পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নেই রিজওয়ান-মাসুদ
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা হয়নি মোহাম্মদ রিজওয়ান, শান মাসুদ ও সাইম আইয়ুবের। ২০২৬-২৭ মৌসুমের জন্য ৩৮ ক্রিকেটারকে চুক্তিতে রাখলেও বাদ পড়েছেন গত বছরের তালিকায় থাকা ১৩ জন।
শনিবার নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে পিসিবি। এবার চুক্তির কাঠামোতেও পরিবর্তন এনেছে বোর্ড। আগের ক্যাটাগরিভিত্তিক পদ্ধতির বদলে এবার নির্দিষ্ট সংস্করণ অনুযায়ী ক্রিকেটারদের চুক্তি দিয়েছে তারা। নতুন চুক্তি ২০২৬ সালের জুলাই থেকে ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
নতুন তালিকায় সবচেয়ে আলোচিত নাম মোহাম্মদ রিজওয়ান। গত বছর ক্যাটাগরি বি-তে থাকা এই উইকেটকিপার ব্যাটার এবার চুক্তির বাইরে। ইংল্যান্ড সফরের মাঝপথে তাঁকে দেশে ফেরত পাঠানোর ঘটনা এবং মাঠের বাইরের বিভিন্ন বিতর্কও সাম্প্রতিক সময়ে আলোচনায় ছিল। তবে পিসিবি তাঁর বাদ পড়ার নির্দিষ্ট কোনো কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি।
বাদ পড়েছেন টেস্ট অধিনায়ক শান মাসুদও। গত বছরের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা এই বাঁহাতি ব্যাটার এবার নতুন তালিকায় নেই। তাঁর সঙ্গে চুক্তি হারিয়েছেন সাইম আইয়ুবও। গত বছর ক্যাটাগরি বি-তে থাকা সাইম এবার কোনো সংস্করণের চুক্তিতে জায়গা পাননি।
এবারের তালিকায় গত বছরের চুক্তিতে থাকা মোট ১৩ ক্রিকেটার নেই। রিজওয়ান, মাসুদ ও সাইমের পাশাপাশি বাদ পড়েছেন হাসান আলী, আবদুল্লাহ শফিক, মোহাম্মদ হারিস, মোহাম্মদ নওয়াজ, নোমান আলি, হুসাইন তালাত, খুররম শাহজাদ, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ আব্বাস আফ্রিদি ও মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র।
অন্যদিকে নতুন চুক্তিতে তরুণ ক্রিকেটারদের বেশ গুরুত্ব দিয়েছে পিসিবি। ৩৮ ক্রিকেটারের মধ্যে ১৯ জনকে রাখা হয়েছে ডেভেলপমেন্ট ক্যাটাগরিতে। সাম্প্রতিক সময়ে টেস্ট অভিষেক হওয়া তায়াব আরিফ, মোহাম্মদ তাহা, গাজি ঘোরি, রাজাউল্লাহ ও সাকিব খানও রয়েছেন এই শ্রেণিতে।
টেস্ট ও ওয়ানডে দুই সংস্করণের চুক্তি পেয়েছেন বাবর আজম ও সালমান আলি আগা। শুধু টেস্ট চুক্তিতে রয়েছেন আজান আওয়াইস, মোহাম্মদ আব্বাস, সাজিদ খান ও সৌদ শাকিল। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি চুক্তি পেয়েছেন ছয়জন। আর সাত ক্রিকেটারকে দেওয়া হয়েছে শুধু টি-টোয়েন্টি চুক্তি।
গত বছরের তুলনায় এবার চুক্তির তালিকায় আটজন ক্রিকেটার বেশি রেখেছে পিসিবি। সংখ্যায় ক্রিকেটার বাড়লেও অভিজ্ঞ কয়েকজনের বাদ পড়া এবং তরুণদের ডেভেলপমেন্ট ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্তি নতুন কাঠামোয় বোর্ডের পরিকল্পনার পরিবর্তন স্পষ্ট করেছে। তবে রিজওয়ান, মাসুদ ও সাইমের বাদ পড়ার পেছনে নির্দিষ্ট কারণ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেনি পিসিবি।