বড় জয়ে বিশ্বকাপ শেষ করল তামিমরা

জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শেষ করেছে বাংলাদেশ। আজ হারারেতে সুপার সিক্সে নিজেদের শেষ ম্যাচে ৭৪ রানে জিতেছে আজিজুল হাকিমের দল।
২৫৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে এসে জিম্বাবুয়ে যুব দলের অধিনায়ক সিমবারাশে মুদজেঙ্গেরেরে ৭০ এবং শেলটন মাজভিতোরেরা অপরাজিত ৪২ রান করলেও ৪৮. ৪ ওভারে ১৭৯ রানে অলআউট জিম্বাবুয়ে। এই জয়ে সুপার সিক্স পর্বের ২ নম্বর গ্রুপে চারে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল।
এর আগে প্রথমে ব্যাট করে অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিমের ফিফটির সুবাদে ৯ উইকেটে ১৫৩ রান তোলে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ২০ রানে ওপেনার রিফাত বেগ (১৫) আউট হয়ে গেলে উইকেটে আসেন আজিজুল। দলীয় সেঞ্চুরির আগে আরেক ওপেনার জাওয়াদ আবরার (২৫) ও কালাম সিদ্দিকিও (৮) বিদায় নেন। দলীয় ৮০ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলার পর রিজান হোসেনকে নিয়ে চতুর্থ উইকেটে ৭৩ রানের জুটি গড়েন আজিজুল হাকিম। ৬টি চারে ৮৭ বলে ৫৯ রান করেন অধিনায়ক। ৪টি চার ও ১টি ছয়ে ৬৮ বলে ৪৭ রান করে আউট হন রিজান। শেষ দিকে ১৩ বলে অপরাজিত ২৩ রান করে দলীয় স্কোর আড়াই শ পেরোনো অবদান রাখেন দশে নামা আল ফাহাদ।
সংসদ নির্বাচনের আগেই নতুন একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করার চিন্তা করছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সেই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আজ এসেছে। ‘অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২৬’ নামের এই টুর্নামেন্টে তিনটি দলে ভাগ হয়ে খেলবেন দেশের সেরা খেলোয়াড়েরাই। টুর্নামেন্টে আড়াই কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার থ২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান অংশ নেয় কি না সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। বাংলাদেশের সমর্থনে সম্প্রতি বয়কটের হুমকি দিয়েছেন পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। আগামী দুই দিনের মধ্যে বিশ্বকাপ ইস্যুতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে পিসিবি। তার আগে আজ এসেছে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিতের খবর।৩ ঘণ্টা আগে
আইসিসি টুর্নামেন্ট এলেই প্যাট কামিন্সকে পাবে না অস্ট্রেলিয়া, সেটা যেন এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর এবার ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও দেখা যাবে না এই তারকা অলরাউন্ডারকে। তাঁকে ছাড়াই ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে অনুষ্ঠেয় ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপের জন্য দল দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।৪ ঘণ্টা আগে
মেলবোর্নের রড লেভার অ্যারেনায় জমজমাট লড়াই হলো আরিনা সাবালেঙ্কা ও এলিনা রিবাকিনার মধ্যে। ৩ সেটে দুজনের জয়-পরাজয়ের ব্যবধানও সমান। কিন্তু একটি সেট বেশি জিতেছেন রিবাকিনা। তাতেই বাজিমাত করলেন কাজাখস্তানের এই টেনিস তারকা।৫ ঘণ্টা আগে