৪০০ রান করেও বাংলাদেশের লজ্জাজনক হার
গালিতে বল ঠেলে সিঙ্গেল নেওয়ার পরই এইডেন মার্করাম করমর্দন করলেন ইবাদত হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে। ওয়ান্ডারার্সের জায়ান্ট স্ক্রিনে তখন লেখা, ‘অভিনন্দন দক্ষিণ আফ্রিকা’। গ্যালারিতে থাকা প্রোটিয়া সমর্থকেরাও দিচ্ছেন হাততালি। অন্যদিকে লিটন দাস-মুশফিকুর রহিমরা হারের হতাশায় মাথা নিচু করে মাঠ ছেড়েছেন। প্রথম ইনিংসে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের পরও বাজেভাবে হেরে গেল বাংলাদেশ।
প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মধ্যেও তাওহীদ হৃদয়-লিটনের ২০৬ রানের জুটিতে বাংলাদেশ স্কোরবোর্ডে জমা করে ৪০০ রান। জোহানেসবার্গে খাদের কিনারা থেকে যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, তাতে হয়তো দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু প্রোটিয়ারা এরপর ঘুরে দাঁড়ায় দারুণভাবে। বাংলাদেশকে ৯ উইকেটে হারিয়ে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৪.২ ওভারে ৫ উইকেটে ১০০ রানে আজ পঞ্চম দিনের খেলা শুরু করে বাংলাদেশ। ইনিংস হার এড়াতে তখনো সফরকারীদের প্রয়োজন ৫৭ রান। লিটন দাস-মুশফিকুর রহিম বেশ সাবলীলভাবেই খেলতে থাকেন। যেখানে ৪১তম ওভারের প্রথম দুই বলে মার্কো ইয়ানসেনকে দুটি চার মারেন লিটন। ঠিক তার পরের ওভারে বাংলাদেশের উইকেটরক্ষক ব্যাটার চার মারেন কাগিসো রাবাদাকেও। কিন্তু টানা দুটি চার মারতে গিয়েই নিজের বিপদ ডেকে আনেন লিটন। ৪২তম ওভারের দ্বিতীয় বলে রাবাদাকে কাভার ড্রাইভ করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান লিটন।
৩৮ বলে ৬ চারে ৩৯ রান করেন লিটন। আউট হওয়ার আগে ষষ্ঠ উইকেটে লিটন-মুশফিক গড়েন ৬২ বলে ৪৭ রানের জুটি। এরপর আট নম্বরে নামেন মেহেদী হাসান মিরাজ। তিনি ও মুশফিকও বাউন্ডারি মারেন। এমনকি সাইমন হারমারের বলে ক্যাচ হতে হতেও বেঁচে যান মিরাজ। যদিও সেটা নো বল হয়েছিল। তবে মিরাজ-মুশফিকের জুটিটা বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।
সপ্তম উইকেটে মিরাজ-মুশফিকের জুটিতে ৫২ বলে ২৬ রান এসেছে। এই উইকেটটাও দক্ষিণ আফ্রিকাকে আদায় করতে হয়েছে রিভিউ নিয়ে। ৫০তম ওভারের পঞ্চম বলে হারমারকে ডিফেন্ড করতে যান মুশফিক। ফরোয়ার্ড শর্ট লেগে বদলি ফিল্ডার করবিন বশ সহজ ক্যাচ ধরার পর আকাশে উড়িয়ে দিয়েছেন। তবে আম্পায়ার আউট না দেওয়ায় রিভিউ নিতে হয়েছে প্রোটিয়াদের। রিভিউতে দেখা যায়, ডিফেন্স করার সময় বল মুশফিকের গ্লাভসে লেগেছে।
৬২ বলে ২২ রান করে মুশফিকের বিদায়ের পর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ। ৮ রানে শেষ ৩ উইকেট হারিয়ে ৫৫.৩ ওভারে ১৬৮ রানে গুটিয়ে যায় সফরকারীরা। যার মধ্যে ৫৬তম ওভারের দ্বিতীয়, তৃতীয় বলে হাসান মাহমুদ, ইবাদত হোসেন চৌধুরীকে ফিরিয়ে বাংলাদেশের ইনিংসের ইতি টানেন সাইমন হারমার। ৩৯ রান করা লিটনই সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক।