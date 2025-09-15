Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে নিউজিল্যান্ডের দুশ্চিন্তা বাড়ালেন উইলিয়ামসন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ৪১
কেন্দ্রীয় চুক্তিতে না থাকার কারণে বেছে বেছে খেলেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। ছবি: সংগৃহীত
কেন্দ্রীয় চুক্তিতে না থাকার কারণে বেছে বেছে খেলেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। ছবি: সংগৃহীত

ইনজুরির কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ থেকে আগেই ছিটকে গেছেন উইল ও রুর্ক, গ্লেন ফিলিপস ও ফিন অ্যালেন। শঙ্কা আছে মিচেল স্যান্টনারের খেলা নিয়েও। এরই মধ্যে এবার অজিদের বিপক্ষে কুড়ি ওভারের সিরিজের আগে কিউইদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিলেন কেন উইলিয়ামসন।

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের (এনজেডসি) কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নাম না থাকার কারণে বেছে বেছে খেলেন উইলিয়ামসন। তারই অংশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবেন না এই তারকা ব্যাটার। নিজের সিদ্ধান্তের কথা এরই মধ্যে এনজেডসিকে জানিয়েছেন সাবেক অধিনায়ক। মূলত বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে প্রাধান্য দিতেই কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন উইলিয়ামসন।

সবশেষ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ও আফ্রিকান দেশটিতে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজেও উইলিয়ামসনকে পায়নি নিউজিল্যান্ড। সে সময় ইংল্যান্ডে কাউন্টি, টি–টোয়েন্টি ব্লাস্ট ও দ্য হান্ড্রেড নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করেছেন উইলিয়ামসন। কেন্দ্রীয় চুক্তিতে না থাকলেও নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে ক্যাজুয়াল চুক্তি করেছেন তিনি। এই চুক্তিতে বোর্ডের সঙ্গে সমঝোতায় দ্বিপাক্ষীক সিরিজ কিংবা টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন উইলিয়ামসন। তাঁর মতো একই চুক্তি করেছেন আরও চারজন ক্রিকেটার। এরা হলেন টিম শেইফার্ট, ডেভন কনওয়ে, লুকি ফার্গুসন ও অ্যালেন।

আসন্ন টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এই চুক্তি দলের জন্য ভালো সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন এনজেডসি–র সিইও স্কট ওয়েইনিঙ্ক। এই সংগঠকের কথায় স্পষ্ট–অস্ট্রেলিয়া সিরিজে না থাকলেও সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপে উইলিয়ামসনসহ ক্যাজুয়াল চুক্তি করা বাকি ৪ ক্রিকেটারকে পাচ্ছে নিউজিল্যান্ড।

নিউজল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টি–টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামী ১ অক্টোবর। ৩ ও ৪ অক্টোবর সিরিজের বাকি ম্যাচদুটি খেলবে তারা। সবকটি ম্যাচই হবে মাউন্ট মঙ্গানুইতে।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটকেন উইলিয়ামসন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে জামায়াতের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

পদ্মা সেতু এলাকায় বসছে সোলার প্যানেল, ২৩ কোটি টাকার কাজ পেল ওমেরা

পদ্মা সেতু এলাকায় বসছে সোলার প্যানেল, ২৩ কোটি টাকার কাজ পেল ওমেরা

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

সম্পর্কিত

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে নিউজিল্যান্ডের দুশ্চিন্তা বাড়ালেন উইলিয়ামসন

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে নিউজিল্যান্ডের দুশ্চিন্তা বাড়ালেন উইলিয়ামসন

‘আসল কাজ’ বাদ দিয়ে অন্য কাজ করছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

‘আসল কাজ’ বাদ দিয়ে অন্য কাজ করছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় রেফারির অপসারণ চায় পাকিস্তান

ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় রেফারির অপসারণ চায় পাকিস্তান

ভারতকে ঐতিহাসিক ম্যাচ জিতিয়ে আইসিসির সেরা সিরাজ

ভারতকে ঐতিহাসিক ম্যাচ জিতিয়ে আইসিসির সেরা সিরাজ