তামিম নাকি অমিত, অভিষেক হবে কার

পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দলে নতুন মুখ দুজন; তানজিদ হাসান তামিম ও অমিত হাসান। তাঁদের মধ্যে কারও অভিষেক কি না—প্রথম টেস্টের আগে আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে এই প্রসঙ্গ। এমন প্রশ্নের জবাবে খুব সহজ কথায় প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের উত্তর–এখনো কিছু ঠিক হয়নি।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে আগামী ৮ মে। তার আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে সিমন্স বলেন, ‘তরুণ ক্রিকেটারদের দলে আসা বেশ ভালো ব্যাপার। কালকে বসে ঠিক করব যে কোন একাদশ নিয়ে মাঠে নামব আমরা। কারও অভিষেক হওয়ার সুযোগ সব সময়ই থাকে। তবে এখন পর্যন্ত কিছুই ঠিক হয়নি।’
শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্ব ক্রিকেটেই এখন আলোচিত পেসার নাহিদ রানা। তাঁর প্রধান শক্তির জায়গা গতি। টানা ১৪৫ থেকে ১৫০ কিলোমিটার গতিতে বল করে যেতে পারেন। ভয়ঙ্কর গতির পাশাপাশি লাইন-লেন্থও দারুণ এই পেসারের। জাতীয় দলের পাশাপাশি সদ্য শেষ হওয়া পাকিস্তান সুপার লিগেও (পিএসএল) দারুণ বোলিং করেছেন। পেশোয়ার জালমিকে শিরোপা জেতানোর পথে ৫ ম্যাচে তাঁর শিকার ৯ উইকেট। ধারাবাহিকভাবে এমন পারফরম্যান্স পেতে রানাকে খুব হিসেব করে খেলানোর পক্ষে সিমন্স।
সিমন্স বলেন, ‘নাহিদ রানার ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো ব্যাপার কী জানেন? সেন্স অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সে জানে সে কোথায় আছে এবং সে কোন কাজটা ভালোভাবে করতে পারে। খেলতে আসলেই সে জানে কীভাবে তাকে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং কী করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান। ম্যাচে নিজের কাজটা সে জানে। আমাদের তাকে মনিটর করে যেতে হবে। তাকে অতিরিক্ত কাজ দেওয়া যাবে না। হাফ ফিট অবস্থায় টেস্ট ম্যাচ খেলিয়ে দেওয়া যাবে না। আমাদের দারুণ পেস ব্যাটারি আছে। পেস দিয়ে সে এখন দলে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তার যত্ন নিতে হবে আমাদেরকে।’
এর আগে সবশেষ গত নভেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলেছিল বাংলাদেশ। ৬ মাস পর ফের লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেট খেলতে নামছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। এরপরও মানিয়ে নিতে খুব একটা সমস্যা হবে না বলেই মনে করেন সিমন্স, ‘মানসিকভাবে মানিয়ে নেওয়াটাই বেশি জরুরি। এর পাশাপাশি বলতে চাই, অনেক ছেলে মাঝের সময়ে সাদা বলে খেলেনি। তারা লাল বলেই খেলে গেছে। তাদের জন্য মানিয়ে নেওয়াটা সহজতর হবে অবশ্যই।’
পাকিস্তান সিরিজে দলের কাছে নিজের প্রত্যাশা নিয়ে সিমন্স বলেন, ‘প্রত্যাশা ৯৫% এর বেশি ড্রেসিংরুমের বাইরে। আমরা ড্রেসিংরুমে কেবল প্রস্তুতি নেই এবং মাঠে গিয়ে খেলি। আগের সিরিজ থেকে কী প্রত্যাশা আসছে এগুলো আসলে আমাদের জন্য কাজে দেবে না।’
