।’
স্মৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পলাশ মুচ্ছলও। তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে পলাশের বিরুদ্ধে যেসব সংবাদ প্রচার হয়েছে, সেগুলো ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। পলাশ বলেন, ‘আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়। ভিত্তিহীন গুজবের কারণে মানুষ যা বলছেন, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। যারা মিথ্যা ও মানহানিকর কনটেন্ট প্রচার করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২০ নভেম্বর হয়েছিল স্মৃতি-পলাশের বাগদান অনুষ্ঠান। সেই বাগদান অনুষ্ঠানের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। স্মৃতিকে চমকে দিতে তাঁর চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় নারী ক্রিকেটার পরেন লাল স্কার্ট।পলাশের পরনে ছিল স্যুট। পিচের ঠিক মাঝখানে এনে স্মৃতির চোখ খুলে দেন পলাশ। চোখের বান্ধন খুলতেই হাসেন স্মৃতি। এরপর হাঁটু গেড়ে বসে পলাশ বিয়ের প্রস্তাব দেন সদা হাস্যোজ্জ্বল স্মৃতিকে। পলাশের হাতে ছিল লাল গোলাপ। ভারতীয় এই সংগীত পরিচালক ছবিটি নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছিলেন। ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘সে হ্যাঁ বলেছে।’ তাঁরা দুজন (স্মৃতি-পলাশ) একে অপরকে আংটি পরিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। মুম্বাইয়ের এই স্টেডিয়ামে একে অপরকে জড়িয়েও ধরেছিলেন।
২৩ নভেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে বসার কথা ছিল মান্ধানা-পলাশের। কিন্তু বাগদানের পর বাবার অসুস্থতার কারণে মান্ধানার বিয়ে সাময়িক স্থগিত করা হয়েছিল। পলাশও অসুস্থ হয়ে সাময়িক সময়ের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মান্ধানা-পলাশের বিয়ে ভেঙেই গেল।
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকটা মনে রাখার মতো হলো না সাকিব আল হাসানের। ব্যাটিংয়ে নেমে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। বোলিংয়ে মুক্ত হস্তে রান বিলিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার মাঠ ছেড়েছেন খুশি মনেই।১ ঘণ্টা আগে
অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল। চাইলে সহজেই সেটাকে কাভার, পয়েন্ট এলাকা দিয়ে উড়িয়ে মারবেন যেকোনো ক্রিকেটার। কিন্তু জাকের আলী অনিক বেশির ভাগ সময় সেটা না করে লেগে মারতে যান। এমনটা করতে গিয়ে নিজের উইকেটটাও বিলিয়ে দিয়ে আসছেন বারবার।১ ঘণ্টা আগে
তিন দিনের সিরিজে সমানে সমানে লড়াই হয়েছিল বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের। দুই ম্যাচের সিরিজ ড্র হয়েছিল ১-১ সমতায়। তবে লাল বল থেকে লড়াইটা সাদা বলের সিরিজে বদলাতেই দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।৪ ঘণ্টা আগে
ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে টেবিলের শীর্ষে আছে সিলেট। তাদের সংগ্রহ ২৬ পয়েন্ট। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে ময়মনসিংহ। টেবিলের চিত্র বলছে, হার এড়াতে পারলেই চলমান জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) শিরোপা জিতবে সিলেট। দ্বিতীয় দিন শেষেই সেই সুবাস পাচ্ছে দলটি।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
তিন দিনের সিরিজে সমানে সমানে লড়াই হয়েছিল বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের। দুই ম্যাচের সিরিজ ড্র হয়েছিল ১-১ সমতায়। তবে লাল বল থেকে লড়াইটা সাদা বলের সিরিজে বদলাতেই দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। প্রথম ওয়ানডেতে পুরো ১০০ ওভারই খেলা হয়েছে। তবে লঙ্কান ব্যাটাররা স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেননি। ৭৮ রানে জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ।
সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ ২৭২ রানের লক্ষ্যে নেমে ২২ ওভারে ৫ উইকেটে ৭৫ রানে পরিণত হয় শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ ক্রিকেট দল। ষষ্ঠ উইকেটে সানুল বীরারত্নে ও জ্যাসন ফার্নান্দো গড়েন ৮৬ রানের জুটি। ৪২তম ওভারের প্রথম বলে বীরারত্নেকে (৩৪) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন আকাশ রায়। শেষ পর্যন্ত লঙ্কানদের ইনিংস থেমে যায় ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯৩ রানে।
শ্রীলঙ্কার ইনিংসে সর্বোচ্চ ৭৮ রান করে অপরাজিত থাকেন ফার্নান্দো। ১১৬ বলের ইনিংসে এক চার ও দুই ছক্কা মেরেছেন লঙ্কান এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। আকাশ রায়, আকাশ, মাহিনুজ্জামান মহাবীর, ফাইয়াজ রহমান আরিব, শেখ জারিফ সিয়াম, মোহাম্মদ ইফতেখার, মোহাম্মদ রাকিবুল হোসেন—বাংলাদেশের এই সাত বোলারের প্রত্যেকেই একটি করে উইকেট নিয়েছেন। যাঁদের মধ্যে রাকিবুল অধিনায়ক।
টস জিতে আজ প্রথম ওয়ানডেতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের অধিনায়ক রেহান পেইরিস। আগে ব্যাটিং পেয়ে বাংলাদেশ ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৭১ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে তিনিই পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ১৩৭ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। শ্রীলঙ্কার হিমারু দিশান নিয়েছেন ২ উইকেট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে হবে ৯ ও ১২ ডিসেম্বর।
তিন দিনের সিরিজে সমানে সমানে লড়াই হয়েছিল বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের। দুই ম্যাচের সিরিজ ড্র হয়েছিল ১-১ সমতায়। তবে লাল বল থেকে লড়াইটা সাদা বলের সিরিজে বদলাতেই দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। প্রথম ওয়ানডেতে পুরো ১০০ ওভারই খেলা হয়েছে। তবে লঙ্কান ব্যাটাররা স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেননি। ৭৮ রানে জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ।
সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ ২৭২ রানের লক্ষ্যে নেমে ২২ ওভারে ৫ উইকেটে ৭৫ রানে পরিণত হয় শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ ক্রিকেট দল। ষষ্ঠ উইকেটে সানুল বীরারত্নে ও জ্যাসন ফার্নান্দো গড়েন ৮৬ রানের জুটি। ৪২তম ওভারের প্রথম বলে বীরারত্নেকে (৩৪) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন আকাশ রায়। শেষ পর্যন্ত লঙ্কানদের ইনিংস থেমে যায় ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯৩ রানে।
শ্রীলঙ্কার ইনিংসে সর্বোচ্চ ৭৮ রান করে অপরাজিত থাকেন ফার্নান্দো। ১১৬ বলের ইনিংসে এক চার ও দুই ছক্কা মেরেছেন লঙ্কান এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। আকাশ রায়, আকাশ, মাহিনুজ্জামান মহাবীর, ফাইয়াজ রহমান আরিব, শেখ জারিফ সিয়াম, মোহাম্মদ ইফতেখার, মোহাম্মদ রাকিবুল হোসেন—বাংলাদেশের এই সাত বোলারের প্রত্যেকেই একটি করে উইকেট নিয়েছেন। যাঁদের মধ্যে রাকিবুল অধিনায়ক।
টস জিতে আজ প্রথম ওয়ানডেতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের অধিনায়ক রেহান পেইরিস। আগে ব্যাটিং পেয়ে বাংলাদেশ ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৭১ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে তিনিই পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ১৩৭ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। শ্রীলঙ্কার হিমারু দিশান নিয়েছেন ২ উইকেট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে হবে ৯ ও ১২ ডিসেম্বর।
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকটা মনে রাখার মতো হলো না সাকিব আল হাসানের। ব্যাটিংয়ে নেমে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। বোলিংয়ে মুক্ত হস্তে রান বিলিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার মাঠ ছেড়েছেন খুশি মনেই।১ ঘণ্টা আগে
অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল। চাইলে সহজেই সেটাকে কাভার, পয়েন্ট এলাকা দিয়ে উড়িয়ে মারবেন যেকোনো ক্রিকেটার। কিন্তু জাকের আলী অনিক বেশির ভাগ সময় সেটা না করে লেগে মারতে যান। এমনটা করতে গিয়ে নিজের উইকেটটাও বিলিয়ে দিয়ে আসছেন বারবার।১ ঘণ্টা আগে
পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে স্মৃতি মান্ধানার বিয়ে হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা নিয়ে আলোচনা চলছিল গত কদিন ধরেই। অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন মান্ধানা। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ভারতীয় নারী ক্রিকেটার জানালেন, তাঁর বিয়ে বাতিল করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে টেবিলের শীর্ষে আছে সিলেট। তাদের সংগ্রহ ২৬ পয়েন্ট। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে ময়মনসিংহ। টেবিলের চিত্র বলছে, হার এড়াতে পারলেই চলমান জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) শিরোপা জিতবে সিলেট। দ্বিতীয় দিন শেষেই সেই সুবাস পাচ্ছে দলটি।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে টেবিলের শীর্ষে আছে সিলেট। তাদের সংগ্রহ ২৬ পয়েন্ট। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে ময়মনসিংহ। টেবিলের চিত্র বলছে, হার এড়াতে পারলেই চলমান জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) শিরোপা জিতবে সিলেট। দ্বিতীয় দিন শেষেই সেই সুবাস পাচ্ছে দলটি।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ৩১২ রানে অলআউট হয়েছে বরিশাল। ব্যাটিংয়ে নেমে দক্ষিণের দলটিকে ভালোই জবাব দিচ্ছে সিলেট। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ২১৪ রান করেছে তারা। ৫ উইকেট হাতে রেখে পিছিয়ে আছে ৯৮ রানে। সিলেটকে আশা দেখাচ্ছেন জাকির হাসান। সেঞ্চুরি করে ১৩০ রানে অপরাজিত আছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। অধিনায়কের সঙ্গে ১৫ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাটিংয়ে নামবেন তোফায়েল আহমেদ।
শিরোপা জিততে চাইলে শেষ রাউন্ডে জেতার বিকল্প নেই ময়মনসিংহের। কিন্তু দ্বিতীয় দিন শেষেই হারের শঙ্কায় পড়েছে নবাগত দলটি। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর করা ২১৯ রানের জবাবে ১৩৭ রানে গুটিয়ে যায় ময়মনসিংহ। সর্বোচ্চ ৩৭ রান করেন খালিদ হাসান। ১৮ রানে ৫ উইকেট নেন সানজামুল ইসলাম। ৮২ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিন শেষে ২১০ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছে রাজশাহী। ২৯২ রানের লিড পেয়েছে তারা।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঢাকার বিপক্ষে ফলোঅনের শঙ্কায় আছে চট্টগ্রাম। ৩ সেঞ্চুরিতে ৫৪১ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে ঢাকা। আনিসুল ইসলাম (১৮৬ রান) ও মার্শাল আইয়ুবের (১৬৫ রান) পর তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করেন আশিকুর রহমান শিবলি। জবাবে ৯৪ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছে চট্টগ্রাম। ৪৩ রান করেছেন ইরফান শুক্কুর। ফলোঅন এড়াতে আরও ২৯৮ রান করতে হবে চট্টগ্রামকে।
বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে রংপুরের বিপক্ষে ১৭৫ রানের লিড নিয়েছে খুলনা। প্রথম ইনিংসে তাদের করা ৩০৮ রানের জবাবে ১৭৪ রানে অলআউট হয় রংপুর। ৪৪ রান করেন আলাউদ্দিন বাবু। ৭৮ রানে ৫ উইকেট নেন সফর আলী। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে খুলনা। ৪১ রান করতেই ৫ ব্যাটারকে হারিয়েছে তারা।
ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে টেবিলের শীর্ষে আছে সিলেট। তাদের সংগ্রহ ২৬ পয়েন্ট। ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে ময়মনসিংহ। টেবিলের চিত্র বলছে, হার এড়াতে পারলেই চলমান জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) শিরোপা জিতবে সিলেট। দ্বিতীয় দিন শেষেই সেই সুবাস পাচ্ছে দলটি।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ৩১২ রানে অলআউট হয়েছে বরিশাল। ব্যাটিংয়ে নেমে দক্ষিণের দলটিকে ভালোই জবাব দিচ্ছে সিলেট। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ২১৪ রান করেছে তারা। ৫ উইকেট হাতে রেখে পিছিয়ে আছে ৯৮ রানে। সিলেটকে আশা দেখাচ্ছেন জাকির হাসান। সেঞ্চুরি করে ১৩০ রানে অপরাজিত আছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। অধিনায়কের সঙ্গে ১৫ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাটিংয়ে নামবেন তোফায়েল আহমেদ।
শিরোপা জিততে চাইলে শেষ রাউন্ডে জেতার বিকল্প নেই ময়মনসিংহের। কিন্তু দ্বিতীয় দিন শেষেই হারের শঙ্কায় পড়েছে নবাগত দলটি। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর করা ২১৯ রানের জবাবে ১৩৭ রানে গুটিয়ে যায় ময়মনসিংহ। সর্বোচ্চ ৩৭ রান করেন খালিদ হাসান। ১৮ রানে ৫ উইকেট নেন সানজামুল ইসলাম। ৮২ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিন শেষে ২১০ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছে রাজশাহী। ২৯২ রানের লিড পেয়েছে তারা।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঢাকার বিপক্ষে ফলোঅনের শঙ্কায় আছে চট্টগ্রাম। ৩ সেঞ্চুরিতে ৫৪১ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে ঢাকা। আনিসুল ইসলাম (১৮৬ রান) ও মার্শাল আইয়ুবের (১৬৫ রান) পর তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করেন আশিকুর রহমান শিবলি। জবাবে ৯৪ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছে চট্টগ্রাম। ৪৩ রান করেছেন ইরফান শুক্কুর। ফলোঅন এড়াতে আরও ২৯৮ রান করতে হবে চট্টগ্রামকে।
বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে রংপুরের বিপক্ষে ১৭৫ রানের লিড নিয়েছে খুলনা। প্রথম ইনিংসে তাদের করা ৩০৮ রানের জবাবে ১৭৪ রানে অলআউট হয় রংপুর। ৪৪ রান করেন আলাউদ্দিন বাবু। ৭৮ রানে ৫ উইকেট নেন সফর আলী। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে খুলনা। ৪১ রান করতেই ৫ ব্যাটারকে হারিয়েছে তারা।
আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকটা মনে রাখার মতো হলো না সাকিব আল হাসানের। ব্যাটিংয়ে নেমে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। বোলিংয়ে মুক্ত হস্তে রান বিলিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার মাঠ ছেড়েছেন খুশি মনেই।১ ঘণ্টা আগে
অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল। চাইলে সহজেই সেটাকে কাভার, পয়েন্ট এলাকা দিয়ে উড়িয়ে মারবেন যেকোনো ক্রিকেটার। কিন্তু জাকের আলী অনিক বেশির ভাগ সময় সেটা না করে লেগে মারতে যান। এমনটা করতে গিয়ে নিজের উইকেটটাও বিলিয়ে দিয়ে আসছেন বারবার।১ ঘণ্টা আগে
পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে স্মৃতি মান্ধানার বিয়ে হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা নিয়ে আলোচনা চলছিল গত কদিন ধরেই। অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন মান্ধানা। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ভারতীয় নারী ক্রিকেটার জানালেন, তাঁর বিয়ে বাতিল করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
তিন দিনের সিরিজে সমানে সমানে লড়াই হয়েছিল বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের। দুই ম্যাচের সিরিজ ড্র হয়েছিল ১-১ সমতায়। তবে লাল বল থেকে লড়াইটা সাদা বলের সিরিজে বদলাতেই দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।৪ ঘণ্টা আগে