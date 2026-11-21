স্যান্ডপেপার বিতর্কের মধ্যেই সুখবর পেলেন কামিন্স
‘স্যান্ডপেপার-কাণ্ড’ নিয়ে নতুন করে বিতর্কের মধ্যে পড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। এর মধ্যেই আগামী আইপিএলে তাঁর খেলার বিষয়ে সুখবর দিয়েছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের এক সতীর্থ। ২০২৭ আইপিএলে অন্তত আংশিক সময়ের জন্য হলেও কামিন্স খেলতে আসবেন বলে জনিয়েছেন তিনি।
কামিন্সের আইপিএলে খেলা নিয়ে ক্রিকবাজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন হায়দরাবাদের ওই সতীর্থ।
সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘প্যাটের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে জানিয়েছে, অবশ্যই আসবে। পুরো মৌসুমে না হলেও অন্তত কিছু সময়ের জন্য খেলবে।’
কামিন্স সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়ক। আগামী মৌসুমের আগে তাঁকে ছেড়ে না দেওয়ায় তাঁর খেলার ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল। গত আসরে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ছাড়পত্র পাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে দলের সঙ্গে যোগ দেন কামিন্স। খেলেন আটটি ম্যাচ। তাঁর অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইশান কিষান।
অস্ট্রেলিয়ার ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচির কারণে কামিন্সের আইপিএলে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। আইপিএলের আগে ভারতের বিপক্ষে পাঁচটি টেস্টসহ মোট নয়টি টেস্ট খেলার কথা অস্ট্রেলিয়ার। এরপর জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাশেজ সিরিজ রয়েছে। তবে ব্যস্ত সূচির মধ্যেও কামিন্সের আইপিএলে খেলার সম্ভাবনা এখন জোরালো।
এদিকে শনিবার কামিন্সের নেতৃত্বের প্রতি সর্বসম্মত সমর্থন জানিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে কাজের চাপ ও ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন ক্রিকেটার।
পারিবারিক ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ত সূচিতে মনোযোগ দিতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ছেড়েছেন ট্রাভিস হেড। একইভাবে আগামী মৌসুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলবেন না মিচেল স্টার্ক। কাজের চাপ সামলাতে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই অভিজ্ঞ পেসার।
তবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলতে সম্মতি জানিয়েছেন জশ হ্যাজলউড। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে ক্যামেরন গ্রিনেরও আগামী মৌসুমে খেলার কথা রয়েছে। তাঁকে ধরে রাখার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় কেকেআরের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘আমাদের জানানো হয়েছে, সে পুরো মৌসুমের জন্যই আসবে।’ গত নিলামে ২৫ কোটি ২০ লাখ রুপিতে গ্রিনকে দলে নিয়েছিল কলকাতা।