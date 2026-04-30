পিছিয়ে পড়েও মোহামেডানকে হারিয়ে দূরত্ব বাড়াল কিংস

পিছিয়ে পড়েও দারুণ প্রত্যাবর্তনে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগের শিরোপার দৌড়ে সিংহাসন আরও সুসংহত করল বসুন্ধরা কিংস। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজ তারা জয় পেয়েছে ২-১ গোলে। ফলে টেবিলের দুইয়ে থাকা আবাহনী লিমিটেডের সঙ্গে ৬ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে থাকল ক্লাবটি।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলে কিংসকে চেপে ধরে মোহামেডান। ১৮ মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন সৌরভ দেওয়ান। তবে ২৮ মিনিটে উজবেক মিডফিল্ডার মুজাফ্ফর মুজাফ্ফরভের চমৎকার গোলে লিড নেয় সাদা-কালোরা। দুরূহ কোণ থেকে গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকোর পায়ের ফাঁক দিয়ে বল জালে পাঠান তিনি।
বিরতির ঠিক আগে সমতায় ফেরে কিংস। যোগ করা সময়ে রাকিব হোসেনের কাটব্যাক থেকে নিখুঁত প্লেসিংয়ে গোল করেন ফয়সাল আহমেদ ফাহিম। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার বাড়ায় দুই দলই। ৬৮ মিনিটে ফাহিমের ক্রস থেকে ডান পায়ের শটে জয়সূচক গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড দোরিয়েলতন গোমেস। লিগে এটি তাঁর ১৫তম গোল।
এই জয়ের পর ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে বসুন্ধরা কিংস। এক ম্যাচ কম খেলে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আবাহনী। ভারপ্রাপ্ত কোচ আব্দুল কাইয়ুম সেন্টুর অধীনে প্রথম হারের স্বাদ পাওয়া মোহামেডান ১৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয়ে অবস্থান করছে।
ভিএআরের যুগে, রেফারির সিদ্ধান্ত বদলের ঘটনা অহরহ। তবে সেটা ভিডিও দেখে করা হয়। বাংলাদেশ ফুটবল লিগ অবশ্য এখনো ভিএআরের মুখ দেখেনি। তবে এভাবে সিদ্ধান্ত বদলের ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে দেখা যায়নি।
