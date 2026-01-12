Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিপিএলের মাঝপথে গুরবাজ কেন চলে যেতে চেয়েছিলেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ১৭
রহমানুল্লাহ গুরবাজ। ছবি: বিসিবি
রহমানুল্লাহ গুরবাজ। ছবি: বিসিবি

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) জিরো টলারেন্স নীতিতে হাঁটছে বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিট। এরই মধ্যে সন্দেহের জেরে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড়দের প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। তবে দুর্নীতি দমন ইউনিটের কার্যক্রমের ধরনে বিরক্ত ঢাকা ক্যাপিটালসের ব্যাটার রহমানুল্লাহ গুরবাজ। এমনকি বিপিএলের মাঝপথে বাংলাদেশ ছাড়তে চেয়েছিলেন তিনি।

বিপিএলে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে সিলেট টাইটানসের কাছে ২০ রানে হেরে যায় ঢাকা। সে ম্যাচে ৫১ রানের ইনিংস খেলেন গুরবাজ। তার পর দিন সকালে তাঁর রুমে হঠাৎ বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিটের কর্মকর্তারা হাজির হয়। আসার আগে ঢাকার ম্যানেজমেন্ট বা গুরবাজকে কোনো তথ্য দেয়নি দুর্নীতি দমন ইউনিট। বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে ঢাকার প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন গুরবাজ। চলে যেতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে তাঁকে রেখে দিয়েছে ঢাকা।

গতকাল নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কাছে হারের পর এই ইস্যুতে কথা বলেছেন ঢাকার অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। তিনি বলেন, ‘এমন (গুরবাজের চলে যাওয়া প্রসঙ্গে) একটা আলোচনা হয়েছে। ওদের (আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড) বোর্ডের সংকেত ছিল, দিক নির্দেশনা ছিল। গুরবাজ সেটা অনুসরণ করেছে। তবে পরে এটা নিয়ে একটা সমাধান হয়েছে।’

হঠাৎ রুমে হানা দেওয়ার বিষয়টি ভালোভাবে নিতে পারেননি গুরবাজ। মিঠুন বলেন, ‘আমি শুধু বলতে গুরবাজ বিরক্ত। সে সারা বিশ্বে খেলা বেড়ায়, আইপিএলের মতো টুর্নামেন্ট খেলে। ওর অনেক নামডাক আছে। বিষয়টিকে সে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। সে বিরক্ত হয়ে আছে।’

গুরবাজের মানসিক বিপর্যয় ঢাকার জন্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে বলে মনে করেন মিঠুন, ‘এর (গুরবাজের) বিরক্তির প্রভাব তো দলের পারফরম্যান্সেও পড়েছে। ও যদি মানসিকভাবে ভালো না থাকে তাহলে আমাদের দল ভুগবে। আমরা হয়তো ওকে বোঝাতে পারি, মানসিকভাবে এগিয়ে আসতে পারি। তবে বিষয়টিকে সে কীভাবে নেবে, নেতিবাচক থেকে ইতিবাচকে ফিরবে কি না সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

বিদেশ থেকে মেশিন এনে টঙ্গিবাড়ীতে ইয়াবা তৈরি, বিপুল সরঞ্জামসহ যুবক আটক

এমপিওভুক্ততে ৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, যোগ্যতা ও আবেদনের নিয়ম

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

আজকের রাশিফল: চোখের পানি মুছতে সঙ্গে রুমাল রাখুন, পেটের চর্বিটা আজ খুব ভাবাবে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এমপিওভুক্ততে ৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, যোগ্যতা ও আবেদনের নিয়ম

এমপিওভুক্ততে ৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, যোগ্যতা ও আবেদনের নিয়ম

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

আজকের রাশিফল: চোখের পানি মুছতে সঙ্গে রুমাল রাখুন, পেটের চর্বিটা আজ খুব ভাবাবে

আজকের রাশিফল: চোখের পানি মুছতে সঙ্গে রুমাল রাখুন, পেটের চর্বিটা আজ খুব ভাবাবে

বিদেশ থেকে মেশিন এনে টঙ্গিবাড়ীতে ইয়াবা তৈরি, বিপুল সরঞ্জামসহ যুবক আটক

বিদেশ থেকে মেশিন এনে টঙ্গিবাড়ীতে ইয়াবা তৈরি, বিপুল সরঞ্জামসহ যুবক আটক

সম্পর্কিত

বিপিএলের মাঝপথে গুরবাজ কেন চলে যেতে চেয়েছিলেন

বিপিএলের মাঝপথে গুরবাজ কেন চলে যেতে চেয়েছিলেন

মোস্তাফিজ ইস্যুতে প্রশ্ন করায় বিরক্ত হলেন মোহাম্মদ নবি

মোস্তাফিজ ইস্যুতে প্রশ্ন করায় বিরক্ত হলেন মোহাম্মদ নবি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে তাসকিনকে নিয়ে শঙ্কা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে তাসকিনকে নিয়ে শঙ্কা

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনে রাজি হতে পারে আইসিসি, তবে...

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনে রাজি হতে পারে আইসিসি, তবে...