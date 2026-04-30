Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিসিবিতে আমার কোনো লোক নেই: তামিম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিসিবির অ্যাডহক কমিটির সভাপতি তামিম ইকবাল। ছবি : বিসিবি

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) আগের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে অ্যাডহক কমিটি গঠন করার পর তামিম ইকবাল হয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি। আজ সংবাদ সম্মেলনে তামিম আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের কথা। তামিমের দাবি, বোর্ডে তাঁর নিজস্ব কোনো লোক নেই এবং ক্রিকেটকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারবেন তিনি।

আইসিসি থেকে পাওয়া অর্থে অনেক আগেই আর্থিকভাবে বিসিবি শক্তিশালী হলেও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বোর্ডে সিন্ডিকেটের অভিযোগ আছে। তামিম প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, বোর্ডে কেউ কোনো বাড়তি সুবিধা পাবেন না, ‘এখানে কোনো সিন্ডিকেট থাকতে পারবে না। আমার সুবিধা হলো বিসিবিতে আমার কোনো নিজস্ব লোক নেই। আমি একজন ক্রিকেটার থেকে সংগঠক হয়েছি। বিসিবি ছাড়া কাউকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে না।’

তামিম আরও বলেন, ‘বিসিবির রাজস্ব বাড়ানো আমার প্রধান অগ্রাধিকার। গত দেড় বছরে রাজস্বের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। বর্তমানে আইসিসি তহবিল আমাদের টিকিয়ে রাখছে। ভবিষ্যতে দায়িত্ব পেলে টিভি স্বত্ব এবং আন্তর্জাতিক বিপণনে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা হবে।’

বিদ্যুৎ খরচ বাঁচাতে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের তিনটা ওয়ানডেই শুরু হয়েছে সকাল ১১টায়। মিরপুর ও চট্টগ্রামে হয়েছে তিনটি ম্যাচ। তবে দুই স্টেডিয়ামের গ্যালারি খাঁ খাঁ করেছে। বৈশাখের দাবদাহই দর্শকশূন্যতার অনেক বড় কারণ।

স্টেডিয়ামে ছাউনি, সৌর প্যানেল বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তামিম। আজ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘শুরুতে বলি। আমাদের আপনারা জানেন স্টেডিয়ামের যেখানে স্ক্রিন, স্কোরবোর্ড রয়েছে, সেখানে কোনো ছায়ার ব্যবস্থা নেই। প্রত্যেক খেলায় এখানে টিকিটের দাম থাকে সবচেয়ে কম। এই গরমে তাঁরা রোদে প্রচণ্ড পান। ২৭ হাজার বর্গফুটের মতো একটা ছাউনি সেট করে দেব। পুরোটা ছাউনির অধীনে চলে আসবে। পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ খরচ কমানোর লক্ষ্যে স্টেডিয়ামের ছাদে সোলার প্যানেল বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী আমিনুল ভাই এই বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। এটি বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে আছে।’

