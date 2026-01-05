Ajker Patrika
রুটের সেঞ্চুরির পর জবাব দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইংল্যান্ডের ৩৮৪ রানের পর জবাব দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো
টেস্টে রীতিমতো রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন জো রুট। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে গড়ে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড। সিডনিতে আজ অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে অনবদ্য এক সেঞ্চুরি করেছেন। রুটের রেকর্ড সেঞ্চুরির পর জবাব দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়াও।

সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি) আজ অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের সকালে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন রুট। ইংল্যান্ডের এই তারকা ব্যাটারের এটা ৪৩তম টেস্ট সেঞ্চুরি। তাতে রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে যৌথভাবে টেস্টে তৃতীয় সর্বোচ্চ সেঞ্চুরিয়ান বনে গেলেন রুট। তাঁর সেঞ্চুরির পর পাল্টা জবাব দিতে থাকে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে ৩৪.১ ওভারে ২ উইকেটে ১৬৬ রানে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে অজিরা।

