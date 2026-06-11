বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে পেলের নামে নিউইয়র্কের রাস্তা

বিশ্বকাপ শুরুর আগে ফুটবল ইতিহাসের দুই কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরি এবং পেলেকে সম্মান জানিয়ে তাঁদের নামে সাময়িকভাবে রাস্তার নামকরণ করেছে নিউইয়র্ক সিটি। সিটি কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে আয়োজিত এবারের বিশ্বকাপ সামনে রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের ফাইনাল আগামী মাসে মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে, যা এখন নিউইয়র্ক নিউজার্সি স্টেডিয়াম নামে পরিচিত।
বুধবার ম্যানহাটনের ডাউনটাউনে ওয়েস্ট ৫০তম স্ট্রিট ও ৬ষ্ঠ অ্যাভিনিউতে ‘থিয়েরি অঁরি ওয়ে’ নামফলক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সেখানে মানুষের ভীড় জমে। এমনটাই দেখা গেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে। নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল সদস্য ভার্জিনিয়া ম্যালোনি ইনস্টাগ্রামে লেখেন, ‘নিউইয়র্ক সিটি ফুটবলের ইতিহাসে সর্বকালের সেরাদের একজনকে সম্মান জানিয়েছে।’
ফ্রান্সের ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন অঁরি। অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে ইনস্টাগ্রামে রেকর্ড করা বার্তায় তিনি বলেন, ‘আমি অপেক্ষা করতে পারছি না, পরের বার যখন রকফেলার সেন্টার বা রেডিও সিটি মিউজিক হলের কাছে যাব, তখন সেখানে হাঁটতে পারব।’
২০১৪ সাল পর্যন্ত মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ক্লাব নিউইয়র্ক রেড বুলসের হয়ে খেলেছেন অরি। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর জনপ্রিয়তা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। অন্যদিকে, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী কুইন্সের শিয়া রোড ও মেরিডিয়ান রোডের সংযোগস্থলের নাম পরিবর্তন করে ব্রাজিলের তিনবারের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার পেলের নামে রাখা হয়েছে। সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই সাময়িক নামকরণ ১ নভেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে।
ঠিক ৪০ বছর আগে, মেক্সিকোর ঐতিহাসিক আসতেকা স্টেডিয়ামে খেলোয়াড় হিসেবে একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলেন তাঁরা। চার দশক পর সেই একই ভেন্যুতে, একই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে আবারও দেখা হচ্ছে তাঁদের। তবে এবার আর ফুটবল পায়ে সবুজ ঘাসে নয়, ডাগআউটে কৌশলের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছেন মেক্সিকোর কোচ হাভিয়ের আগিরে এবং দ৬ মিনিট আগে
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