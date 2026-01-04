Ajker Patrika
ক্রিকেট

মোস্তাফিজের প্রতি অবিচার ও চরম অসহিষ্ণু আচরণ করেছে বিসিসিআই: বাফুফে সভাপতি

ক্রীড়া ডেস্ক    
মোস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে বাদ দেওয়ার পর ভারতকে ধুয়ে দিয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ছবি: ফেসবুক
মোস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে বাদ দেওয়ার পর ভারতকে ধুয়ে দিয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ছবি: ফেসবুক

নিলাম থেকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্স কেনার ২০ দিনও হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারের নাম ছেঁটে ফেলে কলকাতা। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার কীর্তি আজাদসহ বাংলাদেশের অনেকেই বিসিসিআইয়ের ওপর তোপ দেগেছেন।

কয়েক দিন ধরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। এই ইস্যুতে মোস্তাফিজকে নিলাম থেকে নেওয়ায় কলকাতার প্রতি ক্রিকেটপ্রেমীদের ক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতেই মূলত মোস্তাফিজকে ছেড়ে দেয় কলকাতা। ছন্দে থাকা একজন ক্রিকেটারকে বাংলাদেশি পরিচয়ের কারণে বাদ দেওয়ায় ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ তাবিথ লিখেছেন, ‘কলকাতা নাইট রাইডার্স মোস্তাফিজুর রহমানকে নেওয়ার পরও কেবল রাজনৈতিক চাপের কারণে তাকে ২০২৬ আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাতে আমি ভীষণ হতাশ। মোস্তাফিজ একজন বিশ্বমানের অ্যাথলেট যিনি নিজের দক্ষতা ও পারফরম্যান্স দিয়ে সেখানে জায়গা করে নিয়েছে। শুধুমাত্র তার জাতীয়তার কারণে তাকে লক্ষ্যবস্তু করা একজন খেলোয়াড়ের প্রতি অবিচার এবং অসহিষ্ণুতার চরম বহিঃপ্রকাশ। যা ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেটে মোটেও আশানুরূপ নয়।’

ভারত থেকে ম্যাচ সরলে পরিবর্তন আসতে পারে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দলেওভারত থেকে ম্যাচ সরলে পরিবর্তন আসতে পারে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দলেও

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস—২০১৬ থেকে আইপিএলে এখন পর্যন্ত এই পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে ৬০ ম্যাচে ৮.১৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬৫ উইকেট। ২০২৪ সালে চেন্নাই সুপার কিংস তাঁকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক পোস্ট দিয়েছে। গতবার জেক ফ্রেজার ম্যাগার্ক না খেলায় দিল্লি ক্যাপিটালস টুর্নামেন্টের মাঝপথে নেয় মোস্তাফিজকে।

‘আইপিএলে মোস্তাফিজকে নিয়ে যা হয়েছে, সেটা ন‍্যক্কারজনক’‘আইপিএলে মোস্তাফিজকে নিয়ে যা হয়েছে, সেটা ন‍্যক্কারজনক’

আগের আইপিএলের হিসেবটা যদি একপাশে সরিয়েও রাখা হয়, অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও মোস্তাফিজ দুর্দান্ত খেলে চলেছেন। দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি লিগে ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৫ উইকেট। রংপুর রাইডার্সের জার্সিতে এবারের বিপিএলে এরই মধ্যে তিন ম্যাচে নিয়েছেন ৬ উইকেট। খেলাধুলাকে পুরোপুরি রাজনীতিমুক্ত করতে ভারতের কাছে তাবিথের আহ্বান, ‘খেলাধুলাকে রাজনীতিকরণ করা বন্ধ করতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং বিসিসিআইকে আহ্বান জানাচ্ছি। বিভেদ ভুলে মানুষকে এক করার শক্তি রয়েছে খেলাধুলার। একে বিভাজনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে আসুন একে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধা তৈরির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি। শক্ত থাকো মোস্তাফিজ। পুরো জাতি আজ তোমার পাশে আছে।’

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ভেন্যু পরিবর্তনের আলোচনা গতকাল মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পরই জোরালো হয়েছে। সূচি অনুযায়ী এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ তিন ম্যাচ খেলবে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে ও একটি খেলবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। এমন অবস্থায় ভারতে ম্যাচ খেলা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে বক্তব্য এসেছে বাংলাদেশ সরকারের একাধিক উপদেষ্টার পক্ষ থেকে। ভারত থেকে বাংলাদেশের ম্যাচ সরাতে আইসিসিকে এরই মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) চিঠি দিয়েছে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটমোস্তাফিজুর রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

সিআইএ–এফবিআই এবং এলিট বাহিনী: যেভাবে কয়েক মাসে মাদুরোকে ধরতে ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভের’ প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

কলকাতার পেজে লাখো ‘নেগেটিভ রিঅ্যাকশন’

লাতিন আমেরিকা, ইউক্রেন ও তাইওয়ান নিয়ে কি গোপন সমঝোতায় তিন পরাশক্তি

আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের ২০০ বছরের পুরোনো ‘মনরো ডকট্রিন’, কী আছে এতে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

সিআইএ–এফবিআই এবং এলিট বাহিনী: যেভাবে কয়েক মাসে মাদুরোকে ধরতে ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভের’ প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

মাদুরোকে ধরতে কয়েক মাস ধরে যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বাতিল হলো পাঁচ শতাধিক

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বাতিল হলো পাঁচ শতাধিক

সম্পর্কিত

মোস্তাফিজের প্রতি অবিচার ও চরম অসহিষ্ণু আচরণ করেছে ভারত: বাফুফে সভাপতি

মোস্তাফিজের প্রতি অবিচার ও চরম অসহিষ্ণু আচরণ করেছে ভারত: বাফুফে সভাপতি

চলে গেছেন বাংলাদেশের সাবেক ফুটবলার নীরা

চলে গেছেন বাংলাদেশের সাবেক ফুটবলার নীরা

সিলেটকে উড়িয়ে রাজশাহীকে পেছনে ফেলল চট্টগ্রাম

সিলেটকে উড়িয়ে রাজশাহীকে পেছনে ফেলল চট্টগ্রাম

আলোকস্বল্পতা-বৃষ্টি বাগড়ায় সিডনিতে অর্ধেক খেলার পরই শেষ, ইংল্যান্ডের কী অবস্থা

আলোকস্বল্পতা-বৃষ্টি বাগড়ায় সিডনিতে অর্ধেক খেলার পরই শেষ, ইংল্যান্ডের কী অবস্থা