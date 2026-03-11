শোয়েব আখতার-মাশরাফিদের মতো কোনো ‘এক্সপ্রেস’ নাম চান না রানা

গতির ঝড়ের সঙ্গে বাউন্সার, সুইং—ব্যাটারদের কাবু করে দিতে পেসারদের কাছে এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর কী হতে পারে! আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর দুই বছরে দুর্দান্ত বোলিংয়ে নজর কেড়েছেন নাহিদ রানা। বিশ্বের বিখ্যাত ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেও তিনি কুড়িয়েছেন প্রশংসা। পাকিস্তানের বিপক্ষে আজ নতুন এক রেকর্ড গড়ার পর তিনি ফের জানিয়েছেন, নিজের নামেই পরিচিত হতে চান তিনি।
মিরপুর শেরেবাংলায় আজ পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপ ধসিয়ে দিয়েছেন নাহিদ রানা। ৭ ওভারে ২৪ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। সাহিবজাদা ফারহান, শামাইল হোসেন, মাজ সাদাকাত, সালমান আলী আগা—এই চার ব্যাটারের উইকেট তিনি নিয়েছেন শর্ট বলে। আর রিজওয়ানকে লাগাতার শর্ট বল করার পর লেংথটা পরিবর্তন এনে উইকেট পেয়েছেন।
পাকিস্তানের বিপক্ষে আজ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ২০৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের বিশাল জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন রানা। ক্রিকেট বিশ্বে যেমন শোয়েব আখতারকে ‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস’, মাশরাফি বিন মর্তুজাকে ‘নড়াইল এক্সপ্রেস’ নামে ডাকা হয়, রানাকেও কি ‘চাঁপাই এক্সপ্রেস’ নামে ডাকা যায়? পাকিস্তানকে হারিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসে বাংলাদেশের তরুণ এই পেসার বলেন, ‘আমি নিজেকে কোনো ব্র্যান্ডিং মনে করি না। নিজেকে সাধারণ মানুষ মনে করি। চেষ্টা করি কীভাবে ভালো পারফর্ম করতে পারব।’ উত্তরটা রানা যখন দিয়েছেন, তখন তাঁর মুখে দেখা গেছে সরলতার হাসি।
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের মাঠ রানার কাছে হাতের তালুর মতো চেনা। বিপিএলে গতির ঝড়ে একের পর এক উইকেট নিয়েছেন তিনি। তবে দুই বছরের ক্যারিয়ারে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট মিলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৭ ম্যাচ খেলা রানা মিরপুরে আজই বাংলাদেশের হয়ে খেলতে নেমেছেন। প্রথম ম্যাচটাই তিনি করেছেন বাজিমাত। তাঁর আগুনে বোলিংয়ে পাকিস্তানের যে ধসের সূচনা হয়েছে, সেখান থেকে স্কোরবোর্ডে লড়াই করার মতো পুঁজি তুলতে পারেনি। ৩০.৪ ওভারে ১১৪ রানে গুটিয়ে গেছে সফরকারীরা।
মিরপুরে নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়ে রানা সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ। মিরপুরে আমার প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ ছিল। ৫ উইকেট নিতে পেরেছি। ভালো লেগেছে। প্রত্যেক ক্রিকেটারের ইচ্ছা থাকে দলের জন্য অবদান রাখা। পরের ম্যাচেও পারফর্ম করার চেষ্টা করব।’
ওয়ানডেতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে ওয়ানডেতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন নাহিদ রানা। ৭ ওভারে ২৪ রানে ৫ উইকেট নেওয়া রানা ভেঙে দিয়েছেন মোস্তাফিজের এক রেকর্ডও। এর আগে ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে এই কীর্তি গড়েছিলেন মোস্তাফিজ। লর্ডসে সেবার পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০ ওভারে ৭৫ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।
টেস্টে যতটা নিয়মিত, সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তেমন একটা নিয়মিত নন নাহিদ রানা। আজ মিরপুর শেরেবাংলায় পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডের আগে খেলেছিলেন কেবল ৫ ওয়ানডে। প্রত্যেক ম্যাচে গড়ে একটি করে উইকেট ছিল তাঁর ঝুলিতে। আজ তিনি এক ম্যাচেই ৫ উইকেট নিয়ে গড়েছেন নতুন এক রেকর্ড। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ২৬ মিনিট আগে
২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইরান। দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে হত্যার প্রতিবাদে এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেহরান। আজ বুধবার ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমাদ দুনিয়ামালি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দেন।১ ঘণ্টা আগে
অল্প রানে আটকে রেখে অর্ধেক কাজ আগেই সেরে রাখেন নাহিদ রানা, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাসকিন আহমেদরা। মিরপুর শেরেবাংলায় সিরিজের প্রথম ওয়ানডে বাংলাদেশের আগুনে বোলিংয়ে ১১৪ রানেই শেষ পাকিস্তান। ৫০ ওভারে ১১৫ রানের মামুলি লক্ষ্য তাড়া করে কত আগে বাংলাদেশ খেলা শেষ করে, সেটাই ছিল দেখার অপেক্ষা। পাকিস্তানের৩ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপে ইরান কি আদৌ অংশ নেবে—সময় যত এগোচ্ছে, ততই এই প্রশ্ন জোরালো হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার পর ইরানের পাল্টা হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। এমন পরিস্থিতিতে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে বেশি। যদিও ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর আশা, বিশ্বকাপে ইরান খেলবে।৩ ঘণ্টা আগে