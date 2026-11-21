শেষ ওভারের রোমাঞ্চে ইংল্যান্ডকে হারাল অস্ট্রেলিয়া
মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শেষ ওভারের রুদ্ধশ্বাস নাটকীয়তায় প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৩ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। বল হাতে ২১ রানে ২ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ক্যারিয়ারসেরা ৬৬ রানের ইনিংস খেলে স্বাগতিকদের জয়ের নায়ক নিখিল চৌধুরী। এক বল বাকি থাকতে পাওয়া এই জয়ে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া।
টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ইনিংসের প্রথম বলেই ফিল সল্টকে হারায় ইংল্যান্ড। তৃতীয় ওভারে অ্যানিউরিন ডোনাল্ডও (১০) ফিরলে ১৩ রানে ২ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে সফরকারীরা। তবে এরপরই তাণ্ডব শুরু করেন অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। শুরুতে দুবার জীবন পেয়ে রাইলি মেরেডিথের এক ওভারে টানা তিন ছক্কাসহ ২০ বলে ফিফটি করেন তিনি। টম ব্যান্টনের সঙ্গে তাঁর ৯৭ রানের জুটিতে বড় সংগ্রহের ভিত পায় ইংল্যান্ড।
৪ চার ও ৬ ছক্কায় ২৮ বলে ৬৫ রান করা ব্রুককে ফিরিয়ে ব্রেকথ্রু দেন নিখিল। পরের ওভারেই ব্যান্টনকে (৩৯) ফেরান বেন ডোয়ারশুইস। স্যাম কারানকেও আউট করে ২১ রানে ২ উইকেট নেন নিখিল। ফিল্ডিংয়ে ছয়টি ক্যাচ ছাড়লেও নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ইংল্যান্ডকে ১৮৭ রানে আটকে রাখে অস্ট্রেলিয়া। শেষ দিকে জর্ডান কক্স ২৭ ও লিয়াম ডসন ১৭ রান করেন। জ্যাক এডওয়ার্ডস নেন ২ উইকেট।
১৮৮ রানের লক্ষ্যে নেমে শুরুতেই জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাগার্ককে হারায় অস্ট্রেলিয়া। তবে স্যাম হার্পারের ১৫ বলে ৩২ রানের ঝোড়ো ইনিংসে চাপ সামাল দেয় তারা। অধিনায়ক মিচেল মার্শও করেন ৩৭ রান। এরপর এক প্রান্ত আগলে রেখে ৩২ বলে ফিফটি তুলে নেন নিখিল। কিন্তু ২৫ রানের মধ্যে ৪ উইকেট হারিয়ে হঠাৎই বিপদে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। আদিল রশিদের আঘাতের পর উইল জ্যাকস এক ওভারে দুই উইকেট নেন। ১৮তম ওভারে নিখিল (৩৮ বলে ৬৬) আউট হলে স্কোর দাঁড়ায় ৭ উইকেটে ১৬৮।
শেষ ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ১১ রান। স্যাম কারানের প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকান জ্যাক এডওয়ার্ডস। এরপর দুটি ‘ডাবলস’ নিয়ে পঞ্চম বলে চার মেরে দলের জয় নিশ্চিত করেন অপরাজিত ২৫ রান করা এডওয়ার্ডস।