অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে বাজে রেকর্ডে গিল, আছেন কোহলি-রিজওয়ানরাও

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাজে এক রেকর্ডে নাম উঠে গেছে শুবমান গিলের। ছবি: ক্রিকইনফো
নতুন যুগের ওয়ানডে শুরুটা ভারতের জন্য হয়েছে ভুলে যাওয়ার মতোই। পার্থে আজ ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম ওয়ানডেতে এমনিতেই দফায় দফায় বাগড়া দিয়েছে বৃষ্টি। উপরন্তু সেই ম্যাচটা ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) ভারত ৭ উইকেটে হেরেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। হেরে শুবমান গিল এমন এক রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন, যা তিনি হয়তো নিজেও কল্পনা করেননি।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আজ ওয়ানডে অধিনায়ক দিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন শুবমান গিল। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডিএলএস মেথডে ২৬ ওভারে ১৩১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে অজিরা ২৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে। তাতে অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট, ওয়ানডে ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির প্রত্যেক সংস্করণের প্রথম ম্যাচে হারের বাজে রেকর্ডে নাম উঠে গেল গিলের। নবম ক্রিকেটার হিসেবে ভারতীয় এই ব্যাটার অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডটিতে নাম লিখিয়েছেন। এই তালিকায় আছেন বিরাট কোহলি-মোহাম্মদ রিজওয়ানের মতো তারকা ক্রিকেটাররা।

ভারতের জার্সিতে অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচ গিল খেলেছেন গত বছরের জুনে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। হারারেতে ভারত সেই ম্যাচ হেরেছিল ১৩ রানে। টেস্ট ও ওয়ানডের অধিনায়ক হিসেবে যাত্রাটা তাঁর শুরু হয়েছে ২০২৫ সালে। এ বছরের জুনে হেডিংলিতে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক ইনিংসেই ১৪৭ রান করেছিলেন। রানবন্যার এই টেস্টে ভারত হেরেছিল ৫ উইকেটে।

অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট, ওয়ানডে ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির প্রত্যেক সংস্করণের প্রথম ম্যাচে হারের রেকর্ডে নাম আছে সর্বোচ্চ দুইজন করে ক্রিকেটার আছে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের। বিব্রতকর এই রেকর্ডের তালিকায় থাকা দুই কিউই ক্রিকেটার হলেন স্টিভেন ফ্লেমিং ও ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এই পাঁচ দলের আছেন এক জন করে ক্রিকেটার।

পার্থে আজ ৭ উইকেটে জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। সিরিজ জিততে গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতের এখন শেষ দুই ম্যাচ জিততে হবে। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচের ভেন্যু অ্যাডিলেড ও সিডনি। ওয়ানডে সিরিজ শেষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া।

অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট, ওয়ানডে ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির প্রত্যেক সংস্করণের প্রথম ম্যাচে হার

স্টিভেন ফ্লেমিং (নিউজিল্যান্ড)

শন পোলক (দক্ষিণ আফ্রিকা)

তিলকরত্নে দিলশান (শ্রীলঙ্কা)

ব্রেন্ডন ম্যাককালাম (নিউজিল্যান্ড)

হ্যামিলটন মাসাকাদজা (জিম্বাবুয়ে)

বিরাট কোহলি (ভারত)

মোহাম্মদ রিজওয়ান (পাকিস্তান)

জেসন হোল্ডার (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)

শুবমান গিল (ভারত)

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটবিরাট কোহলিপাকিস্তান ক্রিকেট
