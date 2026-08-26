জোড়া সুখবর পেলেন শরীফুল

ম্যাকাইতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশ নাস্তানাবুদ হয়েছে। মাত্র ৭৫০ বলের লড়াইয়ে বাংলাদেশ হেরেছে ইনিংস ও ৫১ রানে। সতীর্থদের ব্যর্থতার মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম শরীফুল ইসলাম পেয়েছেন জোড়া সুখবর। ব্যাটিং, বোলিংয়ে কাঁপিয়ে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসারের।
১২তম টেস্ট ভেন্যু হিসেবে শনিবার ম্যাকাই আত্মপ্রকাশ করলেও মাত্র দেড় দিনে শেষ হয়েছে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট। মাত্র দুই দিনে টেস্ট শেষের তিন দিন পর আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) হালনাগাদ করলে র্যাঙ্কিংয়ে শরীফুলের উন্নতি চোখে পড়েছে। টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ১৭ ধাপ এগিয়ে ৫৭ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারের রেটিং পয়েন্ট ৪০৩। ম্যাকাইতে যে এক ইনিংস বোলিংয়ের সুখবর পেয়েছেন, ৪৮ রানে ৭ উইকেট নিয়েছেন। বিদেশের মাঠে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে এখন সেরা বোলিং তাঁর।
শরীফুল এগিয়েছেন অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়েও। ১৩ ধাপ এগিয়ে এখন টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ের ৭০ নম্বর অলরাউন্ডার এখন তিনি। ম্যাকাইতে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ ৬৪ রান করতে পেরেছিল তাঁর ব্যাটিংয়েই। ১১ নম্বরে নামা শরীফুলের ১৪ রানই ছিল সেই ইনিংসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশ ৯৫ রান করলেও তিনি রানের খাতাই খুলতে পারেননি।
সুখবর পেয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজও। বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ এগিয়ে এখন ২৩ নম্বরে মিরাজ। সদ্য সমাপ্ত অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে নিয়েছেন ৬ উইকেট। ৩১৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্টে অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ে তিন নম্বর স্থান ধরে রেখেছেন। ডারউইনে প্রথম টেস্টে এক ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৬৫ রানের ইনিংস খেলেছেন। ম্যাকাই টেস্টে অবশ্য দুই ইনিংস মিলে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ১২ রান।
৪২৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্টে অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন রবীন্দ্র জাদেজা। দুইয়ে থাকা মার্কো ইয়ানসেনের রেটিং পয়েন্ট ৩৪৪। তিনিও আগের স্থান ধরে রেখেছেন।অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দলে কেবল দুটি জায়গা পরিবর্তন হয়েছে। এক ধাপ এগিয়ে টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ের সাত নম্বর অলরাউন্ডার এখন প্যাট কামিন্স। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ২৩৪। কামিন্সের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া ডারউইনে বাংলাদেশের কাছে হেরে তোপের মুখে পড়েছিল ঠিকই। তবে ম্যাকাইতে সহজ জয়ে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-১ সমতায় ড্র করে মুখ রক্ষা করে অস্ট্রেলিয়া।অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ পিছিয়ে আটে নেমে যাওয়া গাস অ্যাটকিনসনের রেটিং পয়েন্ট ২২৯।
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