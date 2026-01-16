Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিসিবির সঙ্গে কথা বলতে আসছে আইসিসির প্রতিনিধিদল, হতে পারে সমাধান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৩৫
বাংলাদেশে আসছে আইসিসির প্রতিনিধি দল। ছবি: আজকের পত্রিকা গ্রাফিকস
বাংলাদেশে আসছে আইসিসির প্রতিনিধি দল। ছবি: আজকের পত্রিকা গ্রাফিকস

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো দূর হয়নি। নিরাপত্তাইস্যুতে ভারতে খেলতে না যাওয়ার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নিয়েছে, সেই সিদ্ধান্তে এখনো অনড়। এবার ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলতে ঢাকায় আইসিসির প্রতিনিধি দল আসতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।

৭ ফেব্রুয়ারি ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারত থেকে বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ভেন্যু সরাতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছে এরই মধ্যে দুইবার চিঠি দিয়েছে। আইসিসির সঙ্গে বিসিবির ভিডিও কনফারেন্সও হয়েছে। তবে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। এই জট কাটাতেই বাংলাদেশে আসবে আইসিসির প্রতিনিধি দল। বার্তা সংস্থা আইএএনএসকে সূত্রের বরাতে আইসিসি বলেছে, ‘কয়েক দিনের মধ্যে প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে যাচ্ছে। বিসিবির কর্মকর্তাদের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলবে আইসিসির পর্যবেক্ষক দল। বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হবে। কথাবার্তা শেষে সিদ্ধান্ত আসবে।’

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু সরাতে বিসিবির সঙ্গে আইসিসির সভা, আসেনি কোনো সিদ্ধান্তবিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু সরাতে বিসিবির সঙ্গে আইসিসির সভা, আসেনি কোনো সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশে আইসিসির পর্যবেক্ষক দল আগামীকাল আসতে পারে বলে সূত্রে জানা গেছে। ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলও বাংলাদেশে আইসিসির একটি দলের আসার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। গতকাল রাজধানীর এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের তিনি বলেছিলেন, ‘সবশেষ অবস্থা আমাকে আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছেন যে আইসিসির একটা টিম হয়তো কথা বলতে আসছে বাংলাদেশে আসছে। নিজেদের অবস্থান থেকে সরার কোনো সুযোগ নেই।’

টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে হওয়ার কথা বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি লিটনদের প্রতিপক্ষ ইতালি ও ইংল্যান্ড। গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশের খেলার কথা নেপালের বিপক্ষে। এখন যদি বাংলাদেশের চার ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় চলে যায়, সে ক্ষেত্রে ‘বি’ গ্রুপের কিছু ম্যাচ ভারতে ভাগ হয়ে যেতে পারে। কলম্বোর প্রেমাদাসা, সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব (এসএসসি), পাল্লেকেলে—বিশ্বকাপের জন্য শ্রীলঙ্কার এই তিন ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ওমান, জিম্বাবুয়ে—‘বি’ গ্রুপে পড়েছে এই পাঁচ দল।

