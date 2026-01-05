রুটের সেঞ্চুরির পর জবাব দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক
টেস্টে রীতিমতো রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন জো রুট। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে গড়ে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড। সিডনিতে আজ অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে অনবদ্য এক সেঞ্চুরি করেছেন। রুটের রেকর্ড সেঞ্চুরির পর জবাব দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়াও।
সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি) আজ অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের সকালে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন রুট। ইংল্যান্ডের এই তারকা ব্যাটারের এটা ৪৩তম টেস্ট সেঞ্চুরি। তাতে রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে যৌথভাবে টেস্টে তৃতীয় সর্বোচ্চ সেঞ্চুরিয়ান বনে গেলেন রুট। তাঁর সেঞ্চুরির পর পাল্টা জবাব দিতে থাকে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে ৩৪.১ ওভারে ২ উইকেটে ১৬৬ রানে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে অজিরা।
টেস্টে রীতিমতো রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন জো রুট। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে গড়ে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড। সিডনিতে আজ অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে অনবদ্য এক সেঞ্চুরি করেছেন। রুটের রেকর্ড সেঞ্চুরির পর জবাব দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়াও।
সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি) আজ অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের সকালে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন রুট। ইংল্যান্ডের এই তারকা ব্যাটারের এটা ৪৩তম টেস্ট সেঞ্চুরি। তাতে রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে যৌথভাবে টেস্টে তৃতীয় সর্বোচ্চ সেঞ্চুরিয়ান বনে গেলেন রুট। তাঁর সেঞ্চুরির পর পাল্টা জবাব দিতে থাকে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে ৩৪.১ ওভারে ২ উইকেটে ১৬৬ রানে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে অজিরা।
যেখানে শুরুর আগে বলার আগেই শেষ—অন্যতম জনপ্রিয় এক বাংলা গানের এই লাইনটি আজ সিলেট টাইটান্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ দেখে অনেকের মনে পড়তেই পারে। শুরুতেই নোয়াখালী যখন ৬১ রানে গুটিয়ে যায়, তখন আর ম্যাচের বাকি কী থাকে! সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ স্বাগতিক সিলেট টাইটান্স সহজেই ম্যাচ জিতে গেছে।১১ মিনিট আগে
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের সীমানার ধারে বিজ্ঞাপন বোর্ডে তখন দুই দলের নাম বড় করে দেখা যাচ্ছে। ডেজার্ট ভাইপার্সের নামের পাশে লেখা চ্যাম্পিয়ন। প্রতিদ্বন্দ্বী এমআই এমিরেটসের পাশে লেখা রানার্সআপ। এই রানার্সআপ দলেরই যে অংশ সাকিব আল হাসান।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ আইপিএল যেন বাংলাদেশে সম্প্রচার না করা হয়, সেই নির্দেশনা এসেছে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে। আইপিএল নিলাম থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার কারণেই মূলত এমন সিদ্ধান্ত।তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ২০২৬ আইপিএলে মোস্তাফিজুর রহমানকে...২ ঘণ্টা আগে
একহারা গড়নের এক তরুণ পেসার উইকেট নিয়ে শূন্যে লাফ দিচ্ছেন। শফিউল ইসলামের উদ্যাপনটা বাংলাদেশের অনেক ক্রিকেটপ্রেমীর স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে ব্রিস্টলে ইংল্যান্ডকে হারানোর সেই মুহূর্তটা।৩ ঘণ্টা আগে