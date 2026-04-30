ক্রিকেট

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের হাল ধরলেন সাবেক তিন ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
এসএলসির ট্রান্সফরমেশন কমিটিতে আছেন সবচেয়ে হাই প্রোফাইল ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব কুমার সাঙ্গাকারা। ছবি: সংগৃহীত

দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগে কদিন আগেই শাম্মি সিলভার নেতৃত্বাধীন পুরো বোর্ড সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পদত্যাগ করেছিল। এবার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) পরিচালনার জন্য দেশটির সরকার গঠন করেছে ‘ট্রান্সফরমেশন কমিটি’। ৯ সদস্যের যে কমিটিতে কিংবদন্তি ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারা ছাড়াও রাখা হয়েছে সাবেক ক্রিকেটার রোশান মহানামা এবং সিদ্ধার্থ ওয়েত্তিমুনি।

সাবেক ক্রিকেটার ছাড়াও ৯ সদস্যের কমিটিতে আছেন দেশটির করপোরেট জগৎ, আইন ও রাজনৈতিক অঙ্গনের পরিচিত মুখরা। ‘ট্রান্সফরমেশন কমিটি’র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাবেক সংসদ সদস্য এরান বিক্রমারত্নেকে। তিনি শ্রীলঙ্কার প্রধান বিরোধী দল সামাগি জন বালাওয়েগয়ার প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, পেশায় একজন ব্যবসায়ীও।

কমিটি গঠনের পরই কমিটির লক্ষ্য নিয়ে কথা বলেছেন বিক্রমারত্নে। ‘খুবই দক্ষ এবং সৎ ৯ সদস্যের এমন একটি কমিটির নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাওয়া আমার সৌভাগ্যের ব্যাপার’—জানিয়ে কমিটি দুটি লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, ‘কমিটির তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার হলো শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের শাসন কাঠামো পুরোপুরি ঢেলে সাজানো। এই প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি হবে একটি নতুন গঠনতন্ত্র বাস্তবায়ন করা, যা এই খেলার জন্য একটি শক্তিশালী ও আধুনিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।’

আর পরের লক্ষ্য সম্পর্কে এরান বিক্রমারত্নে বলেন, ‘ কমিটির দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো মাঠের খেলায় শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করা। আমরা এমন একটি কাঠামো, বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা এবং ইনসেনটিভ মডেল দাঁড় করানো নিয়ে মনোযোগী হব, যা আমাদের জাতীয় দলগুলোকে শক্তিশালী করে তুলবে।’ আর এই দুটি লক্ষ্যের বাস্তবায়িত হলে খেলোয়াড়েরা এমনভাবে তৈরি হবেন যাতে তারা ধারাবাহিকভাবে বিশ্বমানের পারফরম্যান্স উপহার দিতে পারেন।

এসএলসির ‘ট্রান্সফরমেশন কমিটি’তে যাঁরা আছেন: এরান বিক্রমারত্নে (চেয়ারম্যান), রোশান মহানামা, কুমার সাঙ্গাকারা, সিদ্ধার্থ ওয়েত্তিমুনি, প্রকাশ শাফটার, অবন্তী কলম্বাগে, তুষিরা রাদেলা, উপুল কুমারাপেরুমা, দিনাল ফিলিপস।

