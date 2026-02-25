পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে হটিয়ে রাজার সিংহাসনে জিম্বাবুয়ের রাজা

ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট—সিকান্দার রাজার সঙ্গে ক্রিকেটের বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটাই যেন মানানসই। এবারের বিশ্বকাপে চমক দেখিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুপার এইটের টিকিট কেটেছে রাজার নেতৃত্বাধীন জিম্বাবুয়ে। পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে হটিয়ে রাজা ফিরে পেলেন তাঁর রাজসিংহাসন।
রাজা ছন্দে থাকলেও পাকিস্তানের সাইম আইয়ুব এই বিশ্বকাপে রীতিমতো ধুঁকছেন। বোলিংয়ে ঘূর্ণিজাদু দেখানো সাইম ব্যাটিংয়ে বলার মতো কিছুই করতে পারছেন না। যার প্রভাব পড়েছে টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে। আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) হালনাগাদ করা সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিংয়ে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ এগিয়ে এখন শীর্ষে রাজা। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ২৯৪। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৫১ গড় ও ১৬৭.২১ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ১০২ রান। বোলিংয়ে ৯.৩৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১ উইকেট।
রাজা শীর্ষে ওঠায় সিংহাসন খুইয়েছেন সাইম আইয়ুব। এক ধাপ পিছিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন দুইয়ে সাইম। পাকিস্তানি অলরাউন্ডারের রেটিং পয়েন্ট ২৮১। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ১৪ গড় ও ১৩৭.২৫ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৭০ রান। ৭.৪ ইকোনমিতে বোলিংয়ে নিয়েছেন ৫ উইকেট। ২৭২ ও ২৪৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে তিন ও চারে ভারতের হার্দিক পান্ডিয়া ও নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরি। নেপাল এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার এইটে উঠতে না পারলেও দুটি ফিফটি করেছেন।
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তিনবার শূন্য রানে আউট হওয়া অভিষেক শর্মা রানের খাতা খুলেছেন রোববার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেই ম্যাচে করেছেন কেবল ১৫ রান। তবু টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন তিনি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮৭৭। ৮১৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে দুই নম্বর স্থান ধরে রেখেছেন ফিল সল্ট। দুই ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে তিন নম্বরে উঠে এসেছেন পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহান। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮১০। ২৮৩ রান করে এখন পর্যন্ত ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক।
পাতুম নিশাংকা এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় তিনে। ২০৮ রান করেছেন তিনি। একটা সেঞ্চুরিও করেছেন। তবু তাঁর অবনতি রয়েছে। এক ধাপ পিছিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে চার নম্বরে নেমে গেছেন লঙ্কান এই ব্যাটার। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৮৯।
