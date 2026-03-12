Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশের কাছে হারের পর পাকিস্তান কোচকে বরখাস্তের দাবি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ মার্চ ২০২৬, ১৭: ২৬
বাংলাদেশের কাছে হারের পর পাকিস্তান কোচকে বরখাস্তের দাবি
বাংলাদেশের কাছে বাজে হারের পর সমালোচনার মুখে পাকিস্তানের সাদা বলের প্রধান কোচ মাইক হেসন। ছবি: সংগৃহীত

দলের বাজে পারফরম্যান্সে কোচ ও অধিনায়কের ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যায়, সেটা তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন। পাকিস্তানের সাদা বলের কোচ মাইক হেসনের এখন হয়েছে এই দশা। মিরপুরে গতকাল সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর পাকিস্তানের ওপর দিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এখন হেসনকে বরখাস্তের দাবি তুলেছেন সাবেক ক্রিকেটার।

মিরপুরে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে এক ইনিংসেরও সমান খেলা হয়নি। ৪৫.৫ ওভারে ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়েছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২০৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের বিশাল জয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। কামরান আকমালের সঙ্গে এক ইউটিউব চ্যানেলে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাসিত অভিযোগের আঙুল তুলেছেন হেসনের দিকে। বাসিত বলেন, ‘প্রথমে সেই লোকটাকে (হেসন) বরখাস্ত করুন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে প্রথম দশ ওভারের পাওয়ার প্লেতে কমপক্ষে ৬০ রান করতে।’

২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর থেকে সময়টা ভালো না গেলেও ঘরের মাঠে দারুণ খেলেছে বাংলাদেশ। এই সময়ে সাত ওয়ানডে সিরিজের মধ্যে যে দুটি সিরিজ বাংলাদেশ জিতেছে, সেই দুটিই ঘরের মাঠে। এ ছাড়া ২০২২ সালে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজও বাংলাদেশ জিতেছিল ঘরের মাঠে। হেসনকে নিয়ে বাসিত বলেন, ‘তিনি কখনো মাঠে ক্রিকেট খেলেননি। শুধু একটা কাগজ ধরিয়ে দেন। এখানে কন্ডিশন কেমন, তা কি তিনি দেখেননি? তিনি কি জানতেন না যে ভারতও বাংলাদেশের মাঠে হেরেছে?’

টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া পাকিস্তান ৩০.৪ ওভারে ১১৪ রানে গুটিয়ে যায়। মামুলি এই লক্ষ্য তাড়া করতে বাংলাদেশের লেগেছে কেবল ৯১ বল। বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম ওয়ানডে দেখে ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন কামরান আকমাল। পাকিস্তানের ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক বলেন, ‘‘আমার মনে হচ্ছিল যেন একটা দল আন্তর্জাতিক দল আর আরেকটা ছিল ক্লাবের দল। তারা বিশ্বকাপের আগে অনুশীলন ম্যাচ খেলছে। বাসিতকে অবাক হয়ে আমি বলছিলাম, ‘আমরা কী ধরনের ক্রিকেট খেলছি।’ এমন ব্যাটিং তো ক্লাব ক্রিকেটেও দেখা যায় না। ক্লাব ক্রিকেটাররাও এত খারাপ খেলে না।’

পাকিস্তানের বিপক্ষে গতকাল সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৪৮.৩ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করেছেন। পাশাপাশি ছিল বাউন্সারও। সাহিবজাদা ফারহান, শামাইল হোসাইন, মাজ সাদাকাত, সালমান আলী আগা—এই চার ব্যাটারকে শর্ট বলে আউট করেছেন রানা। আর মোহাম্মদ রিজওয়ানকে লাগাতার শর্ট বলের পর লেংথটাকে পরিবর্তন করে উইকেট পেয়েছেন। রানা নিজের প্রথম পাঁচ ওভারে একটি করে উইকেট নেওয়ায় ৬৯ রানে ৫ উইকেটে পরিণত হওয়ার পর পাকিস্তান সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।

পাকিস্তানের ব্যাটারদের দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিং দেখে হতাশা প্রকাশ করেছেন আকমাল। পাকিস্তানের এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘আমাদের সব ব্যাটারই ব্যাকফুটে খেলছিল। একজনও সামনে এগিয়ে খেলেনি। (মোহাম্মদ) রিজওয়ান একজন সিনিয়র খেলোয়াড়, তার সচেতনতা থাকা উচিত ছিল সামনে এগিয়ে এসে লাইনের ওপর দিয়ে শট মারার। কিন্তু সে দুবার কাট করতে গিয়ে আউট হয়ে গেল।”

২০২৫ সালের মে মাসে পাকিস্তানের সাদা বলের কোচ হয়েছেন হেসন। তবে তাঁর অধীনে পাকিস্তান আশানুরূপ খেলতে পারছে না। গত বছরে বাংলাদেশে এসে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরেছে পাকিস্তান। এমনকি এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠেও ভারতের কাছে হেরেছে হেসনের দল। আর ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান সুপার এইটে বিদায় নেওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে খবরদারির অভিযোগ উঠেছে। হেসনের কারণে পিসিবির নির্বাচক কমিটির পদ থেকে আলিম দার পদত্যাগ করেছিলেন বলে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করেছিল।

বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া হেসনের কাছে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা একরকম অগ্নিপরীক্ষা। এই সিরিজ হেরে গেলে পিসিবি হয়তো তাঁকে বরখাস্ত করতে পারে। মিরপুরে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের অপর দুই ওয়ানডে হবে আগামীকাল ও রোববার। দুটি ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ পাকিস্তান সিরিজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সম্পর্কিত

বাংলাদেশের কাছে হারের পর পাকিস্তান কোচকে বরখাস্তের দাবি

বাংলাদেশের কাছে হারের পর পাকিস্তান কোচকে বরখাস্তের দাবি

টেস্টের ১৫০ বছর পূর্তির ম্যাচে থাকছেন এক বিশেষ অতিথি

টেস্টের ১৫০ বছর পূর্তির ম্যাচে থাকছেন এক বিশেষ অতিথি

বিপিএলে রেকর্ড বোলিংয়ে বর্ষসেরা পুরস্কার পেলেন তাসকিন

বিপিএলে রেকর্ড বোলিংয়ে বর্ষসেরা পুরস্কার পেলেন তাসকিন

সিঙ্গাপুর ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে ঢাকায় আসছেন না হামজা

সিঙ্গাপুর ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে ঢাকায় আসছেন না হামজা