পূজারার হঠাৎ অবসরে ভারতীয় বোর্ডকে ধুয়ে দিয়েছেন শশী থারুর

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৩ সালের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এক রকম ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন চেতেশ্বর পূজারা। সামাজিক মাধ্যমে গতকাল আবেগঘন এক বার্তায় ভারতীয় ক্রিকেট দলকে বিদায় জানিয়েছেন পূজারা। তাঁর এমন আকস্মিক অবসর ঘোষণায় কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) ধুয়ে দিয়েছেন।
লন্ডনের ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২০২৩ সালে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ম্যাচটাই ছিল পূজারার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ কোনো ম্যাচ। বাজে ফর্মের কারণেই মূলত ভারতীয় টেস্ট দল থেকে বাদ পড়েছেন। ক্যারিয়ারের শেষ পাঁচ টেস্টে ২৫.৮৬ গড়ে করেন ১৮১ রান। এই সময়ে ৮ ইনিংসের মধ্যে তাঁর ফিফটি কেবল একটি। এদিকে শুবমান গিল, যশস্বী জয়সওয়ালের মতো তরুণেরা দুর্দান্ত ছন্দে থাকায় পূজারার জায়গা হয়নি।
I can’t help feeling a pang of regret at the retirement of @cheteshwar1. Even if it was inevitable after his recent string of exclusions from the Indian team, and even if he has nothing left to prove, he deserved a little longer in the saddle and a dignified farewell worthy of… pic.twitter.com/sOwotYcjH8— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 24, 2025
বাজে ফর্মের পাশাপাশি পূজারার বয়সটাও একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ৩৭ বছর বয়সে গতকাল তিনি অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেটকে বিদায় বলার আগে ২০১০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ১০৩ টেস্টে ৪৩.৬০ গড়ে করেছেন ৭১৯৫ রান। ১৯ সেঞ্চুরির পাশাপাশি করেছেন ৩৫ ফিফটি। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অসাধারণ এই ক্যারিয়ারের কারণে তাঁর জন্য একটা বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেত বলে মনে করেন থারুর। কংগ্রেস সাংসদ গতকাল নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘চেতেশ্বর পূজারার আকস্মিক অবসরে দুঃখ প্রকাশ না করে পারলাম না। ভারতীয় ক্রিকেট দল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে নানা কারণে বাদ পড়েছে। এমনকি তার যদি কিছু প্রমাণ না করারও থাকে, তার জন্য মর্যাদাপূর্ণ বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেত। ভারতের হয়ে টেস্টে তিনি অসাধারণ করেছেন।’
পূজারা টেস্ট থেকে বাদ পড়ার পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও দারুণ খেলেছেন। সাসেক্সের হয়ে করেছেন সেঞ্চুরি। এ ছাড়া নিজের দেশে সৌরাষ্ট্রের জার্সিতে ২৩৬ রানের ইনিংস খেলেছেন। থারুরের মতে পূজারার হঠাৎ অবসরে তাঁর কোনো দায় নেই। কংগ্রেস সাংসদ বলেন, ‘সে বাদ পড়ল। ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে দারুণ কিছু স্কোর করেছে। তবে নির্বাচকেরা চেয়েছে তাকে ছাড়া এগিয়ে যেতে। এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তাকে (পূজারা) তো দায় দিতে পারবেন না।’
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলেছিলেন। এ বছর তাঁরা টেস্টকেও বিদায় বলেন। এখন বাকি রইল শুধু ওয়ানডে। ভারতীয় গণমাধ্যমে শোনা যাচ্ছে, শিগগিরই ওয়ানডেকেও বিদায় বলতে পারেন রোহিত-কোহলি। যদিও কদিন আগে তাঁদের (রোহিত-কোহলি) বিদায়ী সিরিজ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই খেপে গিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা।
যে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২০১০ সালে পূজারার শুরু, সেই একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে টেস্টের ইতি টানেন তিনি। ২০২৩ সালে লন্ডনের ওভালে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ১৪ ও ২৭ রান করেছেন তিনি। অজিদের বিপক্ষে ২৫ টেস্টে ৪৯.৩৮ গড়ে করেন ২০৭৪ রান। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে তাদের বিপক্ষে ৫ সেঞ্চুরির পাশাপাশি ১১ ফিফটি করেছেন। এদিকে ওয়ানডেতে ৫ ম্যাচে সর্বসাকল্যে করেন ৫১ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন বাংলাদেশের বিপক্ষে।
