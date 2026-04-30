শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের হাল ধরলেন সাবেক তিন ক্রিকেটার

দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগে কদিন আগেই শাম্মি সিলভার নেতৃত্বাধীন পুরো বোর্ড সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পদত্যাগ করেছিল। এবার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) পরিচালনার জন্য দেশটির সরকার গঠন করেছে ‘ট্রান্সফরমেশন কমিটি’। ৯ সদস্যের যে কমিটিতে কিংবদন্তি ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারা ছাড়াও রাখা হয়েছে সাবেক ক্রিকেটার রোশান মহানামা এবং সিদ্ধার্থ ওয়েত্তিমুনি।
সাবেক ক্রিকেটার ছাড়াও ৯ সদস্যের কমিটিতে আছেন দেশটির করপোরেট জগৎ, আইন ও রাজনৈতিক অঙ্গনের পরিচিত মুখরা। ‘ট্রান্সফরমেশন কমিটি’র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাবেক সংসদ সদস্য এরান বিক্রমারত্নেকে। তিনি শ্রীলঙ্কার প্রধান বিরোধী দল সামাগি জন বালাওয়েগয়ার প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, পেশায় একজন ব্যবসায়ীও।
কমিটি গঠনের পরই কমিটির লক্ষ্য নিয়ে কথা বলেছেন বিক্রমারত্নে। ‘খুবই দক্ষ এবং সৎ ৯ সদস্যের এমন একটি কমিটির নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাওয়া আমার সৌভাগ্যের ব্যাপার’—জানিয়ে কমিটি দুটি লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, ‘কমিটির তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার হলো শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের শাসন কাঠামো পুরোপুরি ঢেলে সাজানো। এই প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি হবে একটি নতুন গঠনতন্ত্র বাস্তবায়ন করা, যা এই খেলার জন্য একটি শক্তিশালী ও আধুনিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।’
আর পরের লক্ষ্য সম্পর্কে এরান বিক্রমারত্নে বলেন, ‘ কমিটির দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো মাঠের খেলায় শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করা। আমরা এমন একটি কাঠামো, বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা এবং ইনসেনটিভ মডেল দাঁড় করানো নিয়ে মনোযোগী হব, যা আমাদের জাতীয় দলগুলোকে শক্তিশালী করে তুলবে।’ আর এই দুটি লক্ষ্যের বাস্তবায়িত হলে খেলোয়াড়েরা এমনভাবে তৈরি হবেন যাতে তারা ধারাবাহিকভাবে বিশ্বমানের পারফরম্যান্স উপহার দিতে পারেন।
এসএলসির ‘ট্রান্সফরমেশন কমিটি’তে যাঁরা আছেন: এরান বিক্রমারত্নে (চেয়ারম্যান), রোশান মহানামা, কুমার সাঙ্গাকারা, সিদ্ধার্থ ওয়েত্তিমুনি, প্রকাশ শাফটার, অবন্তী কলম্বাগে, তুষিরা রাদেলা, উপুল কুমারাপেরুমা, দিনাল ফিলিপস।
এই জয়ের পর ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে বসুন্ধরা কিংস। এক ম্যাচ কম খেলে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আবাহনী। ভারপ্রাপ্ত কোচ আব্দুল কাইয়ুম সেন্টুর অধীনে প্রথম হারের স্বাদ পাওয়া মোহামেডান ১৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয়ে অবস্থান করছে।১৭ মিনিট আগে
ভিএআরের যুগে, রেফারির সিদ্ধান্ত বদলের ঘটনা অহরহ। তবে সেটা ভিডিও দেখে করা হয়। বাংলাদেশ ফুটবল লিগ অবশ্য এখনো ভিএআরের মুখ দেখেনি। তবে এভাবে সিদ্ধান্ত বদলের ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে দেখা যায়নি।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) আগের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে অ্যাডহক কমিটি গঠন করার পর তামিম ইকবাল হয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি। আজ সংবাদ সম্মেলনে তামিম আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের কথা। তামিমের দাবি, বোর্ডে তাঁর নিজস্ব কোনো লোক নেই এবং ক্রিকেটকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে১ ঘণ্টা আগে
সিরিজ জিততে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শেষ দুই টি-টোয়েন্টি জয়ের কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের। সিলেটে আজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতেও টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। এবার আগের চেয়ে বেশি রান স্কোরবোর্ডে যোগ করেছে লঙ্কানরা। রান তাড়ায় দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতেও ব্যর্থতার পরিচয়...২ ঘণ্টা আগে