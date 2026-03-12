বাংলাদেশের কাছে হারের পর পাকিস্তান কোচকে বরখাস্তের দাবি

দলের বাজে পারফরম্যান্সে কোচ ও অধিনায়কের ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যায়, সেটা তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন। পাকিস্তানের সাদা বলের কোচ মাইক হেসনের এখন হয়েছে এই দশা। মিরপুরে গতকাল সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর পাকিস্তানের ওপর দিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এখন হেসনকে বরখাস্তের দাবি তুলেছেন সাবেক ক্রিকেটার।
মিরপুরে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে এক ইনিংসেরও সমান খেলা হয়নি। ৪৫.৫ ওভারে ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়েছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২০৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের বিশাল জয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। কামরান আকমালের সঙ্গে এক ইউটিউব চ্যানেলে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাসিত অভিযোগের আঙুল তুলেছেন হেসনের দিকে। বাসিত বলেন, ‘প্রথমে সেই লোকটাকে (হেসন) বরখাস্ত করুন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে প্রথম দশ ওভারের পাওয়ার প্লেতে কমপক্ষে ৬০ রান করতে।’
২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর থেকে সময়টা ভালো না গেলেও ঘরের মাঠে দারুণ খেলেছে বাংলাদেশ। এই সময়ে সাত ওয়ানডে সিরিজের মধ্যে যে দুটি সিরিজ বাংলাদেশ জিতেছে, সেই দুটিই ঘরের মাঠে। এ ছাড়া ২০২২ সালে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজও বাংলাদেশ জিতেছিল ঘরের মাঠে। হেসনকে নিয়ে বাসিত বলেন, ‘তিনি কখনো মাঠে ক্রিকেট খেলেননি। শুধু একটা কাগজ ধরিয়ে দেন। এখানে কন্ডিশন কেমন, তা কি তিনি দেখেননি? তিনি কি জানতেন না যে ভারতও বাংলাদেশের মাঠে হেরেছে?’
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া পাকিস্তান ৩০.৪ ওভারে ১১৪ রানে গুটিয়ে যায়। মামুলি এই লক্ষ্য তাড়া করতে বাংলাদেশের লেগেছে কেবল ৯১ বল। বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম ওয়ানডে দেখে ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন কামরান আকমাল। পাকিস্তানের ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক বলেন, ‘‘আমার মনে হচ্ছিল যেন একটা দল আন্তর্জাতিক দল আর আরেকটা ছিল ক্লাবের দল। তারা বিশ্বকাপের আগে অনুশীলন ম্যাচ খেলছে। বাসিতকে অবাক হয়ে আমি বলছিলাম, ‘আমরা কী ধরনের ক্রিকেট খেলছি।’ এমন ব্যাটিং তো ক্লাব ক্রিকেটেও দেখা যায় না। ক্লাব ক্রিকেটাররাও এত খারাপ খেলে না।’
পাকিস্তানের বিপক্ষে গতকাল সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৪৮.৩ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করেছেন। পাশাপাশি ছিল বাউন্সারও। সাহিবজাদা ফারহান, শামাইল হোসাইন, মাজ সাদাকাত, সালমান আলী আগা—এই চার ব্যাটারকে শর্ট বলে আউট করেছেন রানা। আর মোহাম্মদ রিজওয়ানকে লাগাতার শর্ট বলের পর লেংথটাকে পরিবর্তন করে উইকেট পেয়েছেন। রানা নিজের প্রথম পাঁচ ওভারে একটি করে উইকেট নেওয়ায় ৬৯ রানে ৫ উইকেটে পরিণত হওয়ার পর পাকিস্তান সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।
পাকিস্তানের ব্যাটারদের দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিং দেখে হতাশা প্রকাশ করেছেন আকমাল। পাকিস্তানের এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘আমাদের সব ব্যাটারই ব্যাকফুটে খেলছিল। একজনও সামনে এগিয়ে খেলেনি। (মোহাম্মদ) রিজওয়ান একজন সিনিয়র খেলোয়াড়, তার সচেতনতা থাকা উচিত ছিল সামনে এগিয়ে এসে লাইনের ওপর দিয়ে শট মারার। কিন্তু সে দুবার কাট করতে গিয়ে আউট হয়ে গেল।”
২০২৫ সালের মে মাসে পাকিস্তানের সাদা বলের কোচ হয়েছেন হেসন। তবে তাঁর অধীনে পাকিস্তান আশানুরূপ খেলতে পারছে না। গত বছরে বাংলাদেশে এসে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরেছে পাকিস্তান। এমনকি এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠেও ভারতের কাছে হেরেছে হেসনের দল। আর ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান সুপার এইটে বিদায় নেওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে খবরদারির অভিযোগ উঠেছে। হেসনের কারণে পিসিবির নির্বাচক কমিটির পদ থেকে আলিম দার পদত্যাগ করেছিলেন বলে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করেছিল।
বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া হেসনের কাছে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা একরকম অগ্নিপরীক্ষা। এই সিরিজ হেরে গেলে পিসিবি হয়তো তাঁকে বরখাস্ত করতে পারে। মিরপুরে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের অপর দুই ওয়ানডে হবে আগামীকাল ও রোববার। দুটি ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে।
১৮৭৭ সালে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) হয়েছিল টেস্ট ইতিহাসের প্রথম ম্যাচ। সেবার অংশগ্রহণ করেছিল অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড। একই মেলবোর্নে আগামী বছর টেস্টের ১৫০ বছর পূর্তিতে এই দুই দল টেস্ট খেলবে। ঐতিহাসিক ম্যাচ দেখতে বিশেষ অতিথি আসবেন বলে শোনা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) সেরা বোলিংয়ের কীর্তিটা তাসকিন আহমেদেরই। ২০২৫ বিপিএলে মিরপুর শেরেবাংলায় হিম বিকেলে ব্যাটারদের কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আজ সেই স্বীকৃতি পেলেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞ এই পেসার।২ ঘণ্টা আগে
হামজা না এলেও ঢাকায় ঠিকই আসছেন শমিত শোম। জায়ান আহমেদ ১৪ মার্চ ও ফাহমিদুল ইসলাম এবং তারিক কাজী আসবেন ১৬ মার্চে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের কাছে প্রথম ওয়ানডেতে পাকিস্তান স্রেফ উড়ে গেছে। বাজে হারের পর পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা রীতিমতো ধুয়ে দিচ্ছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান, শাহিন শাহ আফ্রিদিদের। আহমেদ শেহজাদ সিরিজের দল নির্বাচন নিয়েই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) কাঠগড়ায় তুলেছেন।৩ ঘণ্টা আগে