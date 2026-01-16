Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিপিএলে সেরা বোলিংটা আজই করলেন শরীফুল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ১১
নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ইনিংসের অর্ধেক ফিরিয়েছেন শরীফুল। ছবি: চট্টগ্রাম রয়্যালসের ফেসবুক পেজ
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) দুর্দান্ত ছন্দে আছেন শরিফুল ইসলাম। আজ দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টে নিজের সেরা বোলিং করলেন এই বাঁ হাতি পেসার। ঢাকা পর্বের প্রথম ম্যাচে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে বল হাতে পুরো আলোটাই নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন তিনি।

প্লে অফের যে ক্ষীণ আশা টিকে আছে সেটার জন্য চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে জিততেই হবে নোয়াখালীকে। বাঁচা মরার সমীকরণে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১২৬ রানে অলআউট হয়েছে হায়দার আলীর দল। তাদের হাতের নাগালে রাখতে আসল কাজটা করেন শরিফুল। ৩.৫ ওভার বল করে ৯ রানে ৫ উইকেট নেন এই বোলার। বিপিএলে শরিফুল আগের সেরা বোলিং করেছিলেন গত বছর সিলেট স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে। ৩.২ ওভারে ৫ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। এক ওভার মেডেনও দিয়েছিলেন।

বিপিএলে নিজের সেরা বোলিং করার পথে আজ নোয়াখালীর বিপক্ষে হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন শরিফুল। শেষ পর্যন্ত সফল হননি। ১৬তম ওভারের তৃতীয় ও চতুর্থ বলে হাসান মাহমুদ ও মেহেদি হাসান রানাকে আউট করেন তিনি। ১৯তম ওভারেও ৩ বলের ব্যবধানে শরিফুলের শিকার ২ উইকেট। এ যাত্রায় ফেরান সাব্বির হোসেন ও ইহসানউল্লাহকে।

শরিফুল নিজের প্রথম উইকেট তুলে নেন পাওয়ারপ্লের শেষ ওভারে। ২৫ রান করা নোয়াখালীর ওপেনার হাসান ইসাখিলকে শেখ মেহেদির ক্যাচে পরিণত করেন। শরিফুল ছাড়াও এদিন বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন মেহেদি। ৩ ব্যাটারকে বিদায় করেন চট্টগ্রাম অধিনায়ক। ৩ ওভারে তাঁর খরচ ১২ রান। ৩৬ রানে ১ উইকেট নেন আমির জামাল। নোয়াখালীর কাছে আজ হারলেও সমস্যা পড়তে হবে না চট্টগ্রামকে। আগেই প্লে অফ নিশ্চিত করেছে তারা। ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে অবস্থান করছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

বিষয়:

ক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেটশরীফুল ইসলাম
