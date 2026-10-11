আফগানিস্তানকে চাপে রেখে চা পানের বিরতিতে বাংলাদেশ

প্রথম ১ ঘণ্টার মথ্যেই আফগানিস্তানের ইনিংসের টেনে দিল বাংলাদেশ। আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরুর ৬১ বলের মধ্যেই হাসান মাহমুদ, ইবাদত হোসেন চৌধুরী আফগানিস্তানের ৬ উইকেট ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। তৃতীয় দিনের প্রথম দুই সেশনেই দাপট দেখিয়ে খেলেছে বাংলাদেশ।
২৯ রানে শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে আফগানিস্তান ২৪০ রানে গুটিয়ে গেলে বাংলাদেশ পায় ১০৬ রানের লিড। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারালেও নাজমুল হোসেন শান্ত-মুশফিকুর রহিম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। চতুর্থ উইকেটে এরই মধ্যে তাঁরা ৭১ রানের জুটি গড়েছেন। হাতে ৭ উইকেট নিয়ে ২৩০ রানের লিড নিয়ে চা পানের বিরতিতে গেছে বাংলাদেশ।
১১তম ওভারের চতুর্থ বলে মুমিনুল হককে (৭) যখন বিদায় করেন ইয়ামিন আহমাদজাই, তখনই তৃতীয় দিনের লাঞ্চ ঘোষণা করা হয়। ১০.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৪৪ রানে বাংলাদেশ শুরু করে দ্বিতীয় সেশনের খেলা। দ্রুত তৃতীয় উইকেটের পতন হয় বাংলাদেশের। ১৫তম ওভারের শেষ বলে আহমাদজাইয়ের অফস্টাম্পের বাইরের বল কাট করতে গিয়ে স্লিপে শাহিদুল্লাহ কামালের হাতে ক্যাচ তুলে দেন তানজিদ হাসান তামিম।
ওপেনিংয়ে নামা তামিম ৩৮ বলে ৬ চারে করেন ৩১ রান। আরেক ওপেনার সাদমান ইসলাম করেন ১৩ রান। তিন নম্বরে নামা মুমিনুল হকের ব্যাট থেকে আসে ৭ রান। তিন টপ অর্ডারকে হারিয়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ১৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৫৩ রান।
শান্তও কয়েক দফা আউট হতে হতে বেঁচে গিয়েছেন। যেখানে ১৪তম ওভারের তৃতীয় বলে মোহাম্মদ সেলিম শাফিকে পুল করতে যান শান্ত। উইকেটরক্ষক ইকরাম আলী খিল আবেদন করলে আম্পায়ার সাড়া দেননি। আফগান অধিনায়ক রহমত শাহ রিভিউ নিলে দেখা যায় বল শান্তর গ্লাভস বা ব্যাট কোনো কিছুই স্পর্শ করেনি। তখন বাংলাদেশ অধিনায়ক কেবল ২ রান করেছেন।
ব্যক্তিগত ৫ রানের সময় আরেকবার জীবন পান শান্ত। আহমাদজাইয়ের বলে শান্ত খোঁচা দিলে ডাইভ দিয়েও বলের নাগাল পাননি উইকেটরক্ষক ইকরাম আলী খিল। স্লিপে থাকা ফিল্ডারও নাগাল পাননি। একবার তো আফগানিস্তানের আবেদনে আম্পায়ার শান্তকে আউট ঘোষণা করেন। ২৭তম ওভারের তৃতীয় বলে জিয়াউর রহমান আকবরের বলে এলবিডব্লুর শিকার হওয়ার পর শান্ত দ্রুত রিভিউ করেন। রিভিউতে দেখা গেছে, স্টাম্পে বল লাগেইনি। বাংলাদেশ অধিনায়কের রান তখন ১১।
অন্যপ্রান্তে শান্তর সঙ্গী মুশফিকুর রহিম সাবলীলভাবে খেলতে থাকেন। ৩৬ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৪ রান করে তৃতীয় দিনের চা পানের বিরতিতে গেছে বাংলাদেশ। মুশফিক ৭০ বলে ৭ চারে ৪৮ রানে ব্যাটিং করছেন। ২৩ রান করে অপরাজিত শান্ত।
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