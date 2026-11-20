‘নতুন অধিনায়ক’ নিয়ে বাংলাদেশ সিরিজের দল ঘোষণা দক্ষিণ আফ্রিকার
বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের দল থেকে আগেই ছিটকে গেছেন টেম্বা বাভুমা। এবার তিনি নেই ওয়ানডে সিরিজেও। নিয়মিত অধিনায়ককে ছাড়াই বাংলাদেশ সিরিজ খেলতে হবে প্রোটিয়াদের।
ওয়ানডে দলের নিয়মিত অধিনায়ক বাভুমা না থাকায় বাংলাদেশ সিরিজের অধিনায়ক এখন কেশব মহারাজ। মহারাজকে অধিনায়ক করে আজ ১৫ সদস্যের ওয়ানডে দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ)। টেস্ট সিরিজের দলে থাকা কেবল তিন ক্রিকেটারকে ওয়ানডে দলে রেখেছে সিএসএ। অ্যানরিখ নরকীয়া, করবিন বশ, টনি ডি জর্জি—তাঁরা আছেন সাদা বলের এই দলে।
শুধু বাভুমাই নন। সীমিত ওভারের ক্রিকেটের নিয়মিত ক্রিকেটারদের মধ্যে এইডেন মার্করাম, ম্যাথু ব্রিটজকে, রায়ান রিকেলটন, কাগিসো রাবাদা, মার্কো ইয়ানসেন, ডেভিড মিলারও ওয়ানডে সিরিজের দলে জায়গা পাননি। কারণ, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আরও তিন টেস্ট ম্যাচ রয়েছে। সেকারণে মার্করাম, রাবাদা, রিকেলটন, ইয়ানসেনকে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে পাচ্ছে না দক্ষিণ আফ্রিকা। আর মিলার নেপাল প্রিমিয়ার লিগে (এনপিএল) কার্নালি ইয়াকসের হয়ে খেলছেন।
বাংলাদেশ সিরিজ দিয়ে আট মাস পর লুঙ্গি এনগিদি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন। সবশেষ এ বছরের মার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচটাই দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সিতে শেষ ম্যাচ। প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রথম রাউন্ডে চোট পাওয়ার পর আর মাঠে নামতে না পারায় এনগিদিকে নেওয়া হয়েছে ওয়ানডে সিরিজের দলে। পেস বোলিং আক্রমণে তাঁর সঙ্গে আছেন অ্যানরিখ নরকীয়া, বশ, জেরাল্ড কোয়েটজি, ডুয়ান ইয়ানসেন ও এনকোবানি মোকোয়েনা। স্পিন আক্রমণে মহারাজের সঙ্গে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার বিজর্ন ফরচুইন।
বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলও ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ফরচুইন এই ১৪ সদস্যের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক। যাঁদের মধ্যে ডুয়ান ইয়ানসেন, লুহান-দ্রে প্রিটোরিয়াস, সিনেথেম্বা কেশিলে, ত্রিস্তান স্টাবস, এনকোবানি মোকোয়েনা, জর্ডান হারম্যান ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সিরিজের দলেই আছেন।
জোহানেসবার্গে গতকাল প্রথম টেস্টে বাংলাদেশকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজ বাঁচাতে শেষ টেস্ট জয়ের কোনো বিকল্প নেই নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দলের। সেঞ্চুরিয়নে ২৩ নভেম্বর শুরু হবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। লাল বলের সিরিজ শেষে সাদা বলের সিরিজ খেলবে দুই দল। ১ থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের তিন ওয়ানডে। টি-টোয়েন্টিও খেলবে তিনটি। এই তিন টি-টোয়েন্টি হবে ১০, ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর।
ওয়ানডে দল
কেশব মহারাজ (অধিনায়ক), ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, করবিন বশ, জেরাল্ড কোয়েটজি, কুইন্টন ডি কক, টনি ডি জর্জি, বিজর্ন ফরচুইন, জর্ডান হারম্যান, ডুয়ান ইয়ানসেন, এনকোবানি মোকোয়েনা, লুহান-দ্রে প্রিটোরিয়াস, অ্যানরিখ নরকীয়া, লুঙ্গি এনগিদি, সিনেথেম্বা কেশিলে, ত্রিস্তান স্টাবস
টি-টোয়েন্টি দল
বিজর্ন ফরচুইন (অধিনায়ক), ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, জেরাল্ড কোয়েটজি, কনর এস্টারহুইজেন, ডোনোভান ফেরেইরা, জর্ডান হারম্যান, ডুয়ান ইয়ানসেন, কোয়েনা মাফাকা, এনকোবানি মোকোয়েনা, এনকাবা পিটার, লুহান-দ্রে প্রিটোরিয়াস, সিনেথেম্বা কেশিলে, ত্রিস্তান স্টাবস, প্রেনেলান সুব্রায়েন