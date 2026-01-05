Ajker Patrika
আমিরাতে রানার্সআপ হয়েও ভক্তদের হৃদয় জিতলেন সাকিব

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৩২
ফাইনাল শেষে ভক্ত-সমর্থকদের সঙ্গে করমর্দন করেছেন সাকিব আল হাসান। ছবি: সংগৃহীত
ফাইনাল শেষে ভক্ত-সমর্থকদের সঙ্গে করমর্দন করেছেন সাকিব আল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের সীমানার ধারে বিজ্ঞাপন বোর্ডে তখন দুই দলের নাম বড় করে দেখা যাচ্ছে। ডেজার্ট ভাইপার্সের নামের পাশে লেখা চ্যাম্পিয়ন। প্রতিদ্বন্দ্বী এমআই এমিরেটসের পাশে লেখা রানার্সআপ। এই রানার্সআপ দলেরই যে অংশ সাকিব আল হাসান

দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গত রাতে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস ম্যাচটি দেখেছেন ২২ হাজারের বেশি দর্শক। ম্যাচ শেষে যখন রানার্সআপ এমআই এমিরেটসের ক্রিকেটাররা বের হয়ে যাচ্ছেন, ভক্ত-সমর্থকেরা তাঁদের উদ্দেশে হাত নেড়েছেন। সে সময় এক ভক্তের সঙ্গে করমর্দন করেছেন সাকিব। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের এই করমর্দনের ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল।

আইএল টি-টোয়েন্টির ২০২৫-২৬ মৌসুমের ফাইনালটা অবশ্য ফাইনালের মতো হয়নি। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন এমআই এমিরেটসের অধিনায়ক কাইরন পোলার্ড। আগে ব্যাটিং পাওয়া ডেজার্ট ভাইপার্স ২০ ওভারে ৪ উইকেটে করেছে ১৮২ রান। জবাব দিতে নেমে ১৮.৩ ওভারে ১৩৬ রানে গুটিয়ে যায় এমআই এমিরেটস। ১৬তম ওভারের প্রথম বলে সাকিবকে ফিরিয়ে এমআই এমিরেটসের ইনিংসে ভাঙনের সূচনা করেন ডেজার্ট ভাইপার্সের স্পিনার উসমান তারিক। শেষ ২২ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে শিরোপা খোয়াতে হয়েছে এমআই এমিরেটসকে।

শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে ২৭ বলে ৩ চারে ৩৬ রান করেন সাকিব। তিনি এমআই এমিরেটসের ইনিংস সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক। এর আগে বোলিংয়ে এক ওভারে ১০ রান দিয়েও কোনো উইকেট পাননি তিনি। ৫১ বলে ৮ চার ও ২ ছক্কায় ৭৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ফাইনালসেরা হয়েছেন ডেজার্ট ভাইপার্সের অধিনায়ক স্যাম কারান। টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। ৪৯.৬২ গড় ও ১৩৫.৪৯ স্ট্রাইকরেটে টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ ৩৯৭ রান করেছেন। ৮.৫১ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৭ উইকেট।

সাকিব এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে ৮ ম্যাচে ৬.১০ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬ উইকেট। এই টুর্নামেন্টে দুইবার ম্যাচসেরা হয়ে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৪৬ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন। গত রাতে ৪৬ রানে জিতে প্রথমবারের মতো আইএল টি-টোয়েন্টি জিতল ডেজার্ট ভাইপার্স। এর আগে ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গালফ জায়ান্টস, এমআই এমিরেটস ও দুবাই ক্যাপিটালস।

