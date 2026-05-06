Ajker Patrika
ক্রিকেট

এবার আইসিসির পুরস্কারও পেলেন হৃদয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৬ মে ২০২৬, ১৭: ২৬
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচে ৮৪ রান করেছেন এই ব্যাটার। ছবি: বিসিবি

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিততে না পারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে আলো ছড়িয়েছেন তাওহীদ হৃদয়। দুই ম্যাচেই ভালো ব্যাটিং করে জিতেছেন সিরিজসেরার পুরস্কার। এবার আইসিসির পুরস্কারও পেলেন এই মিডলঅর্ডার ব্যাটার।

আইসিসি প্রকাশিত টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ২ ধাপ উন্নতি করেছেন হৃদয়। ৫৫৯ রেটিং নিয়ে বর্তমানে ৩৭ নম্বরে আছেন তিনি। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে ৬ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। সে ম্যাচে ২৭ বলে ৫১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলের জয় নিশ্চিত করেন হৃদয়। চতুর্থ উইকেটে পারভেজ হোসেন ইমনকে নিয়ে গড়েন ৫৭ রানের জুটি।

ইমন ২৮ রান করে ফিরে গেলেও ব্যাটিং ঝড় অব্যাহত রাখেন হৃদয়। পঞ্চম উইকেটে শামীম হোসেন পাটোয়ারীকে নিয়ে যোগ করেন ৪৯ রান। বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হয়। তৃতীয় এবং শেষ ম্যাচে ২৪ বলে ৩৩ রানের ইনিংস খেলেন হৃদয়। সে ম্যাচে ৬ উইকেটে জয়ে সমতায় সিরিজ শেষ করে নিউজিল্যান্ড।

টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে হৃদয় ছাড়াও উন্নতি করেছেন লিটন দাস। চট্টগ্রামের সাগরিকায় ২১ রানের পর মিরপুরে সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে ২৬ রানের ইনিংস খেলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। এক ধাপ এগিয়ে ৫২ তম স্থানে উঠে এসেছেন লিটন। এ ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো ব্যাটার উন্নতি করতে পারেননি। ৫ ধাপ পিছিয়েছেন পারভেজ হোসেন ইমন। ৪৬ নম্বরে নেমে গেছেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করেছেন শরীফুল ইসলাম। ৯ ধাপ এগিয়ে ৫৪ তম স্থানে উঠে এসেছেন এই বাঁহাতি পেসার। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বিশ্রামে ছিলেন তারকা পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। অবনতি হয়েছে কাটার মাস্টারের। ১ ধাপ পিছিয়ে ১২ তম স্থানে নেমে গেছেন তিনি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটতাওহীদ হৃদয়
