১৬৭ বছরের অমীমাংসিত গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে দিল এআই
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই চ্যাটবট ‘ক্লড’ (Claude)-এর সহায়তায় গণিতের ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত ও ১৬৭ বছরের পুরোনো অমীমাংসিত সমস্যা ‘রিম্যান হাইপোথিসিস’ (Riemann Hypothesis) সমাধান করার দাবি করেছেন এক গণিতবিদ।
এআই প্রতিষ্ঠান ‘অ্যানথ্রপিক’-এ কর্মরত গণিতবিদ লেভেন্ট আলপোগে তাঁর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে প্রকাশিত চার পৃষ্ঠার এক বিবৃতিতে এই দাবি করেছেন।
বিবৃতিতে আলপোগে লেখেন, ‘আমার বিশ্বাস, ক্লডের সাথে কাজ করে আমি রিম্যান হাইপোথিসিসের একটি প্রমাণ আবিষ্কার করেছি।’
১৮৫৯ সালে জার্মান গণিতবিদ বার্নহার্ড রিম্যান সর্বপ্রথম এই অনুমান বা হাইপোথিসিসটি প্রস্তাব করেছিলেন। বিশ্বজুড়ে গণিতের সাতটি ‘মিলেনিয়াম প্রাইজ প্রবলেম’-এর অন্যতম এটি, যার সঠিক সমাধানের জন্য ১০ লাখ (১ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা আছে।
‘রিম্যান হাইপোথিসিস’ আসলে কী?
যেসব সংখ্যা কেবল ১ এবং ওই সংখ্যাটি দ্বারাই বিভাজ্য, সেগুলোকে মৌলিক সংখ্যা বা প্রাইম নাম্বার বলা হয়—যেমন ২, ৩, ৫, ৭, ১১ ইত্যাদি। সংখ্যারেখা ধরে সামনের দিকে এগোলে এই মৌলিক সংখ্যাগুলোর অবস্থান আপাতদৃষ্টিতে অনিয়মিত বা এলোমেলো বলে মনে হয়। তবে গণিতবিদদের বিশ্বাস, মৌলিক সংখ্যাগুলোর এই বণ্টনের পেছনে একটি গভীর গাণিতিক বিন্যাস বা প্যাটার্ন কাজ করে।
রিম্যান হাইপোথিসিস মূলত সেই গাণিতিক বিন্যাসটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বোঝার এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার একটি উপায় প্রস্তাব করে। এটি প্রমাণিত হলে মৌলিক সংখ্যাগুলো ঠিক কতটা নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে বণ্টিত, তা গণিতবিদেরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন এবং এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য গাণিতিক ফলাফল আরও দৃঢ় হবে।
যেভাবে সহায়তা করেছে এআই ‘ক্লড’
লেভেন্ট আলপোগে জানান, এই সমস্যাটি সমাধানের প্রস্তুতির জন্য তিনি বহু বছর ধরে কাজ করছিলেন এবং গত কয়েক মাস ধরে এআই মডেল ক্লডের সাথে যৌথভাবে গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, তিনি এআই-কে সঠিক গাণিতিক পদ্ধতির দিকে পরিচালিত করেছিলেন, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ক্লড অভাবনীয় অগ্রগতি দেখিয়েছে।
নিজের দক্ষতার বাইরে গিয়েও ক্লড অবদান রেখেছে উল্লেখ করে এই গণিতবিদ বলেন, ‘ক্লড শেষ সীমানার কাছে গিয়ে রীতিমতো উড়েছে, নেচেছে এবং দ্যুতি ছড়িয়েছে। আমি আমাদের সঠিক পরিস্থিতির দিকে নিয়ে গিয়েছিলাম, আর এরপর ক্লড আমাকে বিস্মিত করতে শুরু করে।’
আলপোগে আরও দাবি করেছেন, তাঁর এই পদ্ধতিটি আরও বিস্তৃত গাণিতিক অনুমান ‘জেনারালাইজড রিম্যান হাইপোথিসিস’-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
প্রমাণটি কি এখনো যাচাই করা হয়েছে?
গাণিতিক যুক্তিগুলো ধাপে ধাপে সঠিক কি না তা যাচাই করার জন্য ‘লিন’ (Lean) নামক একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে প্রমাণটি আনুষ্ঠানিকভাবে সাজানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আলপোগে। তিনি ইতিমধ্যে সেই কম্পিউটার-যাচাইযোগ্য উপাত্ত প্রকাশ করেছেন, তবে প্রচলিত পদ্ধতিতে মানুষের পাঠযোগ্য একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাপত্র এখনো প্রকাশ করা হয়নি।
আলপোগে নিজেও স্বীকার করেছেন যে তাঁর এই গাণিতিক যুক্তিটি বর্তমানে ‘অবিশ্বাস্য রকমের দীর্ঘ’ এবং তিনি এটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করছেন।
তিনি বলেন, ‘যুক্তিটি এই মুহূর্তে অত্যন্ত দীর্ঘ...আমি এটি নিজে পুরোপুরি বোঝার এবং সহজ করে অন্যদের বোঝানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করব, এ নিয়ে কথা বলব এবং যথাযথভাবে তা লিখব।’
স্বাধীন গবেষকদের প্রাথমিক যাচাইয়ে দেখা গেছে, প্রকাশিত ফাইলগুলো মূল ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শীর্ষ পর্যায়ের উপপাদ্যগুলো ‘লিন’-এর মানসম্মত গাণিতিক সংজ্ঞা অনুসরণ করেছে। তবে প্রতিটি লাইন ধরে পূর্ণাঙ্গ যাচাইকরণ প্রক্রিয়া এখনো চলমান।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, এআই-এর মাধ্যমে কোনো গাণিতিক যুক্তি তৈরি করা এবং বিশ্বজুড়ে গণিতবিদদের স্বাধীন যাচাইয়ের মাধ্যমে তা নির্ভুল বলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। তবে আলপোগের এই দাবি যদি শেষ পর্যন্ত টিকে যায়, তবে তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে থাকবে।