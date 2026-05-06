‘পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের অতীতে কী হয়েছে, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়’

পাকিস্তানের বিপক্ষে গত দুই বছরে দুর্দান্ত খেলছে বাংলাদেশ। টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি—তিন সংস্করণেই এই সময়ে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। তবে বাংলাদেশ প্রধান কোচ ফিল সিমন্স তাঁকাতে চান শুধুই বর্তমানে। যা হয়ে গেছে, সেটা তাঁর কাছে শুধুই ইতিহাস।
২০২৪ সালে সবশেষ টেস্ট সিরিজে মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। পাকিস্তানকে তাদের মাঠে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। তখন বাংলাদেশের প্রধান কোচ ছিলেন চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। তাঁকে (হাথুরু) তৎকালীন বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ বরখাস্ত করেছিলেন। পাপনের পরিবর্তে তখনই প্রধান কোচের চেয়ারে বসেন সিমন্স। আজ মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে দুই বছর আগের সেই সিরিজের কথা উল্লেখ করা হলে সিমন্স বলেন, ‘ওটা এখন ইতিহাস। আমরা এখন নতুন ইতিহাস গড়তে চাই। তাই আমরা শুক্রবারের দিকে তাকিয়ে আছি এবং সেদিন কী হয় তা দেখার অপেক্ষায় আছি। অতীতে কী হয়েছে তা এখন আর গুরুত্বপূর্ণ নয়।’
পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাইয়ের পর বাংলাদেশ ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুটি সিরিজ জিতেছে ঘরের মাঠে। গত বছরের টি-টোয়েন্টি সিরিজ আর এ বছরের ওয়ানডে সিরিজ—দুটিই ২-১ ব্যবধানে জেতে বাংলাদেশ। দুই সিরিজের ছয়টি ম্যাচই হয়েছে মিরপুরে।
এবার বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের প্রথম টেস্ট মিরপুরে শুরু হবে পরশু। আজ বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে যখন সংবাদ সম্মেলনে সিমন্স এসেছেন, তখন তাঁর কাছে পাকিস্তানের মাঠে ২-০ ব্যবধানে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের প্রসঙ্গ এসেছে। সিমন্সের মতে অতীত থেকে শুধু অনুপ্রেরণাই নেওয়া সম্ভব। তিনি থাকতে চান বর্তমানেই। মিরপুরে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধান কোচ বলেন, ‘বিষয়টি মাথায় রাখা যেতে পারে কারণ শেষ ম্যাচে জয় পাওয়াটা আত্মবিশ্বাস জোগায়। কিন্তু এটি একটি নতুন ম্যাচ এবং নতুন জায়গা। আমরা এখন বাংলাদেশে খেলছি। পাকিস্তানে নয়। তাই আমাদের অতীত ভুলে শুক্রবারের ম্যাচে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে।’
সবচেয়ে বেশি পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাজিল, চারবার করে শিরোপা জিতেছে ইতালি ও জার্মানি। কিন্তু বিশ্বকাপের সফল এই তিন দলের কেউ প্রথম চ্যাম্পিয়ন নয়; প্রথম চ্যাম্পিয়ন দলের প্রশ্নে মুখে নাম নিতে হয় উরুগুয়ের। ১৯৩০ সালের সেই বিশ্বকাপের ২০ বছর পর তারা দ্বিতীয়বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সবাইকে চমকে দিয়ে। ১১২ মিনিট আগে
সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আগের দুই আসরের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। এবার দলটির সামনে হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের হাতছানি। দক্ষিণ এশিয়ার সবেচেয়ে বড় টুর্নামেন্টের এবারের আসরের জন্য আজ দল দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।১ ঘণ্টা আগে
দুই মাস আগে বাংলাদেশ সফরে এসে নাহিদ রানার আগুনে বোলিংয়ে পুড়েছিল পাকিস্তান। বাংলাদেশের ওয়ানডে সিরিজ জয়ে রানা হয়েছিলেন সিরিজসেরা। এবার বাংলাদেশ সফরে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণ টেস্ট খেলতে এসেছে পাকিস্তান। ফর্মের তুঙ্গে থাকা রানাকে এক রকম হুঁশিয়ারি দিলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেটে নাজমুল হাসান পাপন এখন অতীত। প্রায় দুই বছর ধরে তিনি আছেন দেশের বাইরে। তবে কোথায়, কখন কী করছেন, সামাজিক মাধ্যমের বরাতে দ্রুতই পৌঁছে যায় দর্শকদের কাছে। সেরকমই একটি ছবি নিয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা।৩ ঘণ্টা আগে