নারী বিপিএল ৩ মাস পেছাল বিসিবি

তিন মাস পেছাল মেয়েদের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। এপ্রিলের শুরুতে হওয়ার কথা থাকলেও জুলাই মাসে হবে এই টুর্নামেন্ট। প্রথমবারের মতো হতে যাওয়া মেয়েদের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নতুন দিনক্ষণ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ জানিয়েছে।
৪ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল মেয়েদের প্রথম বিপিএল। তবে বিসিবি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ১০ থেকে ২১ জুলাই হবে নারী বিপিএল। বগুড়া, চট্টগ্রাম ও ঢাকা—এই তিনটি ভেন্যুতে হবে মেয়েদের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট। সম্ভাব্য ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করে টুর্নামেন্টটি জুলাইয়ে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাতে করে দলগুলো গঠন করা, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার পাওয়া ও টুর্নামেন্টটি পরিচালনা করতে বাড়তি সময় পাওয়া যাবে।
জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে হবে ১২ দলের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে এক নম্বর গ্রুপে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের পাশাপাশি গ্রুপের অপর তিন দল হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস ও দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় গ্রুপে পড়েছে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড। জুলাইয়ে বিপিএল হলে বিদেশি তারকা ক্রিকেটার পাওয়া যাবে এই টুর্নামেন্টে।
নারী বিপিএল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হতে যাওয়া কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও উদ্বোধনী ম্যাচ হবে বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে। ২১ জুলাই মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে মাঠে গড়াবে নারী বিপিএলের ফাইনাল। ফ্র্যাঞ্চাইজি, ক্রিকেটার এবং বাণিজ্যিক অংশীদারত্ব কারা পাবেন, সে ব্যাপারে বিস্তারিত পরে জানানো হবে।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল), বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ (বিসিএল)—সব জায়গাতেই গতির ঝড়ে ব্যাটারদের কাবু করতে ওস্তাদ। বিশেষ করে, শর্ট বলে উইকেট নিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। মিরপুরে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে গড়ে ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করেছেন।৫ মিনিট আগে
টেস্টে যতটা নিয়মিত, সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তেমন একটা নিয়মিত নন নাহিদ রানা। আজ মিরপুর শেরেবাংলায় পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডের আগে খেলেছিলেন কেবল ৫ ওয়ানডে। প্রত্যেক ম্যাচে গড়ে একটি করে উইকেট ছিল তাঁর ঝুলিতে। আজ তিনি এক ম্যাচেই ৫ উইকেট নিয়ে গড়েছেন নতুন এক রেকর্ড। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইরান। দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে হত্যার প্রতিবাদে এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেহরান। আজ বুধবার ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমাদ দুনিয়ামালি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দেন।৩ ঘণ্টা আগে
গতির ঝড়ের সঙ্গে বাউন্সার, সুইং—ব্যাটারদের কাবু করে দিতে পেসারদের কাছে এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর কী হতে পারে! আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর দুই বছরে দুর্দান্ত বোলিংয়ে নজর কেড়েছেন নাহিদ রানা। বিশ্বের বিখ্যাত ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেও তিনি কুড়িয়েছেন প্রশংসা। পাকিস্তানের বিপক্ষে আজ নতুন এক রেকর্ড৩ ঘণ্টা আগে