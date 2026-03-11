২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নেবে না ইরান

২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইরান। দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে হত্যার প্রতিবাদে এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেহরান। আজ বুধবার ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমাদ দুনিয়ামালি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দেন।
ক্রীড়ামন্ত্রী দুনিয়ামালি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের জালেম শাসকগোষ্ঠী আমাদের নেতাকে হত্যা করেছে, তাই কোনো অবস্থাতেই আমরা এই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে পারি না।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের সন্তানেরা সেখানে নিরাপদ নয়। প্রকৃতপক্ষে, সেখানে অংশগ্রহণের মতো কোনো পরিবেশই নেই।’
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ বিমান হামলায় দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হন। এরপর থেকেই পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ব্যাপক সংঘাত চলছে।
ক্রীড়ামন্ত্রী দুনিয়ামালি বলেন, ‘ইরানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষপূর্ণ কর্মকাণ্ডের কারণে গত আট-নয় মাসে তারা আমাদের ওপর দুটি যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে সেখানে উপস্থিত থাকা অসম্ভব।’
২০২৬ সালের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডায় যৌথভাবে এই বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। গত ডিসেম্বরের ড্র অনুযায়ী, ইরান গ্রুপ ‘জি’-তে বেলজিয়াম, মিসর এবং নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। তাদের তিনটি ম্যাচই যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস এবং সিয়াটলে অনুষ্ঠিত হওয়ার সূচি নির্ধারিত ছিল।
উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে আটলান্টায় অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ অংশগ্রহণকারীদের পরিকল্পনা সভায় একমাত্র দেশ হিসেবে ইরান অনুপস্থিত ছিল। এই বিষয়ে মন্তব্যের জন্য বার্তা সংস্থা রয়টার্সের পক্ষ থেকে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তবে তারা এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।
