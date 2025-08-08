Ajker Patrika
স্ত্রীর জন্মদিনে তাসকিনের আবেগী বার্তা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ৩৭
স্ত্রী সৈয়দা রাবেয়া নাঈমার জন্মদিনে তাসকিন আহমেদের ফেসবুক পোস্ট। ছবি: ফেসবুক
স্ত্রী সৈয়দা রাবেয়া নাঈমার জন্মদিনে তাসকিন আহমেদের ফেসবুক পোস্ট। ছবি: ফেসবুক

প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্মদিন বলে কথা। সেই দিনটি কি ভুলে থাকা যায়? জন্মদিন উদযাপন ছাড়াও কত শত স্মৃতি মনে পড়ে যায় তখন। তাসকিন আহমেদ নিজের স্ত্রীর জন্মদিনে সামাজিক মাধ্যমে আবেগি বার্তা দিয়েছেন।

স্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাসকিন নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ছবি পোস্ট করেন। ছবিতে দেখা গেছে ওয়েস্টার্ন ক্রুজ নামে একটি জাহাজের সামনে তাসকিন ও তাঁর স্ত্রী সৈয়দা রাবেয়া নাঈমা। ক্যাপশনে তাসকিন লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন আমার অর্ধাঙ্গিনী। তোমার সমর্থন ও ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ তোমাকে সব সময় সুস্থ রাখুন, এই প্রার্থনা।’

তাসকিন কদিন আগে এক দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বাল্যকালের বন্ধু সিফাত আহমেদ সৌরভ থানায় মারধরের অভিযোগ করেছিলেন। পরবর্তীতে পারিবারিক আলোচনার ভিত্তিতে তাসকিনের সেই সমস্যা মিটে গিয়েছিল। তাসকিনের বাবাকে মুচলেকা দিয়ে আসতে হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমকে কদিন আগে জানিয়েছিলেন তাঁর বন্ধুরা।

২০১৭ সালের ৩১ অক্টোবর তাসকিন বিয়ে করেন সৈয়দ রাবেয়া নাঈমাকে। তাসকিন-নাঈমার সংসারে দুই মেয়ে ও এক ছেলে। ২০১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তাসকিন প্রথমবারের মতো বাবা হয়েছেন। সেবার জন্ম হয় ছেলে তাশফিন আহমেদ রিহানের। ২০২২ ও ২০২৩ সালে দুইবারই তাসকিন কন্যা সন্তানের পিতা হয়েছেন। বাংলাদেশের তারকা পেসার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ ম্যাচ খেলেছেন পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২ ম্যাচ খেলে ৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬ উইকেট। এর আগে শ্রীলঙ্কা সফরে দুই ওয়ানডে ও এক টি-টোয়েন্টি খেলেন। টি-টোয়েন্টিতে কোনো উইকেট না পেলেও ওয়ানডেতে নিয়েছেন ৬ উইকেট।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটতাসকিন আহমেদ
