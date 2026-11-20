শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জয়খরা কাটাল পাকিস্তান
শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে টেস্টে পাঁচ ম্যাচের জয়খরা কাটিয়েছে পাকিস্তান। রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনেই ৯০ রানের লক্ষ্য তাড়া করে বড় জয় তুলে নিয়েছে স্বাগতিকেরা। এই জয়ে ১-০ ব্যবধানে সিরিজও নিজেদের করে নিয়েছে তারা।
প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের ৩২৫ রানের জবাবে মাত্র ৯৮ রানে অলআউট হয় শ্রীলঙ্কা। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৩১৬ রান করে সফরকারীরা। তাতে পাকিস্তানের সামনে ৯০ রানের লক্ষ্য দাঁড়ায়।
ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে পাকিস্তান। আমের জামাল ও আজান আওয়াইসের ব্যাটে মাত্র ১৩ ওভারেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় দলটি। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ২২ বলে ৩৪ রানে অপরাজিত থাকেন জামাল। তাঁর ইনিংসে ছিল তিনটি চার ও একটি ছক্কা। অন্য প্রান্তে ৩৬ বলে পাঁচটি চারে ৩২ রান করে অপরাজিত থাকেন আওয়াইস।
এর আগে পাকিস্তানের পেসারদের তোপের মুখে পড়ে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস। মোহাম্মদ আব্বাস ও জামাল তিনটি করে উইকেট নেন। দুটি উইকেট পান রজাউল্লাহ। শ্রীলঙ্কার হয়ে সর্বোচ্চ ৬৬ রানে অপরাজিত থাকেন পাথুম রথনায়েকে। এ ছাড়া লাহিরু দিনুশা ৫৪ এবং কুশল মেন্ডিসের ব্যাট থেকে আসে ৫৩ রান।
আজ সকালে শ্রীলঙ্কার শেষ উইকেটটি তুলে নেন আব্বাস। এরপর ব্যাট হাতে দ্রুত জয় নিশ্চিত করেন জামাল ও আওয়াইস। শ্রীলঙ্কার হয়ে লাহিরু কুমারা ও আসিথা ফার্নান্দো একটি করে উইকেট নিলেও তা হার এড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না।
এই হারে টেস্টে জয়হীন থাকার হতাশা আরও বাড়ল শ্রীলঙ্কার। গত জুনে ১২ মাসের বিরতি শেষে টেস্ট ক্রিকেটে ফেরার পর ছয় ম্যাচ খেলেও জয়ের দেখা পায়নি তারা। অন্যদিকে পাঁচ ম্যাচ পর জয়ের স্বাদ পেল পাকিস্তান।
বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার দৌড়ে দুই দলের অবস্থানই সুবিধাজনক ছিল না। তাই এই ফল পয়েন্ট তালিকার সমীকরণে বড় কোনো পরিবর্তন আনবে না। তবে নিজেদের পরীক্ষা নিরীক্ষায় পাকিস্তান যে শ্রীলঙ্কার চেয়ে বেশি সফল হয়েছে, এই সিরিজ জয় তাদের সেই আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াবে।