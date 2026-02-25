পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমকে একহাত নিলেন ইরফান পাঠান

রাজনৈতিক বৈরিতায় অনেক আগে থেকেই মুখোমুখি অবস্থানে ভারত-পাকিস্তান। বিশেষ করে বাইশ গজে এই দুই দলের লড়াইকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিংবা সংবাদমাধ্যমে ট্রলের বন্যা বয়ে যায়। এই ইস্যুতে এবার পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমকে একহাত নিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ইরফান পাঠান।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে ভারতের শুরুটা হয়েছে খুবই বাজে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানের বড় ব্যবধানে হেরে সেমিফাইনালের সমীকরণ কঠিন করে ফেলেছে সূর্যকুমার যাদবের দল। এই ম্যাচের আগে প্রোটিয়াদের ব্যঙ্গ করে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছিল ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। কিন্তু দল হারতেই সে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করা হয়।
এই ঘটনার পর ভারতকে ব্যঙ্গ করে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। সে আনন্দ অবশ্য বেশিক্ষণ টেকেনি তাদের। সুপার এইটে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ২ উইকেটে হেরেছে সালমান আলী আগার দল। এই হারে খাদের কিনারায় চলে গেছে ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা। শেষ চারে যেতে চাইলে নিজেদের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিততে হবে পাকিস্তানকে; সেই সঙ্গে অন্যান্য ম্যাচের সমীকরণ পক্ষে আসতে হবে। ইরফানের মতে, পাকিস্তান দলের এমন অবস্থার পেছনে তাদের সংবাদমাধ্যমের বড় দায় আছে।
ইংল্যান্ডের কাছে হারের পর পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের সমালোচনা করে এক্সে দেওয়া বার্তায় ইরফান লিখেছেন, ‘ভারত হেরে যাওয়ার পর পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম টাইমলাইন ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু নিজেদের দল হেরে গেলে তারা ইঁদুরের মতো গর্তে লুকায়। আমাদের সঙ্গে না খেললে আমরা এটা নিয়ে ভাবিই না। আমরা শুধু নির্দিষ্ট খেলার ওপর মনোযোগ রাখি।’
ইরফান আরও যোগ করেন, ‘বর্তমান পাকিস্তান দল চাপ সামাল দিতে পারে না। তাদের এই ভোগান্তির জন্য সে দেশের সংবাদমাধ্যমের দায় আছে। তারা তাদের দলকে সমর্থন করে না। সংবাদমাধ্যম পাকিস্তান দলকে সব সময় চাপে রাখে। ভিউ ব্যবসার জন্য তারা এটা করে থাকে।’
ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট—সিকান্দার রাজার সঙ্গে ক্রিকেটের বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটাই যেন মানানসই। এবারের বিশ্বকাপে চমক দেখিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুপার এইটের টিকিট কেটেছে রাজার নেতৃত্বাধীন জিম্বাবুয়ে। কখনো ব্যাটিংয়ে, কখনো বোলিংয়ে তিনি তাঁর কারিশমা দেখিয়েছেন। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ফিরে৩৩ মিনিট আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগে প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আজ মুখোমুখি হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ ও বেনফিকা। তবে মাঠের লড়াইয়ের চেয়ে বেশি উত্তাপ ছড়াচ্ছে প্রথম লেগে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে করা কথিত বর্ণবাদী ঘটনা।১ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে সুপার এইটে বড় হারের পর ভারতের সেমিফাইনালে ওঠার পথটা কঠিন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় শেষ চারে জায়গা করে নিতে হলে বাকি দুটি ম্যাচেই জিততে হবে আয়োজকদের। এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভারতের চিন্তা বাড়ালেন মারকুটে ব্যাটার রিংকু সিং।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে এসে একই মেরুতে অবস্থান করছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। এখন পর্যন্ত জিততে না পারায় তারা সেমিফাইনালে যেতে পারবে কি না সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। পাকিস্তানকে নিয়ে এই প্রশ্নটা ওঠে আসছে একটু বেশিই।৩ ঘণ্টা আগে