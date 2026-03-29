এবার কি বাবরের সুদিন ফিরবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
এবার কি বাবরের সুদিন ফিরবে
বাবরের এই হাসিটাই দেখতে চায় ভক্তরা। ছবি: ফেসবুক

পাকিস্তানের জার্সিতে বাবর আজমের সময়টা যাচ্ছিল খুবই বাজে। ব্যাট হাতে একের পর এক ব্যর্থ হয়ে নিন্দুকদের সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন; ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও হচ্ছিল চর্চা। কিন্তু এবার একসঙ্গে দুই জায়গাতেই খুশির খবর পেলেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক।

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ এনে বাবরের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন হামিজা মুখতার নামের এক নারী। সেই মামলা বাতিলের আদেশ দিয়েছে লাহোরের হাইকোর্ট—এমনটাই জানিয়েছে দ্য নেশনস।

হামিজা মুখতারের অভিযোগ, শারীরিক সম্পর্কের পাশাপাশি আর্থিকভাবেও তাকে শোষণ করেছেন বাবর; পরবর্তী আর সম্পর্ক রাখেননি এই ক্রিকেটার। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে তারকা ব্যাটারের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেন ‘জাস্টিস অব দ্য পিচ’। এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন বাবর। শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেলেন তিনি।

এর আগে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট থেকে বিদায় নেয় পাকিস্তান। দলটির এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্সের মূল কারণ ব্যাটিং ব্যর্থতা। যেখানে সবার আগে উঠে আসবে বাবরের নাম। টুর্নামেন্টজুড়ে – রান করেন এই ব্যাটার। যেটা তাঁর নামের সঙ্গে বেশ বেমানান।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাজে ব্যাটিংয়ের পর পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফরের দল থেকে বাদ পড়েন বাবর। এ জন্য অবশ্য তাঁর চোটের বিষয়টিও সামনে আনা হয়েছিল। তবে জাতীয় দলে অনিয়মিত হওয়ার শঙ্কা আড়াল করা যায়নি। এমন পরিস্থিতিতে মাঠের খেলায় ভালো করার বিকল্প ছিল না বাবরের জন্য। নিজেকে পুরনো রূপে ফিরে পেতে আপাতত এই ব্যাটারের জন্য বড় সুযোগ হলো পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়া।

সে সুযোগটা কাজে লাগানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন বাবর। পিন্ডিজকে ৫ উইকেট হারিয়ে পিএসএলে দারুণ শুরু পেয়েছে পেশোয়ার জালমি। ৫ বল হাতে রেখে পিন্ডিজের করা ২১৪ রান টপকে যায় তারা। দলের হয়ে ২৮ বলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন বাবর। নিজের এই ফর্ম টুর্নামেন্টের বাকি অংশ ধরে রাখতে পারেন কি না সেটাই এখন দেখার বিষয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ‘ভয়ংকর অপরাধে’ গ্রেপ্তার ১০ বাংলাদেশির ছবিসহ পরিচয় প্রকাশ

প্রকাশ্যে আইসক্রিম বিক্রেতার শিরশ্ছেদ, মুণ্ডু বাড়িতে নিয়ে গেলেন খুনি

বিসিএসে নিয়োগের সব ধাপ হবে সফটওয়্যারে

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

বেরোবিতে ছাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় ঢাবি ছাত্র, থানায় নিয়ে মুচলেকা

এলাকার খবর
Loading...

প্রেম, বিয়ে ও একই সঙ্গে বিজেএস জয়

প্রেম, বিয়ে ও একই সঙ্গে বিজেএস জয়

বেরোবিতে ছাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় ঢাবি ছাত্র, থানায় নিয়ে মুচলেকা

বেরোবিতে ছাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় ঢাবি ছাত্র, থানায় নিয়ে মুচলেকা

যুক্তরাষ্ট্রে ‘ভয়ংকর অপরাধে’ গ্রেপ্তার ১০ বাংলাদেশির ছবিসহ পরিচয় প্রকাশ

যুক্তরাষ্ট্রে ‘ভয়ংকর অপরাধে’ গ্রেপ্তার ১০ বাংলাদেশির ছবিসহ পরিচয় প্রকাশ

চার কারণে জয়ের পথে ইরান

চার কারণে জয়ের পথে ইরান

সৌদিতে আটকা সাড়ে চার হাজার বাংলাদেশি ওমরাহযাত্রী

সৌদিতে আটকা সাড়ে চার হাজার বাংলাদেশি ওমরাহযাত্রী

পান্ডিয়ার ১৫ কোটির গাড়ি, চপ্পল পরে চালিয়ে বিতর্কিত

পান্ডিয়ার ১৫ কোটির গাড়ি, চপ্পল পরে চালিয়ে বিতর্কিত

এবার কি বাবরের সুদিন ফিরবে

এবার কি বাবরের সুদিন ফিরবে

৩৭-এ এসেও কোহলির এমন ব্যাটিংয়ের রহস্য কী

৩৭-এ এসেও কোহলির এমন ব্যাটিংয়ের রহস্য কী

পিএসএলে আজ মোস্তাফিজ-ইমনদের প্রতিপক্ষ কারা

পিএসএলে আজ মোস্তাফিজ-ইমনদের প্রতিপক্ষ কারা