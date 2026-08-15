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ক্রিকেট

মিরাজের দৃঢ়তায় বাংলাদেশের আরেকটি ভালো সেশন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৬, ০৮: ৫৯
মিরাজের দৃঢ়তায় বাংলাদেশের আরেকটি ভালো সেশন
৬৫ রানে অপরাজিত আছেন এই অলরাউন্ডার। ছবি: ক্রিকইনফো

ডারউইন টেস্টে বাংলাদেশের দাপট অব্যাহত আছে। প্রথম দুই দিনের ছয়টি সেশনই কথা বলেছে সফরকারীদের হয়ে। তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনেও হাসল বাংলাদেশ। সেশনটা নিজেদের করে নিয়ে দুপুরের খাবার খেতে গেছে তারা।

দ্বিতীয় দিনের শেষ সেশনে অল্প সময়ের ব্যবধানে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু মিরাজের ব্যাটিং দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত সেই সেশনটাও ছিল বাংলাদেশের পক্ষেই। আজ দিনের প্রথম সেশনেও মিরাজের ব্যাটিং দাপট অব্যাহত আছে। টানা দুটি সেশনে অস্ট্রেলিয়াকে দমিয়ে রাখলেন এই অলরাউন্ডার।

ছক্কা মেরেই এই সেশন শেষ করেন মিরাজ। তাঁর ব্যাটিং দৃঢ়তায় এই সেশনে ২ উইকেট হারিয়ে ৬৬ রান তোলেছে বাংলাদেশ। রানের বিচারে খুব বেশি না হলেও পরিস্থিতি বিবেচনায় এই রান অনেক গুরুত্বপূর্ণ সফরকারীদের জন্য। প্রতিটি রানেই চাপ বাড়ছে অস্ট্রেলিয়ার।

প্রথম সেশন শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৮ উইকেটে ৪১৭ রান। ২১৯ রানের লিড পেয়েছে অতিথিরা। ক্যারিয়ারের দশম টেস্ট ফিফটি তুলে নেওয়া মিরাজ ৬৫ রান নিয়ে দ্বিতীয় সেশনে ব্যাট করতে নামবেন। তাঁর সঙ্গী তাসকিন আহমেদ ১২ রানে অপরাজিত আছেন। হাসান মাহমুদ ও তাইজুলের পর এই গতি তারকাকে নিয়ে বাংলাদেশের লিড বাড়াচ্ছেন মিরাজ। নবম উইকেটে অবিচ্ছিন্ন ৪৫ রান করেছেন দুজন।

৩০৮ রানে ষষ্ঠ উইকেট হারিয়ে অলআউট হওয়ার শঙ্কায় পড়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু হাসানকে নিয়ে সপ্তম উইকেট দারুণ প্রতিরোধ গড়েন মিরাজ। এই জুটিতে আসে মহামূল্যবান ৪৬ রান। এরপর তাইজুল ইসলামকে নিয়ে ১৮ রানের আরও একটি ছোট জুটি গড়েন মিরাজ।

বিষয়:

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