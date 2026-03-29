এবার কি বাবরের সুদিন ফিরবে

পাকিস্তানের জার্সিতে বাবর আজমের সময়টা যাচ্ছিল খুবই বাজে। ব্যাট হাতে একের পর এক ব্যর্থ হয়ে নিন্দুকদের সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন; ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও হচ্ছিল চর্চা। কিন্তু এবার একসঙ্গে দুই জায়গাতেই খুশির খবর পেলেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক।
বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ এনে বাবরের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন হামিজা মুখতার নামের এক নারী। সেই মামলা বাতিলের আদেশ দিয়েছে লাহোরের হাইকোর্ট—এমনটাই জানিয়েছে দ্য নেশনস।
হামিজা মুখতারের অভিযোগ, শারীরিক সম্পর্কের পাশাপাশি আর্থিকভাবেও তাকে শোষণ করেছেন বাবর; পরবর্তী আর সম্পর্ক রাখেননি এই ক্রিকেটার। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে তারকা ব্যাটারের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেন ‘জাস্টিস অব দ্য পিচ’। এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন বাবর। শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেলেন তিনি।
এর আগে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট থেকে বিদায় নেয় পাকিস্তান। দলটির এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্সের মূল কারণ ব্যাটিং ব্যর্থতা। যেখানে সবার আগে উঠে আসবে বাবরের নাম। টুর্নামেন্টজুড়ে – রান করেন এই ব্যাটার। যেটা তাঁর নামের সঙ্গে বেশ বেমানান।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাজে ব্যাটিংয়ের পর পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফরের দল থেকে বাদ পড়েন বাবর। এ জন্য অবশ্য তাঁর চোটের বিষয়টিও সামনে আনা হয়েছিল। তবে জাতীয় দলে অনিয়মিত হওয়ার শঙ্কা আড়াল করা যায়নি। এমন পরিস্থিতিতে মাঠের খেলায় ভালো করার বিকল্প ছিল না বাবরের জন্য। নিজেকে পুরনো রূপে ফিরে পেতে আপাতত এই ব্যাটারের জন্য বড় সুযোগ হলো পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়া।
সে সুযোগটা কাজে লাগানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন বাবর। পিন্ডিজকে ৫ উইকেট হারিয়ে পিএসএলে দারুণ শুরু পেয়েছে পেশোয়ার জালমি। ৫ বল হাতে রেখে পিন্ডিজের করা ২১৪ রান টপকে যায় তারা। দলের হয়ে ২৮ বলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন বাবর। নিজের এই ফর্ম টুর্নামেন্টের বাকি অংশ ধরে রাখতে পারেন কি না সেটাই এখন দেখার বিষয়।
মাঠের বাইরের বিভিন্ন কাণ্ডে এর আগেও অনেকবার বিতর্ক তৈরি করেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। কখনো মদ্যপান করে আবার কখনো বান্ধবীদের নিয়ে পার্টি করে খবরের শিরোনাম হয়েছেন। ভারতের তারকা অলরাউন্ডার এবার সমালোচিত হলেন ১৫ কোটি টাকার গাড়ি চালিয়ে।৪ মিনিট আগে
বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিরাট কোহলির ব্যাটও চলছে সমানতালে। এখনো বাইশ গজে প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের জন্য সাক্ষাৎ যমদূত তিনি। এখনো একা হাতে দল জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। ৩৭ বছর বয়সে এসে কোহলির এমন ব্যাটিংয়ের নেপথ্যে দারুণ ফিটনেস। এ জন্য বিরতিতে প্রচুর বিশ্রাম নেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক।২ ঘণ্টা আগে
হায়দরাবাদ কিংসমেনকে হারিয়ে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে লাহোর কালান্দার্সের। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ মোস্তাফিজুর রহমান, পারভেজ হোসেন ইমনদের প্রতিপক্ষ করাচি কিংস। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ।৩ ঘণ্টা আগে
আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) ফাইনালে সেনেগাল জিতলেও দুই মাস পর বিজয়ী হিসেবে আরেক ফাইনালিস্ট মরক্কোর নাম ঘোষণা করেছে কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবল (সিএএফ)। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে দেশটির ফুটবলার এবং ভক্তরা। শিরোপা ফিরে পেতে কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টে (সিএএস) আবেদনও করেছ৪ ঘণ্টা আগে