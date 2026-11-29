‘নিঃসন্দেহে তুমি বাংলাদেশের ইতিহাসে জন্ম নেওয়া অন্যতম সেরা ক্রিকেটার’
ক্যারিয়ারের শেষ বেলায় এসে পড়েছেন মুশফিকুর রহিম। আর মাত্র এক টেস্ট খেলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলবেন তিনি। গতকাল তাঁর অবসরের ঘোষণার পর তাঁকে নিয়ে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। মাহমুদউল্লাহর চোখে মুশফিক বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদের সভা শেষে বোর্ড সভাপতি তামিম ইকবাল দিলেন মুশফিকের অবসরের ঘোষণা। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টিকে আগেই বিদায় বলা মুশফিক যে টেস্ট খেলতেন, সেই সংস্করণকেও বলেছেন বিদায়। তাঁর জাতীয় দলের সাবেক সতীর্থ মাহমুদউল্লাহ আজ ফেসবুকে মুশফিকের সঙ্গে তোলা একটা ছবি পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনের শুরুটা মাহমুদউল্লাহ করেছেন এভাবে, ‘প্রিয় মুশি। মাশা আল্লাহ, তোমার অবসর গ্রহণ এবং অসাধারণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন।’
বাংলাদেশের ইতিহাসে একমাত্র শততম টেস্ট খেলার কীর্তি মুশফিকের। বাংলাদেশের হয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ ১৪ সেঞ্চুরির রেকর্ড তাঁর। দেশের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে তিন ডাবল সেঞ্চুরির কীর্তিও মুশফিকের। অনুশীলনে অনেক সময় দিতেন তিনি। মাহমুদউল্লাহর চোখে শুধু একজন ক্রিকেটারই নন, দেশের অনেকের আইডলও। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের মেন্টর বলেন, ‘নিঃসন্দেহে তুমি বাংলাদেশের ইতিহাসে জন্ম নেওয়া অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। তুমি তোমার দেশ ও ক্রিকেটের একজন অসাধারণ দূত। একই সঙ্গে তুমি একজন চমৎকার মানুষ, যিনি নিজের ধর্মের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান।’
মুশফিক-মাহমুদউল্লাহ বাংলাদেশকে মনে রাখার মতো অনেক মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন। শুধু সাবেক সতীর্থ নন, মাহমুদউল্লাহ সম্পর্কে মুশফিকের ভায়েরা ভাই। মুশফিককে তাই কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে মাহমুদউল্লাহর। বাংলাদেশের সাবেক মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেন, ‘আমি তোমাকে অনেক বছর ধরে খুব কাছ থেকে দেখেছি। একজন খেলোয়াড় ও ভাই হিসেবে সবসময় তোমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখেছি। বছরের পর বছর তুমি ক্রিকেটের জন্য নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছ এবং আল্লাহ সব সময় তোমার প্রতি সদয় ছিলেন।’
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুরে টেস্ট দিয়েই ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন মুশফিক। অবসর পরবর্তী জীবনের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে মুশফিক বলেন, ‘তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিটি উদ্যোগের জন্য রইল আন্তরিক শুভকামনা। হৃদয়ের গভীর থেকে তোমার প্রতি রইল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।’
বিসিবি সভাপতি তামিম গতকাল সংবাদ সম্মেলনে ক্রিকেট সংক্রান্ত কোনো ঘোষণা না দিলেও মুশফিকের বিদায়ের ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তামিম দেশের দুই ক্রিকেটারের অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। যার মধ্যে একটা তামিমের নিজের। বন্ধু তামিমের ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পর ফেসবুক পোস্টে মুশফিক অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন।