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ক্রিকেট

দ্বিতীয় সেশন ভাগাভাগি করল বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৬, ১১: ৪৩
দ্বিতীয় সেশন ভাগাভাগি করল বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া
১৭৭ রানে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

টানা সাতটি সেশনে দাপটের পর তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় সেশন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভাগাভাগি করল বাংলাদেশ। এই সেশনে মাত্র ৯ রান করতেই শেষ ২ উইকেট হারায় সফরকারীরা। এই সেশন ভাগাভাগি করলেও এগিয়ে আছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল।

ডারউইন টেস্টের তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় সেশন শেষে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ ৫১ রান। মার্নাশ লাবুশান ২১ ও স্টিভ স্মিথ ৮ রান নিয়ে শেষ সেশনে ব্যাট করতে নামবেন। এখনো ১৭৭ রানে পিছিয়ে আছে প্যাট কামিন্সের দল। প্রথম ইনিংসে তাদের করা ১৯৮ রানের জবাবে বাংলাদেশ থামে ৪২৬ রানে।

৮ উইকেট হারিয়ে ৪১৭ রান নিয়ে লাঞ্চে যায় বাংলাদেশ। দুপুরের খাবারের পর আর বেশিক্ষণ এগোতে পারেনি দলটির ইনিংস। অলআউট হয় ৪২৬ রানে। ২২৮ রানের লিড পায় বাংলাদেশ। সবমিলে এই সেশনে ৬০ রানের বিপরীতে উইকেট পড়েছে চারটি। একক আধিপত্য দেখাতে পারল না কোনো দল।

জবাব দিতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি। দলীয় ৪ রানেই প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন জ্যাক ওয়েদারাল্ড। রানের খাতা খুলতে না পারা এই ওপেনারকে বোল্ড করেন হাসান মাহমুদ। ১৭ রান করা ট্রাভিস হেডকেও বোল্ড করেন এই পেসার। ৩৭ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। তাতে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের একটা ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। প্রথম ইনিংসেও স্বাগতিকদের এই দুই ওপেনারকে ফিরিয়েছিলেন হাসান। ৫৫ রানে ৬ উইকেট নিয়ে সে ইনিংসে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ছিলেন তিনি।

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