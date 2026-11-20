বাংলাদেশ ম্যাচে আগ্রাসী উদ্যাপনের ব্যাখ্যা দিলেন রাবাদা
জোহানেসবার্গ টেস্টে বাংলাদেশের ৯ উইকেটের হার ছাপিয়ে একটা ঘটনা অনেকেরই নজরে আসার কথা। তাওহীদ হৃদয়ের সঙ্গে কাগিসো রাবাদার কথা-কাটাকাটি। এমনকি সেখানে এইডেন মার্করাম জড়ো হলেও তাঁর সঙ্গে হৃদয়ের লেগেছে। কেন এমন আক্রমণাত্মক হয়ে গিয়েছিলেন—পরে সেটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাবাদা।
প্রথম ইনিংসে ১২১ রানে ৫ উইকেট হারানো বাংলাদেশ স্কোরবোর্ডে ৪০০ রান তুলতে পেরেছে হৃদয়ের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়েই। ষষ্ঠ উইকেটে লিটন দাসের সঙ্গে ২০৬ রানের জুটি করেছেন হৃদয়। তুলে নিয়েছেন টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। খেলেছেন ১৩৭ রানের ইনিংস। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে ভালো শুরুর আভাস দিলেও ২৩ রানে বিদায় নিয়েছেন। রাবাদার গতিময় বাউন্সার পুল করতে গিয়ে হৃদয় ধরা পড়েছেন উইকেটরক্ষক রায়ান রিকেলটনের হাতে।
উইকেট নেওয়ার পর রাবাদা যেভাবে হুংকার ছুড়েছেন, সেটা পছন্দ হয়নি হৃদয়ের। যাঁর পরিপ্রেক্ষিতে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়েছিল। বাংলাদেশকে ৯ উইকেটে হারানোর পর রাবাদা জানিয়েছেন, সফরকারীদের দুর্দান্ত ব্যাটিং পছন্দ হয়নি বলে তাঁর এমন উদযাপন। ৩১ বছর বয়সী প্রোটিয়া পেসার বলেন, ‘প্রথম ইনিংসে তারা (বাংলাদেশ) যেভাবে দাপট দেখিয়ে খেলছিল, বিষয়টি আমাদের ভালো লাগেনি। আমরা শুধু সেটাই থামাতে চেয়েছিলাম। সেকারণেই আগ্রাসী উদযাপন করেছি।’
প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের প্রথম ৫ উইকেটের পাঁচটিই তুলে নেন রাবাদা। মাহফিজুল ইসলাম রবিন, মুমিনুল হক, নাজমুল হোসেন শান্ত, তানজিদ হাসান তামিম, মুশফিকুর রহিম— টেস্টে ১৮ বার ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার পথে সফরকারীদের এই পাঁচ ব্যাটারকে ফিরিয়েছেন রাবাদা।
ওয়ান্ডারার্সের গ্যালারিতে থাকা দর্শকেরা উপভোগ করছিলেন রাবাদার আগুনে বোলিং। পড়ন্ত বিকেলে দর্শকেরা বলছিলেন, ‘ওহ কেজি, আপনিই পৃথিবীর সেরা।’ তবে আক্রমণাত্মক বোলিংয়ের মাঝেও রাবাদার মধ্যে দেখা গেছে ক্লান্তির ছাপ। ক্লান্ত হওয়ার কারণ জানাতে গিয়ে তারকা প্রোটিয়া পেসার বলেন, ‘বাংলাদেশ ম্যাচের কারণে নয়। আমরা এত বেশি ক্রিকেট খেলেছি যে একারণেই ক্লান্তি অনুভব করছি।’
তিন সংস্করণ মিলিয়ে এ বছর দক্ষিণ আফ্রিকা ৩১ ম্যাচ খেলেছে। যার মধ্যে ১২টিতে খেলেছেন রাবাদা। এ বছরের মার্চে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর বাংলাদেশ সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন তিনি। খুব বেশি ম্যাচও তাঁর খেলা হয়নি। এমনকি মাঝে আট মাস বিশ্রামও পেয়েছিলেন। তবু তাঁকে ক্লান্ত মনে হয়েছে। কারণ, পেসারদের লম্বা রানআপ নিতে হয়। তার ওপর থাকে গতি।
বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট নিয়েই রাবাদা থেমে থাকেননি। ৭২ রানের ইনিংস খেলেছেন। এটা তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারসেরা। এই ইনিংস খেলার পথে সপ্তম উইকেটে রায়ান রিকেলটনের সঙ্গে ১১৭ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন রাবাদা। যা দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫৫৭ রান তুলতে সহায়তা করেছে।
অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা রাবাদাকে জোহানেসবার্গের ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় খেলতে হয়েছে। মূলত তাঁর ক্লান্তির কারণ এটাই। বাংলাদেশকে প্রথম টেস্টে ৯ উইকেটে হারানোর পর রাবাদা বলেছেন, ‘যখন রিকসের (রিকেলটন) সঙ্গে ব্যাটিং করছিলাম, তখনই বোঝা যাচ্ছিল কতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।’
জোহানেসবার্গে গতকাল প্রথম টেস্টে বাংলাদেশকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজ বাঁচাতে শেষ টেস্ট জয়ের কোনো বিকল্প নেই নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দলের। সেঞ্চুরিয়নে ২৩ নভেম্বর শুরু হবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। লাল বলের সিরিজ শেষে সাদা বলের সিরিজ খেলবে দুই দল। ১ থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের তিন ওয়ানডে। টি-টোয়েন্টিও খেলবে তিনটি। এই তিন টি-টোয়েন্টি হবে ১০, ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর।
রাবাদা বাংলাদেশ সিরিজে শুধু টেস্টই খেলবেন। কারণ, আজ ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ) বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সিরিজেরই দল ঘোষণা করেছে। কোথাও নেই রাবাদার নাম।