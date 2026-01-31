Ajker Patrika
ক্রিকেট

লিটনদের জন্য আড়াই কোটি টাকার টুর্নামেন্ট আনছে বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ৪৬
বিপিএল শেষ হয়েছে কয়েক দিন আগেই। ছবি: বিসিবি

সংসদ নির্বাচনের আগেই নতুন একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করার চিন্তা করছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সেই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আজ এসেছে। ‘অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২৬’ নামের এই টুর্নামেন্টে তিনটি দলে ভাগ হয়ে খেলবেন দেশের সেরা খেলোয়াড়েরাই। টুর্নামেন্টে প্রাইজমানি ও ফি মিলিয়ে আড়াই কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার থাকছে।

অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপে বিসিবি রাখছে ‘ইম্প্যাক্ট খেলোয়াড়’ পদ্ধতি, যেখানে কৌশলগত জায়গায় নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। তিনটি দলের মধ্যে ধূমকেতু একাদশের নেতৃত্বে থাকছেন বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন কুমার দাস, দুর্বার একাদশের নেতৃত্বে থাকছেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও দুরন্ত একাদশের অধিনায়ক আকবর আলী।

ধূমকেতু একাদশের প্রধান কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, তাঁর সহকারী কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল। দুর্বার একাদশের প্রধান কোচ মিজানুর রহমান বাবুল, সহকারী কোচের তুষার ইমরান। দুরন্ত একাদশের প্রধান কোচ হান্নান সরকার, সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করবেন রাজিন সালেহ।

ম্যাচ হবে ৫,৬ এবং ৭ ফেব্রুয়ারি। ফাইনাল হবে ৯ ফেব্রুয়ারি। টুর্নামেন্টের সব ম্যাচ মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। খেলা শুরু বিকেল ৪টায়। ম্যাচের ফাঁকে থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। টুর্নামেন্টটি অবশ্য দর্শকেরা বিনা পয়সায় দেখতে পাবেন না। দেখতে হবে টিকিট কেটে।

টিকিটের মূল্য:

পূর্ব গ্যালারি – ১০০ টাকা

উত্তর ও দক্ষিণ গ্যালারি– ২০০ টাকা

ক্লাব হাউস – ৫০০ টাকা

গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড – ১,০০০ টাকা

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
