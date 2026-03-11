Ajker Patrika
ক্রিকেট

শোয়েব আখতার-মাশরাফিদের মতো কোনো ‘এক্সপ্রেস’ নাম চান না রানা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ মার্চ ২০২৬, ১৯: ৫০
শোয়েব আখতার-মাশরাফিদের মতো কোনো ‘এক্সপ্রেস’ নাম চান না রানা
ওয়ানডে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন নাহিদ রানা। ছবি: বিসিবি

গতির ঝড়ের সঙ্গে বাউন্সার, সুইং—ব্যাটারদের কাবু করে দিতে পেসারদের কাছে এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর কী হতে পারে! আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর দুই বছরে দুর্দান্ত বোলিংয়ে নজর কেড়েছেন নাহিদ রানা। বিশ্বের বিখ্যাত ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেও তিনি কুড়িয়েছেন প্রশংসা। পাকিস্তানের বিপক্ষে আজ নতুন এক রেকর্ড গড়ার পর তিনি ফের জানিয়েছেন, নিজের নামেই পরিচিত হতে চান তিনি।

মিরপুর শেরেবাংলায় আজ পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপ ধসিয়ে দিয়েছেন নাহিদ রানা। ৭ ওভারে ২৪ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। সাহিবজাদা ফারহান, শামাইল হোসেন, মাজ সাদাকাত, সালমান আলী আগা—এই চার ব্যাটারের উইকেট তিনি নিয়েছেন শর্ট বলে। আর রিজওয়ানকে লাগাতার শর্ট বল করার পর লেংথটা পরিবর্তন এনে উইকেট পেয়েছেন।

পাকিস্তানের বিপক্ষে আজ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ২০৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের বিশাল জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন রানা। ক্রিকেট বিশ্বে যেমন শোয়েব আখতারকে ‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস’, মাশরাফি বিন মর্তুজাকে ‘নড়াইল এক্সপ্রেস’ নামে ডাকা হয়, রানাকেও কি ‘চাঁপাই এক্সপ্রেস’ নামে ডাকা যায়? পাকিস্তানকে হারিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসে বাংলাদেশের তরুণ এই পেসার বলেন, ‘আমি নিজেকে কোনো ব্র্যান্ডিং মনে করি না। নিজেকে সাধারণ মানুষ মনে করি। চেষ্টা করি কীভাবে ভালো পারফর্ম করতে পারব।’ উত্তরটা রানা যখন দিয়েছেন, তখন তাঁর মুখে দেখা গেছে সরলতার হাসি।

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের মাঠ রানার কাছে হাতের তালুর মতো চেনা। বিপিএলে গতির ঝড়ে একের পর এক উইকেট নিয়েছেন তিনি। তবে দুই বছরের ক্যারিয়ারে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট মিলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৭ ম্যাচ খেলা রানা মিরপুরে আজই বাংলাদেশের হয়ে খেলতে নেমেছেন। প্রথম ম্যাচটাই তিনি করেছেন বাজিমাত। তাঁর আগুনে বোলিংয়ে পাকিস্তানের যে ধসের সূচনা হয়েছে, সেখান থেকে স্কোরবোর্ডে লড়াই করার মতো পুঁজি তুলতে পারেনি। ৩০.৪ ওভারে ১১৪ রানে গুটিয়ে গেছে সফরকারীরা।

মিরপুরে নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়ে রানা সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ। মিরপুরে আমার প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ ছিল। ৫ উইকেট নিতে পেরেছি। ভালো লেগেছে। প্রত্যেক ক্রিকেটারের ইচ্ছা থাকে দলের জন্য অবদান রাখা। পরের ম্যাচেও পারফর্ম করার চেষ্টা করব।’

ওয়ানডেতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে ওয়ানডেতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন নাহিদ রানা। ৭ ওভারে ২৪ রানে ৫ উইকেট নেওয়া রানা ভেঙে দিয়েছেন মোস্তাফিজের এক রেকর্ডও। এর আগে ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে এই কীর্তি গড়েছিলেন মোস্তাফিজ। লর্ডসে সেবার পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০ ওভারে ৭৫ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ পাকিস্তান সিরিজ
