বিপিএলের মাঝপথে গুরবাজ কেন চলে যেতে চেয়েছিলেন

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) জিরো টলারেন্স নীতিতে হাঁটছে বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিট। এরই মধ্যে সন্দেহের জেরে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড়দের প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। তবে দুর্নীতি দমন ইউনিটের কার্যক্রমের ধরনে বিরক্ত ঢাকা ক্যাপিটালসের ব্যাটার রহমানুল্লাহ গুরবাজ। এমনকি বিপিএলের মাঝপথে বাংলাদেশ ছাড়তে চেয়েছিলেন তিনি।
বিপিএলে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে সিলেট টাইটানসের কাছে ২০ রানে হেরে যায় ঢাকা। সে ম্যাচে ৫১ রানের ইনিংস খেলেন গুরবাজ। তার পর দিন সকালে তাঁর রুমে হঠাৎ বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিটের কর্মকর্তারা হাজির হয়। আসার আগে ঢাকার ম্যানেজমেন্ট বা গুরবাজকে কোনো তথ্য দেয়নি দুর্নীতি দমন ইউনিট। বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে ঢাকার প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন গুরবাজ। চলে যেতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে তাঁকে রেখে দিয়েছে ঢাকা।
গতকাল নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কাছে হারের পর এই ইস্যুতে কথা বলেছেন ঢাকার অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। তিনি বলেন, ‘এমন (গুরবাজের চলে যাওয়া প্রসঙ্গে) একটা আলোচনা হয়েছে। ওদের (আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড) বোর্ডের সংকেত ছিল, দিক নির্দেশনা ছিল। গুরবাজ সেটা অনুসরণ করেছে। তবে পরে এটা নিয়ে একটা সমাধান হয়েছে।’
হঠাৎ রুমে হানা দেওয়ার বিষয়টি ভালোভাবে নিতে পারেননি গুরবাজ। মিঠুন বলেন, ‘আমি শুধু বলতে গুরবাজ বিরক্ত। সে সারা বিশ্বে খেলা বেড়ায়, আইপিএলের মতো টুর্নামেন্ট খেলে। ওর অনেক নামডাক আছে। বিষয়টিকে সে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। সে বিরক্ত হয়ে আছে।’
গুরবাজের মানসিক বিপর্যয় ঢাকার জন্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে বলে মনে করেন মিঠুন, ‘এর (গুরবাজের) বিরক্তির প্রভাব তো দলের পারফরম্যান্সেও পড়েছে। ও যদি মানসিকভাবে ভালো না থাকে তাহলে আমাদের দল ভুগবে। আমরা হয়তো ওকে বোঝাতে পারি, মানসিকভাবে এগিয়ে আসতে পারি। তবে বিষয়টিকে সে কীভাবে নেবে, নেতিবাচক থেকে ইতিবাচকে ফিরবে কি না সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়।’
