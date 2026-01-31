বিশ্বকাপ বর্জন আলোচনার মাঝে প্রস্তুতিও ভালো সেরে রাখছে পাকিস্তান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান অংশ নেয় কি না সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। বাংলাদেশের সমর্থনে সম্প্রতি বয়কটের হুমকি দিয়েছেন পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। আগামী দুই দিনের মধ্যে বিশ্বকাপ ইস্যুতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে পিসিবি। তার আগে আজ এসেছে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিতের খবর।
এমন দোলাচলের মাঝে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিটাও ভালোভাবেই সেরে রাখছে পাকিস্তান। ১ ম্যাচ হাতে রেখেই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে সালমান আলী আগার দল। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ অজিদের ৯০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে স্বাগতিকেরা। এবার তাদের সামনে সাবেক চ্যাম্পিয়নদের ধবল ধোলাই করার হাতছানি। সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে আগামীকাল মাঠে নামবে দুই দল।
আইসিসি টুর্নামেন্ট এলেই প্যাট কামিন্সকে পাবে না অস্ট্রেলিয়া, সেটা যেন এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর এবার ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও দেখা যাবে না এই তারকা অলরাউন্ডারকে। তাঁকে ছাড়াই ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে অনুষ্ঠেয় ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপের জন্য দল দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।৪১ মিনিট আগে
মেলবোর্নের রড লেভার অ্যারেনায় জমজমাট লড়াই হলো আরিনা সাবালেঙ্কা ও এলিনা রিবাকিনার মধ্যে। ৩ সেটে দুজনের জয়-পরাজয়ের ব্যবধানও সমান। কিন্তু একটি সেট বেশি জিতেছেন রিবাকিনা। তাতেই বাজিমাত করলেন কাজাখস্তানের এই টেনিস তারকা।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টার সময় শুরু হয়েছে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। এতক্ষণে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে দেখা যেত উৎসবমুখর পরিবেশ। কিন্তু টসের পর যে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দলের জার্সি উন্মোচন হওয়ার কথা ছিল, সেটা আর হয়নি।৩ ঘণ্টা আগে
ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। সেটাই এখন বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ভারতের জন্য। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তই এখন ভারতের অলিম্পিক আয়োজনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে–এমনটাই জানিয়েছে প্রভাবশালী ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান৩ ঘণ্টা আগে